Ce cred americanii despre războiul pe care Donald Trump afirmă că l-a câștigat în Iran?

Mai întâi de toate, să ne lămurim dacă aveți un răspuns la câteva întrebări. Prima întrebare: mai credeți în sondaje? A doua întrebare: credeți că opinia publică reflectată de sondaje are vreo importanță, cât de mică, sau ar trebui să aibă, pentru un adevărat lider politic? A treia întrebare: pe cine ar trebui să crezi dacă cele două seturi de date, sondaje și afirmațiile liderului, devin din ce în ce mai antinomice și este evident că una este o mistificare a adevărului? A patra întrebare: oricare ar fi datele, mărturiile, rapoartele din teren, vă este sau nu profund indiferentă realitatea faptică și judecați în continuare pe baza preferințelor ideologice teoretice?

În opinia mea, sunt întrebări justificate deoarece chiar că este interesant modul în care opinia publică americană reacționează la deciziile lui Trump privind războiul din Iran.

Interesant este puțin spus deoarece datele oferite de sondajele din ultima perioadă arată că există o majoritate importantă de americani care cred că războiul împotriva Iranului a constituit o greșeală cu efecte negative atât asupra economiei SUA cât și a cele mondiale și că adaugă o serie de necunoscute importante la tema de vază a oricărei campanii politice, adică estimarea creșterii sau scăderii nivelului de viață. Sondajul publicat ieri de Washington Post-ABC News-Ipsos https://abcnews.com/Politics/americans-increasingly-bleak-finances-us-military-iran-mistake/story?id=132547133 spune un lucru extrem de grav: 61% dintre americani sunt convinși că decizia lui Trump de a folosi forța militară împotriva Iranului a fost greșită. Mai puțin de doi din zece din grupul celor chestionați cred că acțiunea din Iran este încununată de succes. Doar 36% cred că acțiunea militară a fost justificată. În plus, cu toate că au fost înregistrate relativ puține pierderi în rândul forțelor armate americane, sondajul spune că războiul de acum este la fel de nepopular ca și cel din Vietnam la începutul anilor 70. Totul în contextul în care este important să semnalăm și faptul că, la nivelul opiniei publice – așa cum semnalează nu numai acest sondaj https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-sinks-record-low-war-with-iran-drives-cost-of-living-concerns-2026-04-28/ – nivelul de aprobare de care se bucură Donald Trump este la nu nivel foarte scăzut: se situează, după sursele citate, între 34% și 37%.

Există în acest sondaj o informație extrem de serioasă asupra stării de spirit în rândul opiniei publice din SUA: în plin război, avem un răspuns copleșitor care indică faptul că doar 19% dintre cei chestionați cred că acțiunile militare americane în Orientul Apropiat au fost un succes, ceea ce, în sine, reprezintă un semnal de alarmă pentru orice analist politic.

Dar dacă mutăm răspunsurile și analiza în zona motivată ideologic, atunci, spun sondajele, lucrurile devin extrem de simple: susținerea republicanilor rămâne neschimbată, 83-86% dintre membrii de partid susținând fără ezitare pe Trump în timp ce, în tabăra opusă, nivelul de dezaprobare este aproximativ egal, adică 76-86%, un factor interesant fiind nivelul deosebit de ridicat al opiniilor negative 72% în rândul tinerilor.

Credeți însă că un asemenea sondaj (ca și zecile asemenea din ultima perioadă) ar trebui să fie băgate în seamă pe motivul că așa se aude de către politicieni vocea poporului? Răspunsul dat de David Ingle, purtător de cuvânt la Casa Albă merită să fie citat chiar în cărțile de istorie, cu afirmația sa că strategia militară a Președintelui Trump nu se bazează pe opinia publică: „Președintele nu ia aceste măsuri incredibil de importante în domeniul securității naționale bazându-se pe sondaje de opinie fluide, ci în interesul poporului american”.

Cred că ne-am lămurit cum stăm cu sondajele, mai ales cu cele care nu ne convin și, mai presus de toate, când personal ești convins, cum este Trump, că războiul este câștigat, o „victorie completă și totală, 100%”, „totul s-a sfârșit în prima oră”, „am câștigat acest război, din punct de vedere militar sunt morți”.

Să așteptăm următorul sondaj și să vedem confirmarea?