De ce dorea Epstein să se întâlnească cu Putin. Emailuri arată o serie de tentative ale miliardarului pedofil de a ajunge la președintele rus

Ultima tranșa de documente din dosarul Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că mai multe personalități de rang înalt din Rusia s-au întâlnit și au corespondat cu finanțatorul căzut în dizgrație și acuzat de infracțiuni sexuale. În același timp, Jeffrey Epstein a încercat în mod repetat de-a lungul anilor să obțină o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Numele lui Putin apare de peste 1.000 de ori în documentele legate Epstein publicate până acum, dar majoritatea acestor referințe provin din decupaje din știri și rezumate media, mai degrabă decât din corespondența sa personală, relatează Washington Post.

E-mailurile private ale lui Epstein arată însă tentative repetate în anii 2010 de a aranja o întâlnire cu președintele rus, adesea prin intermediul fostului prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland. Nu există nicio dovadă în dosarele Departamentului de Justiție că o astfel de întâlnire ar fi avut vreodată loc.

Într-un e-mail din 2013 adresat fostului prim-ministru israelian Ehud Barak, Epstein a scris că a fost invitat să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) - o conferință anuală menită să atragă investiții străine în Rusia, la care Putin e mereu prezent. „Dacă dorește să se întâlnească, va trebui să își rezerve timp și intimitate”.

Corespondența cu Jagland din acel an arată noi demersuri făcute de Epstein, care însă nu au dus la niciun rezultat.

„Știu că te vei întâlni cu Putin pe 20. Este disperat să atragă investiții occidentale în țara sa... Am soluția”, a scris Epstein. E-mailurile ulterioare sugerează un eșec, miliardarul infractor sexual plângându-se ulterior că nu a primit niciun răspuns.

În ianuarie 2014, Jagland l-a anunțat pe Epstein că se va întâlni cu Putin în orașul Soci: „De ce nu vii și tu?”. Dosarele nu indică că Epstein ar fi dat curs invitației. Dar în iulie a acelui an, acesta și-a reluat eforturile. O persoană de contact a scris că nu a reușit să convingă o terță persoană să-și schimbe planurile „de a merge să se întâlnească cu Putin împreună cu tine”.

Legături cu oficiali de rang înalt din Rusia

Documentele arată că finanțatorul a cultivat relații cu persoane de rang înalt din administrația lui Putin.

Între 2015 și 2018, Serghei Beliakov, un absolvent de rang înalt al Academiei Serviciilor Federale de Securitate din Rusia, a întreținut legături apropiate cu Epstein.

La acea vreme, Belyakov era ministru adjunct al dezvoltării economice al Rusiei și părea încântat de noua sa cunoștință, scriindu-i lui Epstein pe 4 mai 2014: „Întâlnirea noastră a fost cu realmente interesantă pentru mine! Nu cunosc mulți oameni ca tine, care pot deschide noi orizonturi și perspective.” La scurt timp după aceea, Epstein l-a invitat pe Belyakov la cină la casa sa din New York.

De atunci, legăturile au devenit strânse. Oficialul rus l-a invitat la evenimente, iar la rândul său Epstein l-a prezentat pe Belyakov altor personalități importante din cercul său, conform corespondenței, inclusiv, în aprilie 2015, pe Barak, fostul prim-ministru israelian. În iulie 2015, el a aranjat pentru rus o întâlnire în California cu miliardarul american din domeniul tehnologiei Peter Thiel.

Apoi Epstein i-a cerut ajutor lui Belyakov într-o problemă serioasă, „Am nevoie de o favoare”, i-a scris el pe 24 iulie 2015. „Există o fată rusoaică din Moscova. Ea încearcă să șantajeze un grup de oameni de afaceri puternici din New York. Este dăunător pentru afacerile tuturor celor implicați... Sugestii?”

Absolventul academiei FSB s-a oferit imediat să îl ajute, asigurândul că se va întâlni cu cineva care o cunoaște pe femeia în cauză și a susținut că aceasta era implicată în afaceri cu „sex și escorte”.

în 2016, cei doi bărbați discutau despre afaceri, iar Belyakov l-a anunțat ăe Epstein în ianuarie că are o nouă poziție la Fondul Rus de Investiții Directe, condus de influentull trimis al lui Putin, Kirill Dmitriev.

„În această poziție, caut oportunități de a atrage bani în Rusia și de a sprijini investitorii în activitățile lor din Rusia și de a-i ajuta să câștige bani în Rusia”, a scris Belyakov, întrebându-l pe finanțator dacă nu ar fi interesat să investească într-un nou sistem de plată, procesorul de bitcoin Mycelium.

Potrivit documentelor Epstein a fost în contact și cu Oleg Deripaska, un puternic miliardar rus apropiat de Kremlin, care cultivase o prietenie și cu Lord Peter Mandelson, un membru important al Partidului Laburist din Marea Britanie.

În perioada în care era comisar pentru comerț al Uniunii Europene în 2008, Mandelson și-a petrecut vacanța pe iahtul lui Deripaska în Corfu împreună cu Nat Rothschild, finanțatorul de origine britanică, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eforturile oligarhilor ruși de a se apropia de politicienii britanici.

Alte e-mailuri între Mandelson, asociatul său Benjamin Wegg-Prosser, Epstein și ceea ce pare a fi biroul lui Deripaska indică faptul că Mandelson și Wegg-Prosser au încercat să folosească contactele lui Deripaska pentru a obține o viză de ultim moment pentru Rusia pentru Epstein în 2010.

O serie de tentative eșuate de a aranja o întâlnire cu Putin

Publicația rusă de investigații Agentstvo, care a analizat documentele, a realizat o cronologie a încercărilor lui Epstein de a-l întâlni pe Putin.

În august 2011, i-a scris unui om de afaceri din Emiratele Arabe Unite: „Putin ar putea veni în State. Aș prefera să-l văd acolo, așa că este puțin probabil să vină la Soci.”

De asemenea, a adus în discuție în repetate rânduri ideea unei întâlniri cu Putin în corespondența cu Thorbjørn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei și fost prim-ministru al Norvegiei:

Mai 2013: Epstein a sugerat o cină la Paris cu Bill Gates, adăugând: „Putin este binevenit să i se alăture”.

Iunie 2013: Jagland a scris că s-a interesat de o întâlnire cu Putin și i s-a spus că „se va întâmpla”.

Ianuarie 2014: Epstein i-a cerut lui Jagland să-i explice lui Putin că Rusia are nevoie de „o versiune mai avansată de Bitcoin”.

Iulie 2015: Epstein a scris că este în continuare interesat să se întâlnească cu Putin pentru a „discuta despre economie”.

Octombrie 2017: El l-a îndemnat din nou pe Jagland să discute cu Putin despre monedele digitale.

Iunie 2018: Epstein a scris că „ar plăcea foarte mult” să se întâlnească cu Putin și că este dispus să aibă o discuție și cu ministrul de externe, Serghei Lavrov.

Daily Mail a relatat despre planurile lui Epstein privind o întâlnire cu Putin în 2014. Antreprenorul japonez în domeniul tehnologiei Joi Ito a scris că ar putea participa și cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman.

Însă, din căte se pare,întâlnirea a fost anulată după ce forțele susținute de Rusia au doborât zborul MH17 al Malaysia Airlines deasupra estului Ucrainei pe 17 iulie 2014, ucigând 298 de persoane. Ito i-a scris ulterior lui Epstein: „Acum, după accidentul de avion, aceasta este o idee proastă”.

Experți ruși: în mare parte bravadă și fantezie

Deutsche Welle ( DW ) a vorbit cu analiști ruși, inclusiv cu Roman Dobrokhotov, redactor-șef al publicației The Insider, care a declarat că contactele directe dintre Epstein și Putin sunt puțin probabile. El a descris multe referințe drept exagerări sau fantezii.

Dobrokhotov a menționat că Epstein a corespondat cu Masha Drokova, o fostă activistă din mișcarea de tineret Nashi, legată de Kremlin, care s-a mutat ulterior în SUA și se pare că a lucrat pentru Epstein în relații publice.

Drokova a făcut parte din rețeaua lui Vasily Yakemenko, fostul șef al agenției pentru tineret din Rusia, Rosmolodezh. Dobrokhotov susține că acesta a fost implicat în operațiuni de tip „capcană cu miere” care vizau personalități politice.