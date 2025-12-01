O gravidă dată dispărută a fost găsită moartă într-o pădure din Michigan. Bebelușul e de negăsit

O femeie însărcinată, dispărută la începutul lunii noiembrie, cu puțin timp înainte de termenul calculat pentru naștere, fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Statele Unite. Copilul e însă de negăsit.

Rebecca Park, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure din Michigan. Autopsia a dezvăluit că nu mai avea copilul, potrivit Express.co.uk.

Tânăra a dispărut pe 4 noiembrie, ultima dată fiind văzută când s-a urcat într-o mașină de culoare închisă la culoare, în fața casei mamei sale. Era însărcinată în 38 de săptămâni.

Ulterior, nu s-a mai auzit nimic de ea, iar mai târziu, telefonul ei a fost găsit abandonat aproape de zona în care a fost văzută ultima oară.

După săptămâni de căutări, trupul Rebeccăi a fost găsit la câteva zeci de kllometri de casa mamei sale din Boon Township. Nu și bebelușul.

Poliția a început căutarea nou-născutului. Ofițerii l-au arestat pe logodnicul Rebeccăi, Richard Lee Falor, și pe sora ei de 21 de ani, Kimberly Park

Cei doi au fost reținuți pentru suspiciuni separate, dar niciunul nu a fost acuzat în legătură cu moartea Rebeccăi.

Partenerul femeii însărcinate, un infractor sexual

Arestarea lui Falor - un infractor sexual condamnat, în vârstă de 43 de ani - a avut loc la scurt timp după ce trupul ei a fost descoperit. Bărbatul a fost acuzat de două infracțiuni legate de droguri, iar pentru eliberarea lui a fost stabilită o cauțiune de un milion de dolari.

„Becca i-a spus mamei ei: «Stai puțin. Am pe cineva să mă ia. E doar ceva ce trebuie să fac. Îmi pare rău.Un sedan negru a venit și ea a urcat. Nimeni nu a mai auzit nimeni de la ea de atunci", povestea bărbatul presei după ce Rebecca a dispărut.

Cauza morții femeii nu a fost încă stabilită. Poliția a precizat că poate oferi doar „informații extrem de limitate”, din cauza naturii cazului.