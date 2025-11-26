search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
La cererea lui Donald Trump, filmul „Rush Hour 4” a primit undă verde la Paramount

Publicat:

Filmul "Rush Hour 4" a intrat în etapa de pregătire, cu studioul Paramount asociat în calitate de distribuitor al următorului opus al acestei francize poliţiste, a anunţat marţi revista Variety.

Actorii principali ai filmului FOTO: X
Actorii principali ai filmului FOTO: X

Acest sequel aflat de multă vreme în etapa de pregătire ar fi beneficiarul unei intervenţii venite din Biroul Oval de la Casa Albă: preşedintele Donald Trump le-a cerut personal reprezentanţilor studioului Paramount să readucă la viaţă franciza "Rush Hour", potrivit publicaţiei Semafor, scrie Agerpres.

Brett Ratner, care a regizat primele trei filme din această serie cinematografică înainte ca întreaga sa carieră să fie afectată în 2017 de dezvăluirile făcute de mişcarea #MeToo, va reveni pentru a regiza şi cel de-al patrulea film.

Cineastul american a devenit un prieten apropiat al familiei preşedintelui american în timp ce a regizat documentarul "Melania", pentru a cărui lansare platforma Amazon a plătit 40 de milioane de dolari.

"Rush Hour 4", care va marca revenirea protagoniştilor din filmele iniţiale, actorii Jackie Chan şi Chris Tucker, va fi primul lungmetraj ce va fi regizat de Brett Ratner după "Hercules", un film cu Dwayne Johnson, lansat în 2014.

Studioul Paramount va fi plătit cu o taxă fixă de distribuţie pentru a lansa "Rush Hour 4" în cinematografe, au afirmat mai multe surse, dar nu va fi responsabil pentru comercializarea sau finanţarea filmului. În schimb, studioul Warner Bros. - care deţine casa de producţie New Line, aflată la originea lansării filmului original "Rush Hour" din 1998 şi a continuărilor sale din 2001 şi 2007 - va încasa primii bani obţinuţi în cadrul încasărilor, ceea ce înseamnă că studioul va primi un procent din încasări înainte ca finanţatorii să îşi recupereze costurile.

Filmul original "Rush Hour", ce prezintă povestea a doi poliţişti care sunt obligaţi să lucreze împreună pentru a o salva pe fiica răpită a unui diplomat chinez, a avut un succes uriaş de casă, obţinând încasări de 244 de milioane de dolari în 1998. Cele două continuări ale sale, "Rush Hour 2" şi "Rush Hour 3", au obţinut succese comerciale încă şi mai mari, cu vânzări de bilete în valoare de 347 de milioane de dolari, respectiv 258 de milioane de dolari, în pofida unor recenzii mixte.

În perioada care a trecut de când aceste filme aveau o poziţie dominantă în cinematografe, comediile au început să fie defavorizate în box-office. Nu este clar deocamdată calendarul de producţie pentru "Rush Hour 4", în contextul în care Jackie Chan are deja 71 de ani, iar Chris Tucker nu a mai interpretat un rol principal de la "Rush Hour 3" din 2007.

Paramount, care a fost cumpărat recent de Skydance, are nevoie de filme noi pentru a-şi popula oferta de producţie: studiul şi-a stabilit obiectivul de a trece de la cele opt lansări ale sale pe an la 15 lansări în 2026, 17 lansări în 2027 şi 18 lansări în 2028. Noul preşedinte şi CEO al studioului Paramount, David Ellison, este fiul miliardarului Larry Ellison, unul dintre cei mai proeminenţi finanţatori ai lui Donald Trump, care a lăudat recent în mod public modul în care Ellison conduce această companie media.

