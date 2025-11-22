search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Prin ultimatumul dat Ucrainei, Trump se consideră liderul suprem al întregii lumi

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De remarcat faptul că ultimatumul nu se adresează şi Rusiei, doar Ucrainei, somată să accepte planul  până în data de 27 noiembrie. Concluzia logică este că Trump a convenit în prealabil cu Rusia asupra planului în 28 de puncte (Planul 28),şi obţinuse acordul acesteia.

Iată declaraţia lui Putin de ieri:

„Planul de pace al președintelui Trump pentru rezolvarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska”. „Suntem gata să demonstrăm flexibilitatea care ni se oferă”, s-a exprimat Putin, în fața Consiliului de Securitate al Rusiei. Concluzia este clară. Trump avea asigurarea lui Putin că va semna acest plan.

Donald Trump FOTO EPA EFE jpg

Trump a ignorat complet Europa, nu a consultat niciun lider european asupra oportunităţii şi conţinutului Planului 28. S-a considerat deasupra lor, deşi situaţia Ucrainei şi a războiului Rusia-Ucraina afectează în mod direct securitatea europeană.

Mai mult. Punctul 4 din plan spune:

4.Se va organiza un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, cu scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

 Trump  nu se mai consideră „partener” în NATO cu europenii, ci deasupra Europei, asumându-şi un rol de mediator între Rusia şi Europa. Trump se consideră „şeful” întregii lumi, el decide cine cu cine negociază, el asigură securitatea globală şi oportunităţile de dezvoltare economică viitoare.

În această calitate, Trump impune în plan ca NATO să nu trimită trupe în Ucraina, să nu primească Ucraina în NATO, iar Ucraina să nu ceară accesul în NATO.

Planul ignoră faptul că nu poate fi aplicat doar cu semnăturile Rusiei şi Ucrainei, fără acordul Europei.  Putin nu mai dă  doi bani pe opinia Europei asupra situaţiei în care este plasată de războiul pornit de Rusia.

Trump decide prin Plan 28 ce teritorii din Ucraina revin Rusiei, ca un geambaş de afaceri imobiliare, ceea ce a şi fost la origini. Nu contează părerea Ucrainei, a Europei, el decide totul, ignorând complet faptul că Rusia a atacat Ucraina, stat independent şi suveran.

Nu este o noutate. Trump a declarat că vrea Canada să devină al 51-lea stat al Americii, că Groenlanda va fi integrată Americii, la fel Canalul Panama şi Fâşia Gaza. Sigur că Rusia va fi de acord, în viitor, cu aceste rapturi teritoriale, după ce a primit o parte din Ucraina.

Art 10 din plan prevede:

10.Garanția SUA:

a. SUA vor primi o compensație pentru garanție.

În ce constă această compensaţie nu se spune în plan. E „normal” ca liderul suprem al întregii lumi să-şi tragă partea leului din afacerile economice conţinute în Plan 28.

Art 12 b)

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

Europa sau Ucraina nu au rol de decizie sau vreo contribuție  aici. Statele Unite vor controla, financiar şi economic, reconstrucţia Ucrainei. Cu ce beneficii pentru Statele Unite, nu e clar.

Dar Trump taxează şi Rusia.

Art 13

Statele Unite vor încheia  (cu Rusia) un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase. Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8.

 Rusia devine „subjugată” intereselor economice şi financiare americane. Cum este cu economia la pământ, va fi obligată să accepte orice sacrificii cerute de Trump, probabil să cedeze o mare parte din resursele sale naturale Americii. Nu e rău pentru americani!

Art 14 este şi mai clar

Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează: 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond vă avea că scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

Art 27

Acest acord vă fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare vă fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplică sancțiuni.

Acordul conţine clauze favorabile Americii că şi cum America ar fi parte în conflictul Rusia-Ucraina, conflict pe care l-a şi câştigat.

După cum se văd lucrurile acum, Ucraina şi Europa nu au de gând să accepte acordul care ar consfinţi poziţia lui Trump ca lider suprem al întregii lumi.

Este posibil ca în spatele acordului să existe deja înţelegeri secrete intre Trump şi Putin, posibil şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, astfel încât cei trei să-şi împartă lumea, fiecare primind o parte în funcţie de ce putere economică şi militară are. Rusia se mulţumeşte cu puţin, 20% din Ucraina. Ar fi posibil ca Trump să accepte preluarea Taiwanului de către China, iar America să rămână cu Europa, Canada, Orientul Mijlociu şi cine ştie ce alte regiuni.

Doar că poporul american deja îi întoarce spatele lui Trump, iar afacerea Epstein tinde să-l dinamiteze total. În plus, în 2026 republicanii ar putea pierde alegerile, Trump să fie gonit de la preşedinţia Americii, aşa că tot ce face acum Trump poate fi considerat ca zbaterea disperatului pe punctul de a se îneca.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
stirileprotv.ro
image
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici: „În spatele fiecărui succes este un șir lung de înfrângeri și doar prin comparație poți să le înțelegi”
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
playtech.ro
image
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel”
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Presiune maximă. SUA ameninţă în termeni duri Ucraina, dacă nu acceptă planul de pace propus. Rusia spune că va cuceri mai multe teritorii
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
click.ro
image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?