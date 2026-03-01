Video O țară din Europa produce „primul caviar organic” din lume și îl vinde cu 8.000 de euro/kg: „Doar icre și sare, fără aditivi”

O fermă din sudul Spania produce ceea ce este considerat primul caviar certificat organic din lume, comercializat la un preț care ajunge la 8.000 de euro pe kilogram. Produsul, realizat exclusiv din icre de sturion și sare, fără aditivi, ajunge pe mesele gurmanzilor din Japonia, Franța, Regatul Unit și Olanda, potrivit Euronews.

Într-o piață dominată în proporție de aproximativ 70% de fermele gigant din China, producătorul spaniol mizează pe exclusivitate și pe respectarea strictă a procesului natural de producție. La Caviar Riofrío, sturionii sunt crescuți în condiții controlate, hrăniți exclusiv cu ingrediente organice și hrană piscicolă provenită din surse sustenabile, în conformitate cu standardele de bunăstare animală.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o rasă pentru oameni nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, explică Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar al fermei.

Caviarul este obținut fără conservanți sau alte substanțe artificiale, fiind preparat doar cu sare. Strategia axată pe calitate extremă a permis listarea celui mai scump sortiment la 8.000 de euro/kg, transformând produsul într-un reper al luxului gastronomic.

Ferma livrează anual aproximativ două tone de caviar organic către piețe precum Marea Britanie, Portugalia și Japonia.

În paralel, industria alimentară europeană testează noi direcții. Mai multe companii din Belgia și Germania dezvoltă pește crescut în laborator, iar primele produse ar urma să fie lansate în Singapore, una dintre cele mai deschise piețe pentru inovația alimentară, notează Euractiv.