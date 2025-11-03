search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Afecțiunea de care pot suferi copiii născuți din mame infectate cu Covid în sarcină. Cum este afectat creierul fătului

0
0
Publicat:

Copiii ar putea avea un risc mai mare de a fi diagnosticați cu autism și alte tulburări de dezvoltare neurologică dacă mamele lor au fost infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii, potrivit unui nou studiu.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Cercetătorii de la Spitalul General din Massachusetts au analizat peste 18.000 de nașteri care au avut loc în sistemul medical Mass General Brigham între martie 2020 și mai 2021, verificând testele de Covid-19 confirmate în laborator în rândul mamelor și diagnosticele de tulburări de neurodezvoltare la copiii acestora până la vârsta de 3 ani, transmite CNN.

Rezultatele au arătat că micuții născuți din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii au fost semnificativ mai predispuși să primească un diagnostic de tulburare de neurodezvoltare decât cei născuți din mame neinfectate: peste 16% față de mai puțin de 10%, adică un risc de 1,3 ori mai mare după ajustarea pentru alți factori de risc.

Per ansamblu, diferențele au fost mai pronunțate în cazul băieților și atunci când infecția maternă a survenit în al treilea trimestru de sarcină. Autorii studiului notează că cercetările anterioare au sugerat că creierul fătului de sex masculin este mai vulnerabil la reacțiile imune ale mamei, iar al treilea trimestru reprezintă o „fereastră critică pentru dezvoltarea creierului”.

Cele mai frecvente diagnostice au inclus tulburări de dezvoltare a vorbirii și a motricității, precum și autism. Aproximativ 2,7% dintre copiii născuți din mame infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii au fost diagnosticați cu autism, comparativ cu aproximativ 1,1% dintre ceilalți, potrivit studiului publicat joi în revista Obstetrics and Gynecology.

Noile concluzii sunt „remarcabile mai ales prin plauzibilitatea lor biologică”, scriu cercetătorii. Ele se bazează pe studii anterioare care au identificat posibile mecanisme prin care infecția maternă cu Covid-19 poate afecta dezvoltarea creierului fetal chiar și în absența transmiterii directe a virusului.

„Conștientizarea de către părinți a riscului potențial de efecte adverse asupra dezvoltării neurologice a copilului după o infecție Covid-19 în timpul sarcinii este esențială. Înțelegând aceste riscuri, părinții pot solicita evaluări și sprijin adecvat pentru copiii lor”, a declarat dr. Lydia Shook, specialistă în medicină materno-fetală la Spitalul General din Massachusetts și autoarea principală a studiului.

În 2022, aproximativ 1 din 31 de copii din SUA a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani, potrivit unui raport al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) publicat în aprilie. Creșterea — de la 1 din 36 de copii în 2020 — continuă un trend pe termen lung, explicat în mare parte printr-o mai bună înțelegere și diagnosticare a tulburării.

Perioada acoperită de noul studiu — începutul pandemiei, înainte ca vaccinurile să fie disponibile pe scară largă — le-a permis cercetătorilor să „izoleze asocierea dintre infecția cu SARS-CoV-2 și dezvoltarea neurocognitivă a descendenților într-o populație nevaccinată”. Aproximativ 93% dintre mamele analizate nu primiseră nicio doză de vaccin anti-Covid. De asemenea, politicile stricte de control al infecțiilor din acea perioadă au redus posibilitatea ca unele cazuri de Covid-19 să nu fi fost raportate sau detectate, au mai explicat autorii.

„Aceste rezultate arată că Covid-19, asemenea multor alte infecții din timpul sarcinii, poate reprezenta un risc nu doar pentru mamă, ci și pentru dezvoltarea creierului fătului”, a declarat dr. Andrea Edlow, specialistă în medicină materno-fetală la Mass General Brigham și autoare principală a studiului. „De asemenea, ele subliniază importanța prevenirii infecției cu Covid-19 în timpul sarcinii — un mesaj deosebit de relevant într-o perioadă în care încrederea publicului în vaccinuri, inclusiv cel anti-Covid, este în scădere.”

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
stirileprotv.ro
image
Medicul Adrian Marinescu, ADEVĂRUL despre diete: „Pentru mine contează mai mult...”
gandul.ro
image
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
mediafax.ro
image
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
observatornews.ro
image
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
playtech.ro
image
Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Anunț de la poliție pentru toți românii! Ți se anulează certificatul de naștere sau de căsătorie
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O tânăra care a câștigat 85 de milioane pe OnlyFans a donat tot ce a făcut într-o zi pentru a hrăni săracii. Suma e fabuloasă
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Regina Rania a Iordaniei la Marele Muzeu din Egipt foto Instagram (1) jpg
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?