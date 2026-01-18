Donald Trump ar fi investit aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni, inclusiv titluri emise de Netflix și Warner Bros

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, în perioada de la mijlocul lunii noiembrie până la sfârșitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declarații financiare publicate la Washington.

Printre acestea se numără obligațiuni de până la 2 milioane de dolari emise de Netflix și Warner Bros Discovery, cumpărate la doar câteva săptămâni după ce companiile au anunțat planurile de fuziune, potrivit Reuters.

Documentele financiare publicate joi și vineri arată că cea mai mare parte a achizițiilor lui Trump a vizat obligațiuni municipale emise de orașe, districte școlare locale, companii de utilități și spitale. Totuși, acesta a investit și în obligațiuni ale unor companii precum Boeing, Occidental Petroleum și General Motors.

Aceste investiții reprezintă cele mai recente active adăugate portofoliului tot mai extins al lui Trump în perioada în care se află la Casa Albă. Portofoliul include participații în sectoare care ar putea beneficia de politicile sale, fapt ce ridică semne de întrebare cu privire la posibile conflicte de interese.

De exemplu, Trump a declarat în decembrie că va avea un cuvânt de spus în privința posibilității ca Netflix să meargă mai departe cu achiziția propusă, în valoare de 83 de miliarde de dolari, a Warner Bros Discovery, tranzacție care se confruntă cu o ofertă concurentă din partea Paramount Skydance.

Orice acord pentru preluarea Warner Bros va necesita aprobarea autorităților de reglementare.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit vineri sub protecția anonimatului, a precizat că portofoliul de acțiuni și obligațiuni al lui Trump este administrat independent de instituții financiare terțe, iar nici Trump, nici vreun membru al familiei sale nu au posibilitatea de a direcționa, influența sau oferi sugestii cu privire la modul în care sunt realizate investițiile.

La fel ca mulți alți investitori foarte bogați, Trump achiziționează în mod constant obligațiuni ca parte a strategiei sale de investiții.

Anterior, el a declarat achiziții de obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, realizate în perioada de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie.