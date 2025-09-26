Bărbat arestat pentru viol, după ce a întreţinut relaţii sexuale cu fiica vitregă de doar 12 ani. Fratele fetiţei a alertat poliţia

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat prevenitv, fiind acuzat de viol asupra fiicei sale vitrege, în vârstă de doar 12 ani.

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Dolj vineri, 26 septembrie, cazul a intrat în atenţia poliţiei după ce fratele victimei, un adolescent în vârstă de 17 ani, a sesizat autorităţile în legătură cu faptul că tatăl vitreg a întreţinut relaţii sexuale cu sora sa, o copilă de doar 12 ani.

Bărbatul în vârstă de 35 de ani, din Filiaşi, a fost reţinut şi audiat, iar ulterior magistraţii au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol.

„Din cercetările efectuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, s-a stabilit că, în perioada iunie-septembrie 2025, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege, ar fi întreţinut cu aceasta raporturi sexuale. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, a informat, vineri, IPJ Dolj.