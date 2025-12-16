Nicuşor Dan le-a explicat protestatarilor din Londra de ce au fost anulate alegerile: „O campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani”

Președintele României, Nicuşor Dan, a stat de vorbă marți seara cu un grup de protestatari români la Londra, oferind explicații despre anularea turului doi al alegerilor prezidențiale.

Întrebat de un grup de protestatari când vor primi românii un răspuns privind anularea turului doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, șeful statului a precizat că „în parte, răspunsul a venit”.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a arătat că în campania electorală au fost implicate patru firme de comunicare rusești. A doua parte a răspunsului este că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli, dar pentru care au existat cheltuieli dovedite. Cea mai mare parte din răspuns este însă că noi avem o campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani”, le-a spus Nicuşor Dan protestatarilor, potrivit Antena3.

Președintele a subliniat astfel implicațiile pe termen lung ale dezinformării externe și a confirmat că există deja documente oficiale care evidențiază implicarea unor firme de comunicare din Rusia în scrutinul anterior.

Potrivit agendei, miercuri, 17 decembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.