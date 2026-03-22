Omul care a coordonat eliminarea lui Osama bin Laden spune despre Trump că e un „naiv”: „Dacă spune ceva și repetă suficient, speră că va deveni realitate”

Donald Trump se află „între ciocan și nicovală” după trei săptămâni de război în Iran și transmite „un mesaj de slăbiciune” lumii, a declarat pentru The Guardian Leon Panetta, fost secretar al Apărării și director al CIA.

Panetta, care a făcut parte din administrațiile Bill Clinton și Barack Obama, a amintit că oficialii din domeniul securității naționale erau mereu conștienți de capacitatea Iranului de a provoca o criză energetică prin blocarea strâmtorii Ormuz. Exact acest scenariu se desfășoară acum, lăsându-l pe Trump fără o strategie clară de ieșire, dincolo de speranțe nerealiste.

„Are tendința să fie naiv în privința modului în care evoluează lucrurile”, a spus Panetta, în vârstă de 87 de ani, care a coordonat operațiunea de identificare și eliminare a lui Osama bin Laden. „Dacă spune ceva și repetă suficient, speră că va deveni realitate. Dar asta fac copiii, nu președinții.”

Războiul lui Trump a început pe 28 februarie cu ceea ce se dorea o lovitură decisivă. Un atac-surpriză al Israelului l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. SUA și Israelul au obținut rapid superioritate aeriană, însă, pe măsură ce conflictul s-a prelungit, inițiativa pare să se fi erodat.

Treisprezece militari americani au murit, iar, potrivit autorităților iraniene, peste 1.400 de iranieni și-au pierdut viața. Khamenei a fost succedat de fiul său, Mojtaba Khamenei. Trump întâmpină dificultăți în a justifica războiul pe plan intern, în condițiile în care prețul petrolului crește, popularitatea sa scade, iar alianța electorală începe să se fisureze. A criticat dur presa și a transmis mesaje contradictorii despre obiectivele conflictului și momentul în care „operațiunea”, după cum o numește el, se va încheia, notează publicația

Panetta a explicat: „Am înlocuit un lider în vârstă, aflat aproape de sfârșitul vieții, într-un moment în care iranienii erau dispuși să iasă în stradă sperând că își pot schimba sistemul de guvernare. Iar acum avem un regim mai consolidat, un lider mai tânăr care va rămâne mult timp la putere și care este mult mai dur decât predecesorul său. Nu a fost deloc un rezultat bun.”

Regimul iranian a ripostat împotriva SUA și Israelului prin blocarea efectivă a strâmtorii Ormuz, aruncând piețele energetice globale în haos. Aproximativ o cincime din petrolul tranzacționat la nivel mondial trece prin această rută.

O criză provocată de Trump

Pentru Panetta, este o criză provocată chiar de președinte. „Nu trebuie să fii expert ca să înțelegi că, dacă intri în război cu Iranul, una dintre cele mai mari vulnerabilități este strâmtoarea Ormuz, care poate genera o criză petrolieră uriașă și poate duce la explozia prețurilor la combustibil. În fiecare consiliu de securitate națională la care am participat și în care s-a discutat despre Iran, acest subiect a apărut mereu. Dintr-un motiv sau altul, fie nu au luat în calcul această consecință, fie au crezut că războiul se va termina rapid.”

El a continuat: „Nu au fost pregătiți și acum plătesc prețul. Dacă Trump ar avea o ieșire, ar putea declara victoria și încheierea operațiunii. Problema este că poate declara victoria cât vrea, dar fără o încetare a focului nu are nimic. Și nu va obține o încetare a focului cât timp Iranul ține strâmtoarea Ormuz ca pe o armă îndreptată spre el.”

Trump a declarat că nu intenționează să trimită trupe terestre în Iran, dar mobilizează mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea indica pregătirea unei operațiuni. A refuzat să confirme informațiile potrivit cărora ar lua în calcul ocuparea sau blocarea insulei Kharg pentru a forța Iranul să redeschidă strâmtoarea.

Panetta a explicat: „Se confruntă cu o alegere dificilă: extinde războiul pentru a redeschide strâmtoarea și a elimina acest avantaj al Iranului, sau se retrage și declară victoria, deși toată lumea va înțelege că a eșuat. Este într-o situație complicată, dar nimeni nu este responsabil pentru ea mai mult decât Donald Trump.”

Sprijinul extern întârzie. După ce Trump a sugerat că alte țări ar trebui să ajute la menținerea deschisă a strâmtorii Ormuz, reacția a fost slabă. Ulterior, el a catalogat NATO drept „un tigru de hârtie” fără SUA și i-a ironizat pe aliați.

Panetta a comentat: „Dacă plănuiești un război, nu e o idee rea să discuți cu aliații. Alianțele sunt esențiale pentru orice efort militar. Am învățat asta încă din Al Doilea Război Mondial. Dar el tratează alianțele cu superficialitate, iar acum se vede nevoit să ceară ajutorul celor pe care nu i-a tratat bine.”

Fostul secretar al Apărării a adăugat, râzând: „Culegi ceea ce ai semănat.”

„Este un test pentru SUA”

El îl sfătuiește pe Trump să renunțe la „gândirea magică” și să accepte realitatea: armata trebuie să intervină pentru a redeschide strâmtoarea, să neutralizeze apărarea iraniană și să escorteze petrolierele.

„Fără îndoială vor exista pierderi de vieți omenești și războiul se va extinde, dar nu văd alternativă. Este un test pentru SUA. În caz contrar, conflictul se va prelungi, va provoca daune economice majore și ar putea duce chiar la o recesiune globală.”

Panetta a concluzionat: „Nu sunt multe opțiuni. Dacă reușește să redeschidă strâmtoarea, ar putea avea o bază pentru negocieri și o eventuală încetare a focului. Altfel, va fi clar că a eșuat.”

Fost ofițer de informații al armatei, Panetta a fost șef de cabinet la Casa Albă în timpul administrației Clinton, apoi director al CIA și al 23-lea secretar al Apărării sub Obama. În prezent conduce Panetta Institute for Public Policy.

Nu este impresionat de actualul șef al Pentagonului, Pete Hegseth, fost prezentator TV. „Nu este un secretar al Apărării, ci doar un executant al dorințelor lui Trump.”

Panetta critică și videoclipurile recente ale Casei Albe, în stil de meme, care combină imagini de război cu secvențe din filme sau jocuri, precum și o campanie de strângere de fonduri în care a fost folosită o fotografie cu Trump la repatrierea militarilor morți.

„Prin astfel de gesturi, transmite un mesaj de slăbiciune, nu de forță. Asta vede lumea acum și explică de ce aliații ezită să răspundă.”

Născut în perioada președinției lui Franklin D. Roosevelt, Panetta spune că nu a mai văzut un lider american care să încalce normele în acest mod. După ce o rachetă a lovit o școală de fete din sudul Iranului, ucigând cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, Trump a dat vina pe Iran.

„Orice alt președinte ar fi recunoscut greșeala și și-ar fi cerut scuze. El nu face asta. Creează imaginea unei Americi care amintește de stereotipul negativ pe care mulți îl aveau odinioară despre această țară.”