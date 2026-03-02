Șeful Intelligence-ului grupării Hezbollah, ucis de Forțele de Apărare ale Israelului. Anunțul IDF despre Hussein Makled

Armata israeliană anunță că Hussein Makled, șeful Serviciului de Informații al grupării Hezbollah, a fost ucis luni, 2 martie.

Militarii au precizat că a fost ucis într-un atac precis în capitala Libanului, Beirut. Gruparea Hezbollah nu a comentat imediat incidentul.

Potrivit The Guardian, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au mai anunțat anterior că au ucis pe Sayed Yahya Hamidi, despre care au spus că era vice‑ministru al informațiilor în domeniul „afacerilor cu Israelul” din Iran, și pe Jalal Pour Hossein, despre care au susținut că era șeful diviziei de spionaj din cadrul ministerului de informații.

Între timp, Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a anunţat „interzicerea imediată a tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah”, cerând formaţiunii pro-iraniene „să îşi predea armele statului libanez” şi să îşi limiteze acţiunea politică, scrie Agerpres.

Luni dimineață, Hezbollah a lansat un atac cu rachete și drone în nordul Israelului, drept represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Ulterior, Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că ofensiva împotriva Hezbollah va continua „mai multe zile” și a subliniat necesitatea unei pregătiri defensive solide și a unei ofensive desfășurate în valuri, continuu.

Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane şi 149 de răniţi, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.