search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef adjunct la Adevărul Moldova, a murit la 43 de ani

0
0
Publicat:

Presa din Republica Moldova este în doliu după ce jurnalista Valentina Basiul a murit, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani. Colegii de breaslă și prietenii apropiați au transmis mesaje de condoleanțe și și-au exprimat șocul și tristețea profundă.

Valentina Basiul a făcut parte din prima echipă editorială de la Adevărul Moldova FOTO: Arhivă
Valentina Basiul a făcut parte din prima echipă editorială de la Adevărul Moldova FOTO: Arhivă

Vestea morții Valentinei Basiul a venit ca un șoc pentru colegii de breaslă și pentru întreaga comunitate media. Numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise pentru familia îndurerată.

Jurnalista Natalia Munteanu și-a exprimat durerea pe rețelele sociale: „A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul să-i scriu, dar am păstrat gândul bun doar pentru mine. Avea 43 de ani. De mult am crezut că s-a însănătoșit, că a învins lupta cu boală. Când vestea vine brusc, apare șocul. A fost un om blând, simplu și jurnalistă corectă. Aducea liniște și pace în jurul său. Dumnezeu s-o odihnească!”

Valentina Ursu, colega sa de la Europa Liberă, a scris: „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie, alături de care am avut onoarea să lucrez mulți ani la Europa Liberă. Valentina rămâne în amintirea noastră ca o prezență luminoasă, discretă și bună. Pierderea ei lasă un gol dureros în sufletele celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în satul ei natal, Cocieri. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i lumineze drumul spre eternitate”.

Jurnalista Alina Țurcanu a adăugat un mesaj emoționant: „Valentina, scumpa, nu-mi pot aduna cuvintele ca să scriu ce simt acum!.. E nedrept și teribil de trist... Sper doar că există într-adevăr vreo lume mai bună, cu multă lumină și fără durere, unde îți vei regăsi liniștea. Cât de tare regret acum că nu am insistat mai mult când îmi ziceai la telefon sau în mesaje că da, trebuie să ne vedem neapărat, dar nu acum, că nu te simți prea bine după încă o ședință de... Odihnește-te în pace, draga mea colegă, devenită în timp prietenă și cumătră! Ne va fi dor de tine!”

Și fostul purtător de cuvânt al Guvernului de la Chișinău a transmis condoleanțe: „Am aflat cu multă tristețe vestea plecării în lumea celor drepți a jurnalistei Valentina Basiul. Valentina a lăsat în urmă nu doar materiale jurnalistice, ci și o cultură a respectului, a ascultării și a omeniei. Am cunoscut-o și în calitate de comunicatoare, care era întotdeauna exigentă cu sine și pe urmă cu cei din jur. Gândurile mele se îndreaptă spre familia îndurerată și spre colegii care au pierdut nu doar o profesionistă, ci și un suflet frumos. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a declarat Daniel Vodă, potrivit Unimedia.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, în satul ei natal, Cocieri, raionul Dubăsari.

O carieră marcată de excelență

Valentina Basiul a avut o activitate jurnalistică impresionantă. A făcut parte din prima echipă editorială a publicației Adevărul Moldova, primul ziar românesc care a avut o ediție tipărită peste Prut. De-a lungul carierei, a fost redactor șef adjunct la Adevărul Moldova, fiind apreciată pentru profesionalismul, corectitudinea și sensibilitatea sa.

Absolventă a Facultății de Jurnalism din București (promoția 2005), ea a lucrat și la publicația Timpul. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroase instituții și organizații de presă din Republica Moldova și România.

Din 2014, Valentina Basiul a fost reporter la Radio Europa Liberă, unde s-a remarcat prin profesionalism, empatie și subiecte profunde. A obținut mai multe premii pentru munca sa și, în 2016, a lansat cartea Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol.

Un capitol important din activitatea ei l-au reprezentat documentarea și analiza subiectelor legate de problema transnistreană și de Războiul de la Nistru din 1992, domenii în care a avut contribuții remarcabile.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
gandul.ro
image
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
mediafax.ro
image
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
playtech.ro
image
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Cum au ajuns cele două fete să intre cu mașina în stâlpul de pe Calea Ferentari. Şoferiţa s-ar fi luat la întrecere cu un şofer de 19 ani
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Este lege! Înmatriculările auto, în totalitate online
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Combinatul din Hunedoara Sursa Azopan ro jpg
Declinul combinatelor siderurgice din România comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât