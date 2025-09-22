search
11 persoane reținute pentru pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, în mai multe județe

Publicat:

Mai multe persoane sunt cercetate în 7 cauze penale, privind săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol săvârşit asupra unui minor.

Pornografie infantilă FOTO: Adevărul
Pornografie infantilă FOTO: Adevărul

Procurorii DIICOT au reținut, între 15 și 19 septembrie, 11 persoane cu vârste între 16 și 54 de ani în șapte dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, trafic de minori, șantaj și viol. Toți inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.

Astfel, în perioada 16 - 19 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus, în 4 cauze penale, reţinerea a 7 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de o altă persoană, (cu vârste între 22 şi 54 de ani), cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă. În sarcina persoanei de 22 de ani s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de şantaj.

”De asemenea, în perioada 15 - 17 septembrie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Piteşti şi D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus, în 3 dosare penale, măsura reţinerii faţă de 4 persoane, cu vârste între 16 şi 27 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă. În sarcina a trei dintre acestea s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de trafic de minori, iar cu privire la două persoane, cercetările se desfăşoară şi pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj, respectiv viol săvârşit asupra unui minor.

Din probatoriul administrat în primul dosar penal al D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2019 - septembrie 2025, o persoană, de 49 de ani, ar fi procurat, deţinut şi distribuit în mediul online, prin sisteme informatice, materiale pornografice cu minori cu scopul de a fi descărcate de alţi utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni”, potrivit DIICOT.

Pe parcursul percheziţiei efectuate, într-o unitate PC aparţinând persoanei în cauză au fost descoperite peste 6.200 de fişiere (însumând mai mult de 570 de GB), conţinând materiale pornografice cu minori.

Cercetările efectuate în cea de a doua cauză penală au relevat că, în perioada decembrie 2017 - ianuarie 2020, o altă persoană, de 54 de ani, utilizând mai multe conturi create pe reţele de socializare şi adrese de postă electronică, ar fi procurat, deţinut şi distribuit pe o platformă, precum şi către alţi utilizatori din mediul online, materiale pornografice cu minori, pentru o parte dintre aceste fişiere obţinând sume între 300 - 350 de euro.

”Din actele de urmărire penală efectuate în cel de al treilea dosar a rezultat că, într-un interval de timp anterior lunii noiembrie 2024, cinci persoane, cu vârste între 30 şi 45 de ani, ar fi aderat la un grup creat pe o platformă online, prin intermediul căruia ar fi accesat şi obţinut materiale pornografice cu minori. În cadrul investigaţiilor desfăşurate în cea de a patra cauză penală a D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, s-a stabilit că, la data de 26 august 2025, o persoană, de 22 de ani, în cursul unor conversaţii purtate pe o reţea de socializare, ar fi determinat o persoană vătămată minoră, de 8 ani, să producă şi să îi trimită mai multe imagini (foto şi video) care ar fi înfăţişat-o în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, la refuzul victimei minore de a-i mai trimite materiale similare, persoana în cauză ar fi ameninţat-o că le va distribui în mediul online pe cele aflate deja în posesia sa”, mai precizează DIICOT.

La datele de 17, 18 şi 19 septembrie 2025, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti au dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Citește și: Tânăr de 20 de ani, arestat după ce a șantajat o minoră de 13 ani să îi trimită imagini compromițătoare

Din activităţile de urmărire penală efectuate de către procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Piteşti a rezultat că, în luna noiembrie 2024, o persoană, de 19 ani, ar fi recrutat o victimă minoră (de 15 ani) prin inducere în eroare (metoda loverboy) şi ar fi determinat-o să practice prostituţia în municipiul Piteşti. Sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către această.

De asemenea, persoană, de 19 ani, ar fi produs şi stocat, în telefonul său mobil, mai multe fişiere video care ar fi înfăţişat persoana vătămată minoră având un comportament sexual explicit.

”Din probatoriul administrat în cauza instrumentată de către D.I.I.C.O.T. - B.T. Mehedinţi a reieşit faptul că, în luna iunie 2025, o persoană, de 17 ani ar fi determinat o minoră, de 16 ani, prin manipulare emoţională (simularea unor sentimente de iubire), să practice prostituţia în folosul său şi al unei alte persoane. De asemenea, în sarcina persoanei, de 17 ani, s-a reţinut că, în luna octombrie 2024, i-ar fi solicitat unei alte victime minore să întreţină cu aceasta raporturi sexuale sau să îi plătească o sumă de bani (în lei), pentru a nu distribui materialele video, procurate anterior de la aceasta, în care victima ar fi apărut în ipostaze sexuale explicite. Pe baza cercetărilor efectuate s-a mai stabilit că, în perioada 2024 - ianuarie 2025, aceeaşi persoană ar fi produs, deţinut şi distribuit materiale pornografice în care ar fi apărut mai multe persoane vătămate minore. În cursul unui apel video cu una dintre acestea ar fi constrâns-o să producă şi să-i trimită fotografii cu conţinut sexual explicit, ameninţând-o că, în caz contrar, va distribui în mediul online materiale de acelaşi fel obţinute anterior de la aceasta”, mai precizează anchetatorii.

Cu privire la o altă persoană, de 16 ani, probele administrate au mai relevat că, în vara anului 2025, ar fi produs, deţinut şi distribuit două clipuri video în care ar fi apărut şi persoana minoră cercetată (17 ani) manifestând un comportament sexual explicit.

În dosarul penal instrumentat de procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanţa, pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în cursul anului 2025, o persoană, de 27 de ani, ar fi întreţinut acte sexuale cu o victimă minoră, de 15 ani, context în care aceasta ar fi înregistrat, la cererea persoanei cercetate, cu telefonul mobil al acesteia, momente din timpul actelor sexuale.

În luna septembrie 2025, persoana în cauză ar fi distribuit altor persoane, în mediul online, materialele pornografice cu minori stocate în telefonul său, în împrejurările descrise anterior.

Ulterior, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalelor Piteşti, Mehedinţi şi Constanţa au dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Constanţa

