Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
OpenAI lansează Atlas, un nou browser web cu ChatGPT integrat

Publicat:

OpenAI a anunțat lansarea Atlas, un browser web inovator alimentat de agentul său AI numit Operator, care integrează direct tehnologia ChatGPT. Noul browser promite să automatizeze o serie de sarcini cotidiene — de la completarea formularelor și realizarea de rezervări la restaurant, până la interacțiunea directă cu paginile web.

atlas jpg

Lansarea are loc începând de astăzi la nivel global, însă momentan Atlas este disponibil exclusiv pe sistemul de operare macOS, urmând ca versiuni pentru Windows, iOS și Android să fie lansate în curând.

Funcții automate și control avansat

Una dintre caracteristicile cheie ale browserului este funcționalitatea Agent, care permite executarea unor acțiuni complexe precum completarea listelor de cumpărături, adăugarea de comentarii în documente Google Docs sau chiar controlul cursorului pentru a naviga în mod activ paginile — într-un mod asemănător unui utilizator uman.

Potrivit echipei de dezvoltare, scopul a fost ca Agent „să pară viu” și să funcționeze fără supraveghere directă. Acțiunile pot fi desfășurate în fundal, în timp ce utilizatorul continuă să folosească alte file sau site-uri.

Un panou lateral numit "Relevant Tabs" va indica filele asupra cărora Agent a intervenit sau continuă să lucreze.

Interacțiune personalizată cu paginile web

Atlas este conceput pentru a elimina pași redundanți din utilizarea internetului, precum copierea și lipirea textului între file. ChatGPT este folosit nu doar pentru a furniza răspunsuri, ci și pentru a personaliza experiența de navigare, inclusiv prin identificarea momentelor în care intervenția Agent ar fi utilă.

Utilizatorii vor primi notificări atunci când asistentul AI poate prelua o sarcină curentă, decizia finală aparținând acestora.

Este important de menționat că Agent funcționează exclusiv în cadrul browserului Atlas, fără a putea accesa fișierele utilizatorului sau a executa cod în afara acestuia.

Funcții suplimentare

Browserul vine și cu o serie de funcționalități menite să îmbunătățească productivitatea:

-SideChat, un instrument pentru analiza paginilor web, compararea produselor, sumarizarea conversațiilor lungi de pe platforme precum Slack și altele.

-Căutare inteligentă în istoricul browserului, pe baza conținutului reținut de utilizator, chiar și în absența adresei URL sau a numelui site-ului.

-Sugestii personalizate, generate pe baza intereselor și activității online.

-Editare de e-mailuri în timp real, direct în fereastra de redactare a mesajului.

Navigarea pe internet prin Atlas oferă atât funcționalități tradiționale, cât și interacțiune în stil ChatGPT. Linkurile pot fi deschise într-un mod care împarte ecranul între pagina respectivă și un set de file dedicate AI-ului.

O nouă eră a navigării web?

Sam Altman, CEO OpenAI, a condus prezentarea live a browserului, declarând că „lipsa de inovație în domeniul browserelor web” a fost un impuls pentru a integra AI într-un mod profund, mergând până la posibilitatea de a „vorbi cu o pagină”.

Ben Goodger, inginer principal al proiectului, a descris ChatGPT drept „inima care bate” în centrul Atlas, adăugând că acesta este „mereu alături de tine, gata să te ajute oriunde te-ai afla pe web”.

Atlas este construit pe Chromium, același motor care stă la baza browserelor Google Chrome, Microsoft Edge și Opera.

Deși intrarea OpenAI pe piața browserelor vine după lansări precum Gemini (Google), Comet (Perplexity) sau modul Copilot (Microsoft Edge), Atlas se remarcă prin implementarea integrată și sofisticată a celor mai recente instrumente AI dezvoltate de companie.

SUA

