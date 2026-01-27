O persoană este în stare critică după un schimb de focuri cu Poliția de Frontieră a SUA, în apropiere de granița cu Mexic

O persoană a fost grav rănită marţi dimineaţă în localitatea Arivaca, din statul american Arizona, în urma unui incident armat, o „presupusă agresiune asupra unui agent federal”, în timpul unei intervenţii a Poliţiei de Frontieră a Statelor Unite.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 7:30, în zona de frontieră dintre Statele Unite şi Mexic. Persoana rănită, care nu a fost încă identificată, a fost transportată de urgenţă cu un elicopter la o unitate medicală, aflându-se în stare critică.

Echipajele de salvare care au ajuns la fața locului au găsit o persoană „în custodie”, în stare critică, conform unui comunicat al districtului de pompieri.

Reprezentanţii forţelor de ordine au precizat că suspectul se află în custodie, iar ancheta este desfăşurată de Biroul Federal de Investigaţii (FBI), în colaborare cu Biroul Şerifului din comitatul Pima şi cu agenţi ai U.S. Customs and Border Protection, relatează The Independent.

Deocamdată nu au fost oferite detalii despre modul în care a început schimbul de focuri şi nici dacă vreun agent a fost rănit.

„Rugăm comunitatea să rămână răbdătoare și înțelegătoare pe măsură ce investigația avansează. Vom examina cu atenție toate aspectele incidentului, însă aceste anchete sunt complexe și necesită timp”, se arată într-un comunicat al Pima County Sheriff’s Department.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din Statele Unite, după ce, în această lună, doi cetăţeni americani au fost împuşcaţi mortal în Minneapolis, în timpul unor operaţiuni desfăşurate de Poliţia de Frontieră şi agenţii Serviciului pentru Imigrație (ICE). Cazurile, care i-au avut ca victime pe Renee Good şi Alex Pretti, au declanşat proteste ample şi reacţii critice la adresa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Potrivit datelor oficiale, de la extinderea operaţiunilor de deportare, din septembrie şi până în prezent, agenţi federali din domeniul imigraţiei au împuşcat 12 persoane. În acest context, au apărut inclusiv apeluri publice pentru demiterea secretarului DHS, Kristi Noem.

Întrebat marţi despre aceste solicitări, preşedintele Donald Trump a declarat că o susţine pe Kristi Noem: „Cred că îşi face foarte bine treaba”, a spus liderul de la Casa Albă.