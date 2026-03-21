Consiliul pentru Pace al lui Trump a transmis grupării Hamas o propunere de dezarmare: „Fie ca cei responsabili să facă alegerea corectă”

Consiliul pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump a transmis grupării islamiste palestiniene Hamas o propunere scrisă privind modul în care ar putea depune armele, au declarat două surse, un pas pe care militanţii palestinieni au refuzat până acum să-l facă, în contextul în care preşedintele SUA insistă cu planurile sale pentru viitorul Fâşiei Gaza, informează sâmbătă Reuters.

Înaintarea propunerii către Hamas, despre care a relatat iniţial NPR, a fost făcută în timpul întâlnirilor de la Cairo din ultima săptămână, a declarat una dintre surse, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Potrivit celor două surse familiarizate cu situaţia, la discuţii au participat Nickolay Mladenov şi Aryeh Lightstone.

Mladenov este trimisul Consiliului pentru Pace în Gaza numit de Trump. Lightstone este un consilier al trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff.

Planul lui Trump pentru Gaza, asupra căruia Israelul şi Hamas au convenit în octombrie trecut, prevede retragerea trupelor israeliene din Gaza şi începerea reconstrucţiei odată cu depunerea armelor de către Hamas.

„Necesită o alegere clară: dezarmarea completă a Hamas”

Trimisul Consiliului pentru Pace în Gaza a declarat joi că se fac eforturi serioase pentru a aduce ajutor enclavei palestiniene devastate de război, cu un cadru convenit de mediatori care ar putea duce la reconstrucţia Fâşiei Gaza, în contextul în care o mare parte din aceasta este în ruine.

Propunerea „se află acum pe masă. Necesită o alegere clară: dezarmarea completă a Hamas şi a fiecărui grup armat, fără excepţii şi fără rezerve. În acest sezon al speranţei, fie ca cei responsabili să facă alegerea corectă pentru poporul palestinian", a scris Mladenov pe platforma X într-o postare cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Fitr.

Hamas nu a făcut comentarii, deocamdată.

De la începutul războiului declanșat de SUA şi Israel împotriva Iranului (28 februarie) discuţiile privind dezarmarea au fost suspendate.

O ofertă de amnistie, pe masa Hamas

Potrivit oficialilor americani, luptătorilor Hamas, susţinuţi de Iran, li s-ar putea oferi amnistia în cadrul unui acord în care militanţii islamişti se angajează să renunţe la orice armament greu şi uşor, inclusiv la puşti.

Surse apropiate Hamas spun că grupul ar refuza probabil să renunţe la puşti de teama atacurilor miliţiilor rivale din Gaza, dintre care unele au sprijinul Israelului. Hamas şi rivalii săi s-au atacat reciproc de la armistiţiul din octombrie trecut.

Multe vor depinde de ceea ce este acceptabil pentru Israel, care cere dezarmarea completă a grupării, a declarat juna dintre surse.

Unii dintre oficialii proeminenţi ai Hamas au respins categoric orice dezarmare în ultimele luni.

Oficialii israelieni nu au dat niciun semn că ar intenţiona să-şi retragă trupele, care controlează aproximativ jumătate din teritoriul Gaza, în timp ce Hamas controlează ferm cealaltă jumătate a enclavei şi a populaţiei sale de două milioane de palestinieni, majoritatea dintre ei fără adăpost după mai bine de doi ani de război devastator.

Sursa a declarat că amnistia şi investiţiile ţintite în Gaza sunt oferite ca stimulente pentru Hamas, dar a adăugat că nu este clar dacă Consiliul pentru Pace va avea fonduri pentru a plăti pentru aşa ceva.

Luna trecută, lui Trump i-au fost promise fonduri de circa 7 miliarde de dolari de la alte ţări, inclusiv de la unele din Golf, înainte ca aceleaşi ţări să fie atacate de Iran într-un război din Orientul Mijlociu care se extinde. Sursa a spus că doar o mică parte din aceste fonduri promise au fost efectiv furnizate, fără a specifica sumele.