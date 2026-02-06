Video 18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor

Brigada Azov din Ucraina, aflată în subordinea Ministerului ucrainean al internelor a anunțat, vineri, că 18 soldați ruși au fost luați prizonieri.

Brigada 12 Azov a desfășurat o „operațiune de eliminare” în satul Zolotyi Kolodiaz din regiunea Donețk.

Potrivit membrilor batalionului, cei 18 soldați au fost capturați în ultima zi a operațiunii de eliberare a localității ucrainene Zolotyi Kolodiaz. Aceștia urmau să elibereze una dintre străzi, când au identificat soldați ruși prezenți în număr mare.

Soldații ruși care au fost capturați, au fost „lăsați de armata rusă să se descurce singuri, rămânând luni de zile în subsoluri și adăposturi de pe frontul din satul ucrainean Dobropillia”, potrivit anunțului publicat pe Facebook de reprezentanții Brigăzii Azov.

„Am fost aici de câteva luni, fără niciun fel de contact, fără țigări, fără nimic. Ei au uitat de noi. Am fost prinși în încercuire (n.r. – pe teritoriul Ucrainei). Și am fost măcelăriți, ca iepurii. Eu le-am spus (n.r. – celorlați soldați): «Depinde de voi, eu plec»”, a declarat unul dintre cei 18 soldați ruși, într-un mini-documentar publicat pe canalul oficial al Brigadei Azov.

Același soldat povestește momentul capturării: „Ei m-au pus în genunchi, eram legat la mâini, credeam că mă vor împușca. Am fost foarte speriat, chiar plângeam”, a declarat soldatul rus.

Un altul a povestit că le-a cerut o țigară soldaților ucraineni, și a rămas stupefiat atunci când chiar i s-a oferit una.

„I-am întrebat: «Aveți cumva o țigară?» și ei mi-au răspuns: «Da, o secundă, bineînțeles, chiar acum». Am fost sincer șocat că ei ne-au tratat în acest mod”, a declarat un alt soldat rus.

Soldații ruși capturați au fost luați prizonieri pentru 24 de ore. Aceștia au fost supuși interogatoriilor. Alături de ei se afla și un comandant.