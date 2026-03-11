Pericol în Strâmtoarea Ormuz: o navă comercială a fost lovită de un proiectil necunoscut în largul Emiratelor Arabe Unite

O navă container a fost lovită în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite de un proiectil neidentificat, a anunțat miercuri, 11 martie, agenția britanică de securitate maritimă UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune provocate de un proiectil suspect, dar necunoscut”, a declarat UK Maritime Trade Operations (UKMTO), potrivit NDTV.

Agenția a adăugat că amploarea pagubelor nu este cunoscută, însă toți membrii echipajului sunt în siguranță.

Incidentul a avut loc la 25 de mile marine (29 mile) nord-vest de emiratul Ras Al Khaimah, a precizat agenția.

UKMTO a cerut navelor care tranzitează zona să navigheze cu prudență, în timp ce autoritățile investighează incidentul.

Gărzile Revoluționare de elită ale Iranului au declarat că au „control complet” asupra Strâmtorii Ormuz, un punct de trecere crucial către Golf și una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul energiei.

Această cale navigabilă vitală, mai puțin de 30 de mile (48 km) lățime în punctul cel mai îngust, este împărțită între Iran pe o parte și Oman pe cealaltă.

Cel puțin 10 petroliere aflate în sau în apropierea strâmtorii au fost lovite, vizate sau au raportat atacuri între 1 și 10 martie, potrivit datelor compilate de UK Maritime Trade Organisation, International Maritime Organization și autoritățile iraniene.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat marți, 10 martie, Iranul că va suporta consecințe militare fără precedent dacă va mina Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a promis că niciun petrol din Golf nu va trece prin această cale navigabilă esențială.