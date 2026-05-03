search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce cred americanii despre războiul pe care Donald Trump afirmă că l-a câștigat în Iran?

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Mai întâi de toate, să ne lămurim dacă aveți un răspuns la câteva întrebări. Prima întrebare: mai credeți în sondaje? A doua întrebare: credeți că opinia publică reflectată de sondaje are vreo importanță, cât de mică, sau ar trebui să aibă, pentru un adevărat lider politic? A treia întrebare: pe cine ar trebui să crezi dacă cele două seturi de date, sondaje și afirmațiile liderului, devin din ce în ce mai antinomice și este evident că una este o mistificare a adevărului? A patra întrebare: oricare ar fi datele, mărturiile, rapoartele din teren, vă este sau nu profund indiferentă realitatea faptică și judecați în continuare pe baza preferințelor ideologice teoretice?

FOTO X
FOTO X

În opinia mea, sunt întrebări justificate deoarece chiar că este interesant modul în care opinia publică americană reacționează la deciziile lui Trump privind războiul din Iran.

Interesant este puțin spus deoarece datele oferite de sondajele din ultima perioadă arată că există o majoritate importantă de americani care cred că războiul împotriva Iranului a constituit o greșeală cu efecte negative atât asupra economiei SUA cât și a cele mondiale și că adaugă o serie de necunoscute importante la tema de vază a oricărei campanii politice, adică estimarea creșterii sau scăderii nivelului de viață. Sondajul publicat ieri de Washington Post-ABC News-Ipsos https://abcnews.com/Politics/americans-increasingly-bleak-finances-us-military-iran-mistake/story?id=132547133 spune un lucru extrem de grav: 61% dintre americani sunt convinși că decizia lui Trump de a folosi forța militară împotriva Iranului a fost greșită. Mai puțin de doi din zece din grupul celor chestionați cred că acțiunea din Iran este încununată de succes. Doar 36% cred că acțiunea militară a fost justificată. În plus, cu toate că au fost înregistrate relativ puține pierderi în rândul forțelor armate americane, sondajul spune că războiul de acum este la fel de nepopular ca și cel din Vietnam la începutul anilor 70. Totul în contextul în care este important să semnalăm și faptul că, la nivelul opiniei publice – așa cum semnalează nu numai acest sondaj https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-sinks-record-low-war-with-iran-drives-cost-of-living-concerns-2026-04-28/ – nivelul de aprobare de care se bucură Donald Trump este la nu nivel foarte scăzut: se situează, după sursele citate, între 34% și 37%.

Există în acest sondaj o informație extrem de serioasă asupra stării de spirit în rândul opiniei publice din SUA: în plin război, avem un răspuns copleșitor care indică faptul că doar 19% dintre cei chestionați cred că acțiunile militare americane în Orientul Apropiat au fost un succes, ceea ce, în sine, reprezintă un semnal de alarmă pentru orice analist politic.

Dar dacă mutăm răspunsurile și analiza în zona motivată ideologic, atunci, spun sondajele, lucrurile devin extrem de simple: susținerea republicanilor rămâne neschimbată, 83-86% dintre membrii de partid susținând fără ezitare pe Trump în timp ce, în tabăra opusă, nivelul de dezaprobare este aproximativ egal, adică 76-86%, un factor interesant fiind nivelul deosebit de ridicat al opiniilor negative 72% în rândul tinerilor.

Credeți însă că un asemenea sondaj (ca și zecile asemenea din ultima perioadă) ar trebui să fie băgate în seamă pe motivul că așa se aude de către politicieni vocea poporului? Răspunsul dat de David Ingle, purtător de cuvânt la Casa Albă merită să fie citat chiar în cărțile de istorie, cu afirmația sa că strategia militară a Președintelui Trump nu se bazează pe opinia publică: „Președintele nu ia aceste măsuri incredibil de importante în domeniul securității naționale bazându-se pe sondaje de opinie fluide, ci în interesul poporului american”.

Cred că ne-am lămurit cum stăm cu sondajele, mai ales cu cele care nu ne convin și, mai presus de toate, când personal ești convins, cum este Trump, că războiul este câștigat, o „victorie completă și totală, 100%”, „totul s-a sfârșit în prima oră”, „am câștigat acest război, din punct de vedere militar sunt morți”.

Să așteptăm următorul sondaj și să vedem confirmarea?

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Militarul de la ISU Brașov mort în Bucegi a fost târât de avalanșă peste stânci
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu “a angajat” o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua “colegă”, Leia. Gândul publică mailul
gandul.ro
image
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
mediafax.ro
image
Care este singurul ”lux” pe care îl are Ion Țiriac. Declarația surpriză a miliardarului român
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Dinții pierduți pot crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia
playtech.ro
image
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru pensionari, începând cu luna mai. 3 milioane de români primesc prima tranșă
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Cine e bărbatul care și-a pierdut viața în avalanșa de pe Valea Coștilei: „Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieţi”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rita Wilson, Tom Hanks foto Profimedia jpg
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer
clickpentrufemei.ro
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață