Noi detalii tulburătoare despre ferma lui Epstein din New Mexico: ar fi ordonat îngroparea a două femei lângă proprietate

O informație recent făcută publică a scos la iveală detalii înfiorătoare despre ferma din New Mexico a infractorului sexual Jeffrey Epstein. Potrivit documentelor publicate de Departamentul american al Justiției (DoJ), Epstein a ordonat îngroparea a două „fete străine” lângă proprietate.

Potrivit Mashable, victimele au fost strangulate în timpul unor practici sexuale violente. E-mailul face parte din cele aproximativ trei milioane de documente publicate de DoJ și a fost trimis inițial pe 21 noiembrie 2019, la doar câteva luni după ce Epstein a murit în închisoarea din New York.

Potrivit acuzațiilor, Jeffrey Epstein și partenera sa, Ghislaine Maxwell, ar fi fost cei care au coordonat înhumarea victimelor la ferma Zorro Ranch din New Mexico.

Un presupus fost angajat susține că deține materiale compromițătoare cu minori, sustrase din reședința finanțatorului ca măsură de siguranță, pe care a încercat să le vândă în schimbul unui Bitcoin.

Totuși, această tentativă de tranzacționare a informațiilor, împreună cu întârzierea dezvăluirilor, ridică mari semne de întrebare asupra credibilității martorului și a motivelor sale reale.

Până în prezent, nu au fost formulate acuzații penale în urma acestor afirmații, iar Departamentul de Justiție nu a verificat public veridicitatea lor.

Moartea lui Epstein în 2019 și condamnarea lui Maxwell în 2021 au complicat procesul de tragere la răspundere, lăsând multe acuzații într-un blocaj juridic.

Zorro Ranch a fost vândută în 2023 unei firme obscure, purtând în prezent numele de „San Rafael Ranch”. Documentele din procesele civile au scos la iveală prezența unor nume grele la această proprietate, confirmând zvonurile că ferma era un punct central pentru abuzurile lui Epstein.

Pe 30 ianuarie, DoJ anunțase publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate.

Pentru protejarea victimelor, identitatea femeilor din aceste materiale a fost ascunsă prin blurare, singura figură recognoscibilă fiind Ghislaine Maxwell, aflată deja în detenție.

Publicarea acestor documente, realizată sub presiunea unei legi semnate cu reticență de Donald Trump, scoate la iveală rețeaua vastă de influență politică a miliardarului și ridică noi semne de întrebare asupra implicării unor figuri marcante.

Printre probe se numără fotografii ale foștilor președinți Bill Clinton și Donald Trump în compania lui Epstein sau a unor femei a căror identitate rămâne anonimă.