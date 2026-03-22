Donald Trump dă un ultimatul Iranului. Amenință că va distruge centralele electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în 48 de ore

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris președintele american, scrie News.

Armata iraniană a anunțat duminică că va viza infrastructurile energetice şi stațiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informațională și de desalinizare a apei aparținând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenția Fars.

El nu a precizat la ce „regim” se referea.