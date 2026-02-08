Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică faptul că bărbatul suspectat de împușcarea generalului locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al serviciilor de informații militare ruse, a fost reținut în Dubai și predat autorităților din Rusia.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir Alekseiev, șef adjunct al GRU – serviciul de informații militare al Rusiei – a fost împușcat de mai multe ori vineri, într-un bloc de apartamente din Moscova. Generalul a fost transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, conform presei ruse. Vladimir Alekseiev şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, dar a rămas sub supraveghere medicală.

FSB a precizat că suspectul este un cetățean rus, identificat drept Liubomir Korba, care ar fi fost implicat direct în atacul armat. Acesta a fost localizat și reținut în Dubai, după care a fost extrădat în Rusia, relatează Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că s-ar afla în spatele tentativei de asasinat, susținând că scopul ar fi fost sabotarea negocierilor de pace.

„Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere”, a spus Lavrov la o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că incidentul este anchetat de serviciile secrete ruse, iar președintele Vladimir Putin este ținut la curent.

Autoritățile ucrainene au respins categoric acuzațiile, afirmând că nu au nicio legătură cu atacul.

Superiorul lui Alekseiev, amiralul Igor Kostiukov, directorul GRU, a condus recent delegația Rusiei la negocierile cu Ucraina desfășurate la Abu Dhabi, axate pe aspecte de securitate ale unui posibil acord de pace.