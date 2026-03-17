Aterizare de urgență pe ruta București–Sevilla: un avion Wizz Air a deviat spre Budapesta din cauza unui pasager bolnav

Un avion de tip Airbus A321neo aparținând companiei Wizz Air, care efectua marți, 17 martie 2026, zborul W43195 pe ruta București – Sevilla, a fost redirecționat de urgență către aeroportul din Budapesta. Decizia de a întrerupe drumul spre Spania a fost luată din motive medicale, după ce unui pasager aflat la bord i s-a făcut rău în timpul zborului.

Potrivit informațiilor transmise de BoardingPass, echipajul a solicitat aterizarea pe cel mai apropiat aeroport pentru ca persoana aflată în suferință să poată primi îngrijiri de specialitate. „Un pasager a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au notat reprezentanții paginii, precizând totodată că starea de sănătate a pasagerului este, pentru moment, necunoscută. Imediat după aterizarea pe pista aeroportului din Budapesta, echipele de intervenție au preluat pacientul pentru a-i acorda asistența necesară.

Reluarea zborului către destinația finală

Situația a impus o scurtă escală tehnică în capitala Ungariei, necesară atât pentru debarcarea pasagerului, cât și pentru pregătirea aeronavei în vederea continuării călătoriei. Conform procedurilor standard în astfel de cazuri, „avionul companiei aeriene low-cost va fi realimentat, iar apoi va decola de la aeroportul din capitala Ungariei spre Sevilla (Spania)”. Pasagerii rămași la bord își vor continua drumul către destinația finală cu o întârziere cauzată de acest incident neprevăzut.