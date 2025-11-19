SUA elaborează în secret cu Rusia un nou plan pentru încetarea războiului din Ucraina. Vizită surpriză a unor oficiali ai Pentagonului la Kiev

Administraţia Trump lucrează, în consultare discretă cu Rusia, la un plan amplu pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unor oficiali americani şi ruşi citaţi de Axios. Demersul survine în contextul celei mai importante vizite efectuate până acum în Ucraina de reprezentanţi ai Pentagonului, după vizita secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, în februarie.

Planul, structurat în 28 de puncte, s-ar inspira din iniţiativa preşedintelui Trump care a dus la un acord în Gaza. Un înalt oficial rus s-a declarat optimist cu privire la şansele propunerii, însă poziţia Ucrainei şi a aliaţilor europeni rămâne încă neclară.

Patru direcţii principale de negocieri

Potrivit surselor citate, documentul acoperă patru direcţii principale: pacea în Ucraina, garanţii de securitate, arhitectura de securitate europeană şi evoluţia relaţiilor dintre SUA, Rusia şi Ucraina. Nu este limpede modul în care sunt abordate chestiunile sensibile legate de controlul teritorial în estul Ucrainei, unde trupele ruse înaintează treptat, dar deţin încă mai puţin teritoriu decât solicitările declarate ale Kremlinului.

Steve Witkoff, emisarul preşedintelui Trump, coordonează redactarea planului şi a purtat discuţii aprofundate cu reprezentantul rus Kirill Dmitriev, care conduce fondul suveran al Rusiei şi este implicat activ în eforturile diplomatice privind Ucraina. Dmitriev a relatat că a petrecut trei zile în Miami împreună cu Witkoff şi alţi membri ai echipei americane în perioada 24–26 octombrie şi a afirmat că este încrezător deoarece, de această dată, „poziţia Rusiei este cu adevărat ascultată”.

„Ştim că americanii lucrează la ceva”

Witkoff urma să se întâlnească miercuri, în Turcia, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă vizita a fost amânată. În schimb, acesta a discutat planul cu consilierul ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, într-o reuniune care a avut loc în Miami la începutul săptămânii. „Ştim că americanii lucrează la ceva”, a precizat un oficial ucrainean.

Un reprezentant al Casei Albe a subliniat că preşedintele Trump consideră necesară oprirea luptelor şi ajungerea la un acord, afirmând că există „o şansă reală” de a pune capăt conflictului dacă toate părţile dau dovadă de flexibilitate.

Dmitriev a explicat că ideea de bază este dezvoltarea principiilor convenite de Trump şi Vladimir Putin în Alaska, în august, pentru a formula un cadru mai larg privind conflictul din Ucraina, relaţiile dintre Washington şi Moscova şi arhitectura de securitate din Europa. Un document de lucru ar urma să fie finalizat înaintea următoarei întâlniri dintre cei doi lideri, deşi planificarea unui summit la Budapesta rămâne suspendată.

Reprezentantul rus a insistat că acest demers nu are legătură cu iniţiativa britanică de a elabora un plan de pace „în stil Gaza” pentru Ucraina, pe care o consideră lipsită de şanse deoarece ignoră poziţia Moscovei. El a adăugat că SUA au început să prezinte „beneficiile” propriului plan Kievului şi aliaţilor europeni, într-un moment în care Rusia susţine că îşi consolidează poziţia pe câmpul de luptă.

Un oficial american a confirmat că administraţia Trump a început informări şi cu partenerii europeni, nu doar cu partea ucraineană, subliniind că planul va fi ajustat în funcţie de feedback şi că „momentul este favorabil” pentru o astfel de iniţiativă, cu condiţia ca toate părţile să fie „practice şi realiste”.

Vizită surpriză a oficialilor Pentagonului la Kiev

În acest context, secretarul Armatei, Dan Driscoll, şi şeful Statului Major al Armatei SUA, generalul Randy George, au devenit cei mai înalţi oficiali ai administraţiei Trump care vizitează Ucraina, sosind într-o vizită neanunţată. Cei doi urmează să se întâlnească cu lideri militari ucraineni, parlamentari şi cu preşedintele Zelenski, în timp ce Rusia intensifică atacurile cu rachete şi drone asupra ţintelor civile, iar aliaţii occidentali caută modalităţi suplimentare de a asigura sprijin militar pentru Ucraina.

Pe agenda discuţiilor se află atât stadiul procesului de pace, aflat în impas, cât şi un acord amplu privind schimbul de tehnologii pentru drone şi muniţii autonome. Ucraina a devenit un inovator central în domeniul dronelor de luptă, producând peste 1,5 milioane de drone FPV pe an, un volum care depăşeşte cu mult capacităţile actuale ale industriei americane.

Trimiterea lui Driscoll la Kiev pentru o astfel de misiune a părut neobişnuită, însă acesta, un veteran al Armatei şi apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, a căpătat un rol influent în cadrul Pentagonului.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, nu a călătorit până acum la Kiev, iar purtătorii de cuvânt ai lui Driscoll şi George au refuzat să comenteze.

Cei doi oficiali au prezentat în repetate rânduri inovaţiile Ucrainei pe câmpul de luptă drept exemple pe care industria de apărare americană şi Pentagonul ar trebui să le urmeze. „Ucrainenii nu acceptă că versiunea actuală a unui echipament este suficientă. Ei improvizează pentru a obţine rezultatul necesar”, a declarat Driscoll, subliniind că această abordare a inspirat obiectivul Armatei SUA de a achiziţiona un milion de drone în următorii doi-trei ani.

Poziţia administraţiei Trump cu privire la sprijinul militar pentru Ucraina a oscilat în ultimele luni. Deşi a vizitat Europa, Hegseth nu s-a întâlnit cu Zelenski şi a încercat cel puţin o dată să oprească livrările de armament – o decizie anulată ulterior de Casa Albă. Relaţiile s-au tensionat şi după un schimb dur de replici între Zelenski, Trump şi vicepreşedintele Vance în Biroul Oval.

Între timp însă, Trump şi-a recalibrat poziţia, arătându-se mai deschis faţă de sprijinirea Ucrainei şi a NATO, în condiţiile în care încercările sale de a avansa negocierile cu Rusia au fost respinse de Kremlin. În acelaşi timp, Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene, lansând recent sute de drone şi rachete asupra Ucrainei.