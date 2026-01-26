Se știe prima finalistă de la Super Bowl. New England Patriots s-a descotorosit de Denver

New England Patriots este prima echipă calificată în Super Bowl, ediția a 60-a, care va avea loc pe 8 februarie, la Santa Clara. New England va juca împotriva câștigătoarei meciului Seattle-Los Angeles Rams.

A câștigat cu 10-7 la Denver, pe un teren acoperit cu zăpadă. Peste două săptămâni, Boston va juca împotriva câștigătoarei meciului Seattle-Los Angeles Rams, pe stadionul Levi's din Santa Clara.

Patriots căută al șaptelea triumf în Super Bowl, după cele șase reușite sub conducerea lui Tom Brady și a lui Bill Belichick.