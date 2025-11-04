search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Portretul lui Dick Cheney: de la partenerul ideal al lui George Bush la „cel mai rău vicepreședinte”

0
0
Publicat:

Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit marți la vârsta de 84 de ani.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

„Fostul vicepreşedinte a murit din cauza complicaţiilor unei pneumonii şi a unei boli cardiace şi vasculare”, potrivit unui comunicat al familiei dat publicităţii marţi dimineaţă. Soţia sa, Lynne, şi fiicele sale, Liz şi Mary, erau alături de el când a murit, luni seara, a declarat familia.

De-a lungul vieţii, Cheney a suferit cinci atacuri de cord din 1978; în martie 2012, după 20 de luni pe lista de aşteptare, a primit un transplant de inimă.

Cheney, care a renunţat la studiile la Yale şi a evitat să servească în Vietnam, a devenit de-a lungul vieţii sale un gigant al politicii republicane, notează The Guardian.

Consilier la Casa Albă în timpul lui Richard Nixon, a devenit cel mai tânăr şef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford, apoi congresman în timpul lui Ronald Reagan, secretar al apărării în mandatul lui George Bush tatăl şi apoi vicepreşedinte în mandatul lui George W. Bush, potrivit news.ro.

Dick Cheney rămâne un personaj politic emblematic în Statele Unite, a cărui campanie pentru o reacţie militară la atacul terorist din 11 septembrie a deschis calea pentru un război nepopular în Irak şi i-a consolidat reputaţia ca unul dintre cei mai puternici, dar şi polarizanţi vicepreşedinţi din istoria SUA.

În calitate de vicepreşedinte al lui George W. Bush între 2001 şi 2009, Cheney a întruchipat determinarea fermă de a face tot ce era necesar pentru a preveni noi acte de terorism pe teritoriul SUA. Veteran a trei administraţii prezidenţiale anterioare, inclusiv o perioadă în calitate de secretar al apărării pentru tatăl lui Bush, lui Cheney i s-a acordat o mare libertate de acţiune, dar şi respect în chestiunile militare care au dominat mandatul lui Bush, acumulând o influenţă rar întâlnită la un vicepreşedinte, scrie Bloomberg.

El a venit la putere cu intenţia de a revigora preşedinţia SUA, care, în opinia sa, fusese slăbită de Legea cu privire la puterile de război şi de alte legi din anii 1970, inspirate de războiul din Vietnam şi de scandalul Watergate.

Atacul din 11 septembrie 2001 al al-Qaida, care a ucis aproximativ 3.000 de persoane în SUA, a consolidat obiectivul politic de lungă durată al lui Cheney cu un nou accent pe terorism şi arme de distrugere în masă.

Fiica sa, Liz Cheney, a încercat să-i ducă mai departe moştenirea politică şi a fost reprezentantă a statului Wyoming şi un membru de frunte al conducerii republicane în Camera Reprezentanţilor din SUA până când a intrat în conflict cu Donald Trump şi a intrat în dizgraţie, deşi a rămas o voce respectată.

„DARTH VADER”

La 6 ianuarie 2022, la un an după asaltul Capitoliului de către susţinătorii lui Trump, doar doi republicani şi-au manifestat dezaprobarea faţă de acest episod de la Capitoliu: Liz Cheney, pe atunci vicepreşedintă a comisiei de anchetă înfiinţate de Camera Reprezentanţilor, şi tatăl său, Dick Cheney. Timp de trei decenii, Richard Bruce Cheney a fost la Washington duşmanul jurat al „liberalilor”, până la punctul în care a fost poreclit „Darth Vader”, întruchiparea „laturii întunecate a forţei” din Star Wars. Aşa că este o „realizare” notabilă a lui Donald Trump faptul că l-a făcut să se împace cu duşmanii săi de o viaţă, scrie Le Figaro.

„În toată istoria Republicii noastre, nu a existat niciodată un individ atât de periculos ca Trump. Este un laş: un bărbat adevărat nu şi-ar minţi susţinătorii”, afirma Dick Cheney într-un videoclip de susţinere a campaniei lui Liz Cheney în Wyoming. „Nimic nu este mai important decât să ne asigurăm că nu se va mai întoarce niciodată în Biroul Oval”, spunea fostul vicepreşedinte. Cu toate acestea, el nu a mai fost ascultat, iar fiica sa a fost învinsă categoric, simbol elocvent al trecerii Partidului Republican la populismul MAGA („Make America Great Again”).

PARTENERUL IDEAL AL LUI GEORGE W. BUSH

Dick Cheney avea o inimă fragilă (a suferit primul atac de cord la vârsta de 37 de ani şi primul bypass cvadruplu la 47 de ani), dar nu a fost deloc o figură fragilă în universul politic american.

Neoconservator convins, avea o viziune puternică asupra rolului Americii în lume şi al preşedintelui în politica americană. Titlul ultimei sale cărţi de memorii, publicată în 2015, o dovedeşte: „Exceptional: Why the World Needs a Powerful America” (Excepţional: De ce lumea are nevoie de o Americă puternică).

Secretar general al Casei Albe sub Gerald Ford, apoi secretar al apărării sub George H. W. Bush senior în timpul primului război din Golf în 1991, el şi-a pus amprenta în politica americană în special în calitate de vicepreşedinte al lui George W. Bush jr, jucând un rol decisiv în decizia americană de a invada Irakul în 2003.

La început, se credea că Dick Cheney va fi partenerul ideal pentru fostul guvernator al Texasului, ales preşedinte la limită. În timpul campaniei din 2000, el a întruchipat o definiţie a postului care i se potrivea perfect. Experimentat, conservator fără complexe, acest excelent cunoscător al mecanismelor de la Washington urma să evite cu siguranţă gafele unui moştenitor politic al lui Bush tatăl suspectat că nu se ridica la înălţimea sarcinilor sale.

„CEL MAI RĂU” VICEPREŞEDINTE

Opt ani mai târziu, bilanţul va fi considerat foarte sumbru. Dick Cheney s-a străduit să nu lase urme, dar amprenta sa va fi identificată în spatele tuturor loviturilor de forţă şi al tuturor eşecurilor preşedinţiei Bush.

Ceea ce trebuia să fie atuul său principal – lipsa ambiţiei politice şi a dorinţei de a-i succeda preşedintelui – se va transforma într-un handicap: la cel mai scăzut nivel în sondaje (abia 13% opinii favorabile la sfârşitul mandatului său), Cheney a fost considerat „toxic” până la punctul în care a fost calificat drept „cel mai rău vicepreşedinte din istoria” Statelor Unite.

În 2007, Senatul american a ameninţat că îl va priva pe Cheney de reşedinţa sa oficială de la Observatorul Naval din Washington, de limuzinele blindate, de gărzile de corp şi de colaboratorii săi – al căror număr exact nu era cunoscut de nimeni. Acest gest de nemulţumire a fost o ripostă la refuzul său de a respecta legea care obliga membrii administraţiei să arhiveze toate documentele confidenţiale. Dar Cheney era obsedat de secret. În fiecare seară, îşi aranja documentele în cele trei seifuri din biroul său. A inventat chiar şi o nouă clasificare, „SCI” pentru „informaţii sensibile compartimentate”.

„Cazul Libby” a fost tipic pentru modul său de a acţiona: mandatat să distrugă credibilitatea unui critic al războiului din Irak, şeful său de cabinet a fost acuzat de mărturie mincinoasă şi obstrucţionarea justiţiei. Condamnat la treizeci de luni de închisoare, Lewis Libby a fost graţiat de George W. Bush în urma unei proceduri netransparente, dirijate de vicepreşedinte.

Ca răspuns la solicitarea unei asociaţii de cetăţeni care doreau să afle pe cine primea vicepreşedintele în reşedinţa sa oficială, el a ordonat Secret Service să distrugă în întregime registrul vizitelor. Nu a răspuns niciodată la solicitările de informaţii privind deplasările sale. Iar când Arhivele Naţionale au insistat să aibă acces la documentele sale, el a propus pur şi simplu desfiinţarea instituţiei în cauză. „Este duşmanul din interior”, estima atunci revista Newsweek. „A privatizat funcţia de vicepreşedinte”, acuza şi The New York Times.

EMINENŢA CENUŞIE DIN SPATELE ÎNCHISORILOR CIA

După 11 septembrie 2001, vicepreşedintele a făcut manevrele necesare pentru a autoriza interceptarea convorbirilor telefonice ale oricăror cetăţeni. El a jucat un rol central în alegerea metodelor de interogare „intensive” aplicate la Guantanamo - în special „waterboarding” (simularea înecului) - şi a reuşit să ascundă existenţa acestora timp de doi ani de toată lumea, chiar şi de secretarul de stat de la acea vreme, Colin Powell, şi de consilierul pentru securitate naţională, Condoleezza Rice. Intervenea în toate domeniile, de la alegerea judecătorilor Curţii Supreme la politica fiscală şi chiar la programul spaţial al NASA.

Nu era nimic ilegal în mod evident şi tocmai asta era problema adversarilor săi: deşi era adesea suspectat că a manipulat datele serviciilor de informaţii în pregătirea invaziei din Irak, Cheney nu a fost niciodată prins cu mâţa-n sac. Desigur, s-a dus de multe ori la sediul CIA pentru, se crede, a pune presiune pe spionii americani. Şi deja nu se mai numărau afirmaţiile sale eronate despre armele de distrugere în masă sau legăturile presupuse ale lui Saddam cu al-Qaida. Dar niciun înalt funcţionar sau agent CIA nu a denunţat vreodată, cu dovezi, o minciună sau o manipulare deliberată.

INVAZIA DIN IRAK

Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că Dick Cheney a fost o forţă determinantă în convingerea lui Bush să invadeze Irakul. La sfârşitul primului război din Golf, menit să-l alunge pe Saddam Hussein din Kuweit, el a pledat în faţa lui George H. W. Bush senior pentru ca forţele americane să avanseze până la Bagdad şi să-l răstoarne pe dictatorul irakian. În zadar. Fostul şef al CIA nu s-a lăsat convins.

Cheney a rumegat apoi acest eşec timp de mulţi ani la conducerea think-tank-ului conservator American Enterprise Institute, în timpul mandatului lui Clinton. Atacurile din 11 septembrie 2001 i-au dat pretextul pentru a regla aceste vechi conturi. Iar între timp, compania petrolieră Halliburton, pe care o prezidase între 1995 şi 2000, urma să încaseze contracte în valoare de 16 miliarde de dolari în Irak.

IMPEACHMENT

Câţiva democraţi au iniţiat o procedură de destituire (impeachment) împotriva vicepreşedintelui, acuzându-l că „a manipulat informaţiile pentru a inventa ameninţarea armelor de distrugere în masă irakiene”, că „a înşelat cetăţenii cu privire la presupusa relaţie dintre Irak şi Al-Qaida” şi că „a ameninţat în mod deschis Iranul cu o agresiune fără să existe o ameninţare reală împotriva Statelor Unite”. Dar procesul său nu a ajuns să fie judecat.

ECHIVALENTUL POLITIC AL UNEI „GĂURI NEGRE”

Cea mai incisivă – şi crudă – descriere a lui Dick Cheney îi revine fără îndoială lui David Ignatius de la The Washington Post: „În ochii observatorilor externi - nota el la vremea respectivă - Cheney este echivalentul politic al unei găuri negre, care exercită o forţă puternică, dar invizibilă şi nu emite nici lumină, nici căldură care să poată explica procesul de luare a deciziilor”.

SUA

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
playtech.ro
image
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate