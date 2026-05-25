26 Mai: 40 de ani de când a fost adoptat drapelul Europei, simbolul oficial al Comunității Europene

Pe 26 mai 1986 a fost adoptat steagul european ca simbol oficial al Comunităților Europene și, mai târziu, al Uniunii Europene. Tot pe 26 martie au murit actorii Ștefan Bănică și Jean Constantin.

1805: Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei

Napoleon Bonaparte este încoronat rege a Italiei cu Coroana de fier a regilor longobarzi în Domul din Milano. Evenimentul are loc la doar șase luni după ce s-a auto-încoronat împărat.

Napoleon Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici Franceze și a condus campanii reușite împotriva Primei și celei de-a Doua Coaliții, care luptau împotriva Franței. În 1799 a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat Prim Consul.

Cinci ani mai târziu s-a încoronat ca Împărat al francezilor. În prima decadă a secolului al XIX-lea a opus armatele Imperiului Francez împotriva fiecărei puteri majore europene și a dominat Europa continentală printr-o serie de victorii militare.

Invazia franceză a Rusiei din 1812 a marcat un punct de cotitură în destinul lui Napoleon. Marea sa Armată a suferit pierderi covârșitoare în timpul campaniei și nu s-a recuperat niciodată pe deplin. În 1813, a Șasea Coaliție l-a înfrânt la Leipzig. În anul următor Coaliția a invadat Franța, l-a forțat pe Napoleon să abdice și l-a exilat pe insula Elba. În mai puțin de un an, a scăpat de pe Elba și s-a întors la putere, însă a fost învins în bătălia de la Waterloo din iunie 1815. Napoleon și-a petrecut ultimii șase ani ai vieții sub supraveghere britanică pe insula Sfânta Elena. O autopsie a concluzionat că a murit de cancer la stomac, deși Sten Forshufvud și alți oameni de știință au continuat să susțină că a fost otrăvit cu arsenic.

1907: S-a născut John Wayne

Actorul american John Wayne s-a numit inițial Marion Robert Morrison, dar părinții i-au schimbat numele în Marion Michael Morrison pentru că au dorit ca următorul lor fiu să poarte numele Robert. Numele de scenă John Wayne (de la generalul „Mad Anthony” Wayne) i-a fost dat de regizorul Raoul Walsh, cel care de altfel l-a și descoperit pe Wayne. Prietenii și admiratorii îl numeau însă The Duke, nume dat de vecinii săi din Glendale, California.

În 1969, John Wayne a câștigat Oscarul pentru rolul său din filmul True Grit. În patru decenii de actorie Wayne a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford, iar cele mai importante filme ale sale au fost She Wore a Yellow Ribbon (1949) și The Quiet Man (1952).

John Wayne a fost căsătorit de trei ori și a avut șapte copii și 16 nepoți. În ultimii peste zece ani din viață Wayne s-a luptat cu cancerul, mai întâi la plămâni pentru ca mai apoi decesul să fie provocat de cancer stomacal, care l–a răpus în 1979.

1964: S-a născut Lenny Kravitz

Lenny Kravitz este un cântăreț, compozitor și producător american, ale cărui compoziții incorporează elemente de rock, soul, funk, raggae, hard rock, folk și balade. A câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance patru ani la rând, din 1999 până în 2002, doborând recordul pentru cele mai multe victorii la această categorie și stabilind recordul pentru cele mai multe victorii consecutive la o categorie de către un bărbat. Lenny Kravits a fost nominalizat și a câștigat și alte premii, printre care American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards și Blockbuster Entertainment Awards.

Printre single-urile de succes ale lui Kravitz se numără "It Ain't Over 'til It's Over" (1991) și "Again" (2000), fiecare dintre acestea ajungând în top 10 în topul Billboard Top 100; alte hituri includ "Let Love Rule" (1989), "Always on the Run" (1991), "Are You Gonna Go My Way" (1993), "Fly Away" (1998) și "American Woman" (1999), fiecare dintre acestea ajungând în top 10 în topul Alternative Airplay.

Lenny Kravitz a fost clasat pe locul 93 în topul VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock". A fost numit ofițer al Ordinului Artelor și Literelor în 2011 și a jucat rolul lui Cinna în seria de filme Hunger Games. În cariera sa, Kravitz a vândut peste 40 de milioane de albume în întreaga lume. Este fiul actriței Roxie Roker, verișoară a prezentatorului de televiziune Al Roker, și tatăl actriței Zoë Kravitz.

1984 - A fost inaugurat Canalul Dunăre-Marea Neagră

Este un canal navigabil aflat în județul Constanța, ce leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre și porturile Constanța Midia Năvodari de la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 km.

Canalul, cu lungime totală de 95,6 km, este format din ramura principală, în lungime de 64,4 km și ramura de nord (cunoscută sub denumirea de Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari), în lungime de 31,2 km.

1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european

Steagul european e format dintr-un cerc de 12 stele aurii pe un fundal albastru. Deși steagul este asociat de obicei cu Uniunea Europeană, a fost folosit inițial de Consiliul Europei, pentru a reprezenta acest continent ca un întreg.

Uniunea Europeană, care a fost înființată prin Tratatul de la Maastricht în 1992 pentru a înlocui Comunitatea Europeană și a-i prelua atribuțiile, a adoptat de asemenea acest steag. De atunci, utilizarea lui a stat sub controlul atât al Consiliului Europei, cât și al Uniunii Europene.

Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare eliberate în țările membre ale UE.

1995: A murit actorul Ștefan Bănică

Ștefan Bănică senior s-a născut pe 11 noiembrie 1933, Călărași și a murit pe 26 mai 1995, la București. A fost un actor de teatru și film, dar și un foarte bun cântăreț. A absolvit studii la IATC, promoția 1955.

De Ziua Mondială a Teatrului din 2016, Ștefan Bănică a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (Cocor) și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului.

A fost fiul lăutarului Drăgan Constandache Bănică. Având înclinații artistice, a cântat în corul de copii de la radio, a jucat în spectacole de teatru pentru școlari.

Pe scena Teatrului Bulandra, Ștefan Bănică a evoluat alături de mari nume ale scenei românești. Opera sa e savurată oricând, indiferent de vârstă, fie că vorbim de vreo piesă de teatru, film sau melodie. A jucat mii de roluri, dar cele mai spectaculoase au fost rolurile alături de Stela Popescu cu care a realizat un cuplu comic în spectacolele de revistă și divertisment la televiziune.

2010 - A murit actorul Jean Constantin

Jean Constantin s-a născut în anul 1927, într-o familie multietnică, mama sa fiind de etnie grecească, care a venit cu părinții de la Salonic prin 1880 şi ceva şi se numea Caliopi Stavreg Zaharia. Tatăl său era român şi era conductor arhitect. Actorul era născut pe 21 august 1927. Numele său de familie era Jean şi nu Constantin.

Deși s-a vehiculat mult timp ideea că ar fi țigan de origine, actorul nu a confirmat niciodată aceste zvonuri și a făcut haz de ele. Reprezentanții țiganilor din Constanța au declarat că Jean Constantin nu era membru al acestei etnii și că acesta era cunoscut în oraș ca grec. Totuși, datorită tenului său mediteranean, a fost ales să joace roluri de țigan în mai multe filme.

A lucrat ca normator într-o fabrică din Constanța, unde a pus bazele unei brigăzi artistice. A debutat ca artist la Casa de Cultură din localitate. La sfârșitul anului 1957, a fost primit în nou-înființata secție de estradă din cadrul Teatrului de Stat „Fantasio”. Actorul a rămas angajat al acestui teatru până la pensionare.