search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Aliații occidentali se pregătesc pentru un nou carusel politic cu Donald Trump

0
0
Publicat:

Fostul prim-ministru britanic Harold Wilson spunea cândva că „o săptămână este o perioadă foarte lungă în politică”. Ultimele zile sugerează însă că afirmația sa a fost, dacă nu greșită, atunci cel puțin prea modestă.

Lideri europeni în Biroul Oval/FOTO:X
Lideri europeni în Biroul Oval/FOTO:X

În doar o săptămână, declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibila „deținere” a Groenlandei, slăbiciunea Europei și criticile la adresa contribuțiilor NATO în Afganistan au scos la iveală o realitate tot mai clară pentru aliații occidentali: vechea ordine internațională a luat sfârșit — iar revenirea ei pare improbabilă.

Lista momentelor controversate a fost completată de propunerea unui „Consiliu al Păcii pentru Gaza”, în care ar figura inclusiv președintele Belarusului, precum și de o invitație adresată liderului rus Vladimir Putin. A fost, pentru mulți diplomați, o săptămână dificil de descifrat.

„Nu suntem într-o tranziție, ci într-o ruptură”

Tonul a fost surprins cel mai bine de premierul canadian Mark Carney, al cărui discurs de săptămâna trecută de la Forumul Economic Mondial de la Davos l-a iritat pe Donald Trump.

„Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”, a spus Carney, adresându-se statelor pe care le-a numit „puterile de mijloc”.

Dacă nu ești la masă, ești pe meniu, a avertizat el.

În Europa se conturează tot mai clar ideea că o opoziție deschisă este preferabilă acomodării tăcute. Indignarea față de comentariile lui Trump privind Afganistanul a fost amplificată de amenințarea cu tarife vamale împotriva a opt state europene, acuzate că susțin statutul actual al Groenlandei ca parte a Danemarcei, relatează BBC.

Reacția nu a întârziat. Uniunea Europeană a amenințat cu măsuri de retorsiune, iar Parlamentul European a decis suspendarea negocierilor privind acordul comercial UE–SUA.

Regatul Unit, Franța, Germania și Italia au refuzat invitațiile de a participa la Consiliul Păcii propus de Trump, pentru a evita, spun surse diplomatice, o poziție subordonată față de președintele american.

„Am îngrijorări serioase privind prezența lui Putin într-un Consiliu al Păcii”, a declarat premierul britanic Keir Starmer, după ce Trump a susținut că liderul rus ar fi acceptat invitația — o afirmație neconfirmată de Moscova.

„Sunt depășite prea multe linii roșii”

Până miercuri, Donald Trump a retras amenințările tarifare și și-a moderat discursul privind o eventuală preluare militară a Groenlandei.

„Am reușit să rezistăm fără escaladare, dar rămânând fermi”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Știm însă că trebuie să lucrăm din ce în ce mai mult pentru o Europă independentă”, a adăugat ea.

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a fost mai direct: „Am fost dependenți de Statele Unite și, de aceea, am ales să fim indulgenți. Dar acum sunt depășite prea multe linii roșii”.

„Dacă faci un pas înapoi acum, îți pierzi demnitatea. Iar demnitatea este poate cel mai prețios lucru într-o democrație”, a spus el.

Un nou episod, doar o chestiune de timp

Lecția pentru Europa pare clară: un nou episod de tensiuni transatlantice este probabil la doar câteva săptămâni distanță — fie că va fi vorba din nou despre Groenlanda, Ucraina, tarife comerciale sau un alt subiect aflat în centrul atenției lui Trump.

Citește și: Trump a inaugurat „Consiliul pentru Pace” la Davos: „A început și funcționează perfect”

„Amenințarea imediată a fost suspendată, iar opțiunea militară este, pentru moment, exclusă. Până va reveni”, spune Grégoire Roos, director al programelor pentru Europa și Rusia la Chatham House.

El avertizează că adevărata vulnerabilitate a Europei rămâne dominația economică a Statelor Unite, ilustrată de dependența de importurile de gaz american.

„Uniunea Europeană este structural expusă presiunii celui mai apropiat aliat al său”, notează Roos, subliniind că această presiune poate fi exercitată fără recurgerea la forță.

Europa: schimbare lentă, dar reală

Rămâne însă incert dacă statele europene vor răspunde cu unitate și rapiditate. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prezent la Davos săptămâna trecută, a sugerat că progresele sunt insuficiente.

Făcând referire la filmul „Zua cârtiței“, el a spus: „Anul trecut, aici la Davos, am spus că Europa trebuie să știe să se apere. A trecut un an — și nimic nu s-a schimbat”.

Afirmația este contestată de unii analiști. Expertul militar Mick Ryan notează că Europa și-a sporit semnificativ sprijinul militar, economic și de informații pentru Ucraina, iar UE a creat fonduri substanțiale pentru achiziția de armament și a crescut producția militară internă.

Cu toate acestea, procesul decizional al Uniunii rămâne greoi, în special în domeniul apărării, unde consensul celor 27 de state este dificil de obținut.

O lume fără reguli clare

Comentatorul Martin Sandbu scrie în Financial Times că Europa continuă să apere valorile vechii ordini internaționale, cel puțin la nivel declarativ, dar nu va putea deveni un pilon global fără investiții serioase în această direcție.

Un plan detaliat există deja. În urmă cu doi ani, fostul premier italian Mario Draghi a avertizat într-un raport amplu că Europa are nevoie de investiții masive în capacități militare comune, decizii mai rapide și o mai bună valorificare a inovației.

El a subliniat că populația activă a Europei este în scădere, iar „dependențele geopolitice s-au transformat în vulnerabilități”.

Mark Carney a mers și mai departe, avertizând că ordinea internațională bazată pe reguli se prăbușește sub presiunea rivalităților dintre marile puteri, care folosesc integrarea economică drept instrument de constrângere.

„Nostalgia nu este o strategie”, a spus el, în aplauzele publicului de la Davos. „Dar din această fractură putem construi ceva mai mare, mai puternic și mai echitabil”.

Premierul belgian Bart De Wever a concluzionat cu un avertisment inspirat din filozoful italian Antonio Gramsci: „Când vechiul moare și noul nu s-a născut încă, trăim vremuri ale monștrilor. Depinde de Trump dacă vrea să fie un monstru — sau nu”, a spus De Wever.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Autoritățile din Grecia, decizie imediată după tragedia de pe ”drumul morții” din județul Timiș
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune cuvântul
playtech.ro
image
Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Trump exercită presiuni asupra Kievului! Forțează Ucraina să cedeze întreg Dombasul, Rusiei
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi