Prin ultimatumul dat Ucrainei, Trump se consideră liderul suprem al întregii lumi

De remarcat faptul că ultimatumul nu se adresează şi Rusiei, doar Ucrainei, somată să accepte planul până în data de 27 noiembrie. Concluzia logică este că Trump a convenit în prealabil cu Rusia asupra planului în 28 de puncte (Planul 28),şi obţinuse acordul acesteia.

Iată declaraţia lui Putin de ieri:

„Planul de pace al președintelui Trump pentru rezolvarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska”. „Suntem gata să demonstrăm flexibilitatea care ni se oferă”, s-a exprimat Putin, în fața Consiliului de Securitate al Rusiei. Concluzia este clară. Trump avea asigurarea lui Putin că va semna acest plan.

Trump a ignorat complet Europa, nu a consultat niciun lider european asupra oportunităţii şi conţinutului Planului 28. S-a considerat deasupra lor, deşi situaţia Ucrainei şi a războiului Rusia-Ucraina afectează în mod direct securitatea europeană.

Mai mult. Punctul 4 din plan spune:

4.Se va organiza un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, cu scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

Trump nu se mai consideră „partener” în NATO cu europenii, ci deasupra Europei, asumându-şi un rol de mediator între Rusia şi Europa. Trump se consideră „şeful” întregii lumi, el decide cine cu cine negociază, el asigură securitatea globală şi oportunităţile de dezvoltare economică viitoare.

În această calitate, Trump impune în plan ca NATO să nu trimită trupe în Ucraina, să nu primească Ucraina în NATO, iar Ucraina să nu ceară accesul în NATO.

Planul ignoră faptul că nu poate fi aplicat doar cu semnăturile Rusiei şi Ucrainei, fără acordul Europei. Putin nu mai dă doi bani pe opinia Europei asupra situaţiei în care este plasată de războiul pornit de Rusia.

Trump decide prin Plan 28 ce teritorii din Ucraina revin Rusiei, ca un geambaş de afaceri imobiliare, ceea ce a şi fost la origini. Nu contează părerea Ucrainei, a Europei, el decide totul, ignorând complet faptul că Rusia a atacat Ucraina, stat independent şi suveran.

Nu este o noutate. Trump a declarat că vrea Canada să devină al 51-lea stat al Americii, că Groenlanda va fi integrată Americii, la fel Canalul Panama şi Fâşia Gaza. Sigur că Rusia va fi de acord, în viitor, cu aceste rapturi teritoriale, după ce a primit o parte din Ucraina.

Art 10 din plan prevede:

10.Garanția SUA:

a. SUA vor primi o compensație pentru garanție.

În ce constă această compensaţie nu se spune în plan. E „normal” ca liderul suprem al întregii lumi să-şi tragă partea leului din afacerile economice conţinute în Plan 28.

Art 12 b)

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

Europa sau Ucraina nu au rol de decizie sau vreo contribuție aici. Statele Unite vor controla, financiar şi economic, reconstrucţia Ucrainei. Cu ce beneficii pentru Statele Unite, nu e clar.

Dar Trump taxează şi Rusia.

Art 13

Statele Unite vor încheia (cu Rusia) un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase. Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8.

Rusia devine „subjugată” intereselor economice şi financiare americane. Cum este cu economia la pământ, va fi obligată să accepte orice sacrificii cerute de Trump, probabil să cedeze o mare parte din resursele sale naturale Americii. Nu e rău pentru americani!

Art 14 este şi mai clar

Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează: 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond vă avea că scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

Art 27

Acest acord vă fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare vă fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplică sancțiuni.

Acordul conţine clauze favorabile Americii că şi cum America ar fi parte în conflictul Rusia-Ucraina, conflict pe care l-a şi câştigat.

După cum se văd lucrurile acum, Ucraina şi Europa nu au de gând să accepte acordul care ar consfinţi poziţia lui Trump ca lider suprem al întregii lumi.

Este posibil ca în spatele acordului să existe deja înţelegeri secrete intre Trump şi Putin, posibil şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, astfel încât cei trei să-şi împartă lumea, fiecare primind o parte în funcţie de ce putere economică şi militară are. Rusia se mulţumeşte cu puţin, 20% din Ucraina. Ar fi posibil ca Trump să accepte preluarea Taiwanului de către China, iar America să rămână cu Europa, Canada, Orientul Mijlociu şi cine ştie ce alte regiuni.

Doar că poporul american deja îi întoarce spatele lui Trump, iar afacerea Epstein tinde să-l dinamiteze total. În plus, în 2026 republicanii ar putea pierde alegerile, Trump să fie gonit de la preşedinţia Americii, aşa că tot ce face acum Trump poate fi considerat ca zbaterea disperatului pe punctul de a se îneca.