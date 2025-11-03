Afecțiunea de care pot suferi copiii născuți din mame infectate cu Covid în sarcină. Cum este afectat creierul fătului

Copiii ar putea avea un risc mai mare de a fi diagnosticați cu autism și alte tulburări de dezvoltare neurologică dacă mamele lor au fost infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii, potrivit unui nou studiu.

Cercetătorii de la Spitalul General din Massachusetts au analizat peste 18.000 de nașteri care au avut loc în sistemul medical Mass General Brigham între martie 2020 și mai 2021, verificând testele de Covid-19 confirmate în laborator în rândul mamelor și diagnosticele de tulburări de neurodezvoltare la copiii acestora până la vârsta de 3 ani, transmite CNN.

Rezultatele au arătat că micuții născuți din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii au fost semnificativ mai predispuși să primească un diagnostic de tulburare de neurodezvoltare decât cei născuți din mame neinfectate: peste 16% față de mai puțin de 10%, adică un risc de 1,3 ori mai mare după ajustarea pentru alți factori de risc.

Per ansamblu, diferențele au fost mai pronunțate în cazul băieților și atunci când infecția maternă a survenit în al treilea trimestru de sarcină. Autorii studiului notează că cercetările anterioare au sugerat că creierul fătului de sex masculin este mai vulnerabil la reacțiile imune ale mamei, iar al treilea trimestru reprezintă o „fereastră critică pentru dezvoltarea creierului”.

Cele mai frecvente diagnostice au inclus tulburări de dezvoltare a vorbirii și a motricității, precum și autism. Aproximativ 2,7% dintre copiii născuți din mame infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii au fost diagnosticați cu autism, comparativ cu aproximativ 1,1% dintre ceilalți, potrivit studiului publicat joi în revista Obstetrics and Gynecology.

Noile concluzii sunt „remarcabile mai ales prin plauzibilitatea lor biologică”, scriu cercetătorii. Ele se bazează pe studii anterioare care au identificat posibile mecanisme prin care infecția maternă cu Covid-19 poate afecta dezvoltarea creierului fetal chiar și în absența transmiterii directe a virusului.

„Conștientizarea de către părinți a riscului potențial de efecte adverse asupra dezvoltării neurologice a copilului după o infecție Covid-19 în timpul sarcinii este esențială. Înțelegând aceste riscuri, părinții pot solicita evaluări și sprijin adecvat pentru copiii lor”, a declarat dr. Lydia Shook, specialistă în medicină materno-fetală la Spitalul General din Massachusetts și autoarea principală a studiului.

În 2022, aproximativ 1 din 31 de copii din SUA a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani, potrivit unui raport al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) publicat în aprilie. Creșterea — de la 1 din 36 de copii în 2020 — continuă un trend pe termen lung, explicat în mare parte printr-o mai bună înțelegere și diagnosticare a tulburării.

Perioada acoperită de noul studiu — începutul pandemiei, înainte ca vaccinurile să fie disponibile pe scară largă — le-a permis cercetătorilor să „izoleze asocierea dintre infecția cu SARS-CoV-2 și dezvoltarea neurocognitivă a descendenților într-o populație nevaccinată”. Aproximativ 93% dintre mamele analizate nu primiseră nicio doză de vaccin anti-Covid. De asemenea, politicile stricte de control al infecțiilor din acea perioadă au redus posibilitatea ca unele cazuri de Covid-19 să nu fi fost raportate sau detectate, au mai explicat autorii.

„Aceste rezultate arată că Covid-19, asemenea multor alte infecții din timpul sarcinii, poate reprezenta un risc nu doar pentru mamă, ci și pentru dezvoltarea creierului fătului”, a declarat dr. Andrea Edlow, specialistă în medicină materno-fetală la Mass General Brigham și autoare principală a studiului. „De asemenea, ele subliniază importanța prevenirii infecției cu Covid-19 în timpul sarcinii — un mesaj deosebit de relevant într-o perioadă în care încrederea publicului în vaccinuri, inclusiv cel anti-Covid, este în scădere.”