Ideologul lui Putin, noi amenințări cu arme nucleare: „Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor”. Ce spune despre România

Ideologul rus Alexander Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, avertizează asupra „inevitabilului mare război mondial” și amenință cu arme nucleare. El acuză că „globaliștilor li s-a permis să forțeze alegerile din România și Moldova și să ucidă membri AfD în Germania.”

El susține că „schimbarea ordinii mondiale se face de obicei prin război”

Potrivit lui Dughin, „chiar și în ciuda scindării Occidentului în două sau chiar trei forțe – globaliștii Uniunii Europene, Trump și MAGA – aceștia reușesc să împingă alegerile din România, să elimine candidați inacceptabili pentru globaliști, să ucidă aproximativ o duzină de candidați din Alternativa pentru Germania, deghizându-le moartea în ‘accidente’, și, în cele din urmă, să împingă alegerile din Moldova.”

„Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Ucraina ar putea fi începutul unui război foarte mare și serios. Rusia, cu armele noastre nucleare, teritoriile noastre, identitatea noastră istorică, capacitatea noastră de a înțelege procesele mondiale, este cu câțiva pași înaintea chiar și a Chinei”, susține ideologul lui Putin.

El avertizează că „omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor”.

„Cu toate acestea, în general, sunt de acord cu analiza că nu putem evita un mare război mondial. Și în acest caz, China și, cel mai probabil, India și întregul Orient Mijlociu, lumea islamică vor fi implicate în asta. În același timp, desigur, își va avea ecouri în Africa și America Latină. Acolo se formează și coaliții: unele sunt pentru unipolaritate, iar altele sunt pentru multipolaritate. Prin urmare, încercări monstruoase așteaptă omenirea înainte. Ei vin deja, iar noi suntem deja în interiorul lor”, a declarat Dughin, la tsargrad.tv.