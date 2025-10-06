Criminalul din Bihor care a violat și scalpat o victimă, rămâne după gratii pe viață

Lingurar Sandor, bărbatul judecat pentru una dintre cele mai odioase crime comise în județul Bihor în ultimii ani, rămâne condamnat la închisoare pe viață. Curtea de Apel Oradea i-a respins, luni, apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Bihor, decizia fiind definitivă, notează ebihoreanul.ro.

Potrivit anchetei, cele două omoruri au fost comise în după-amiaza zilei de 7 ianuarie 2025. Pentru a evita camerele de supraveghere, Lingurar a intrat în gospodăria victimelor prin grădină. În locuință, l-a atacat întâi pe fiul proprietarei, înjunghiindu-l și tăindu-i gâtul. Apoi a agresat brutal mama acestuia, pe care o cunoscuse anterior, scalpând-o, bătând-o, mușcând-o, forțând-o la raport sexual „normal” și anal și, în final, sugrumând-o. Într-un gest macabru, înainte de a pleca, bărbatul și-a încălzit mâncare din frigiderul victimelor și s-a ospătat.

Cadavrele au fost descoperite pe 12 ianuarie de ginerele femeii, iar urmele l-au condus pe anchetatori la Lingurar. Bărbatul era deja inclus în Registrul agresorilor sexuali din România și fusese condamnat anterior pentru viol și tâlhărie. În plus, se afla în custodia autorităților pentru o tentativă de viol comisă în decembrie 2024.

Lingurar Sandor a fost arestat preventiv pe 17 ianuarie 2025 și, după ce și-a recunoscut faptele, a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de omor calificat, viol și violare de domiciliu.

Tribunalul Bihor l-a condamnat pe 10 iulie 2025 la închisoare pe viață și i-a interzis dreptul de a candida sau de a ocupa funcții publice, precum și dreptul de a comunica cu una dintre părțile civile. De asemenea, i-au fost impuse daune morale de 200.000 de euro către fiica și sora victimelor.

Curtea de Apel Oradea a confirmat legalitatea și temeinicia sentinței, respingând apelul bărbatului, astfel că pedeapsa pe viață rămâne definitivă.