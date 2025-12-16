17 decembrie: Zi de doliu în Timișoara. Forțele de represiune au început să tragă în manifestanți în timpul Revoluției

În ziua de 17 decembrie, anul 1989, la ordinele fostului dictator Nicolae Ceaușescu, forțele de represiune au început să tragă în manifestanții de la Timișoara. Tot pe 17 decembrie, în 1936, s-a născut Jorge Mario Bergoglio, cunoscut și ca Papa Francisc.

1790: Este descoperită „Piatra Soarelui”, artefactul care avea inscripționat calendarul aztec

Piatra Soarelui aztecă este o sculptură de la sfârșitul perioadei post-clasice, găzduită în Muzeul Național de Antropologie din Ciudad de México și este probabil cea mai faimoasă operă de sculptură Mexica.

Mexica a fost un popor vorbitor de nahuatl din Valea Mexicului, care au fost conducătorii Triplei Alianțe, sau Imperiul Aztec.

Piatra măsoară 3,6 metri în diametru și 98 de centimetri grosime, având o greutate de 24 de tone.

A fost redescoperită pe 17 decembrie 1790 în timpul unor lucrări de reparație la Catedrala din Ciudad de México. Ulterior, Piatra Soarelui a fost montată pe un zid exterior al catedralei, unde a rămas până în 1885.

Deși primii cercetători au crezut inițial că piatra a fost sculptată în anii 1470, cercetările moderne sugerează că a fost sculptată cândva între anii 1502 și 1521.

1912: Moare Spiru Haret, matematicianul responsabil de reforma învățământului românesc

Spiru Haret s-a născut la Iaşi, pe 15 februarie 1851. A fost matematician, fizician, profesor, om politic, ministru al cultelor şi instrucţiunilor publice, membru titular al Academiei Române.

Supranumit „omul şcolii” pentru opera sa reformatoare, Spiru Haret este considerat organizatorul şcolii moderne româneşti, scrie Enciclopedia României.

Pe 30 ianuarie 1878, obţine la Paris titlul de doctor în ştiinţe matematice. Teza de doctorat cu titlul „Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor planetare” a fost un eveniment ştiinţific, menţionat ca atare în presa vremii. Prin aceasta, Spiru Haret s-a anunţat ca unul dintre pionierii ştiinţei cosmosului.

Deși a fost profesor în mai multe instituții de învățământ românești, Haret a fost implicat și în politică. Ca membru PNL, preocupat de învățământ, este numit în mai multe funcţii: inspector general, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi de trei ori ministru în guvernele PNL.

În calitate de ministru, a condus reforma învăţământului secundar şi superior din 1898, înfiinţând cele trei secţiuni ale claselor V-VIII, clasică, modernă şi reală.

În 1898, legea inițiată de Haret a introdus certificatul de absolvire (bacalaureatul) și a promovat metode noi de predare, bazând numirea profesorilor pe criterii de valoare.

Un an mai târziu, el a propus o lege pentru învățământul profesional, stabilind statute speciale pentru școlile de artă și meșteșuguri, liceele militare și seminarele teologice. Pentru a îmbunătăți pregătirea cadrelor, Haret a reorganizat școlile normale, introducând lucrările practice agricole în program, cu scopul de a încuraja învățătorii să își păstreze legătura cu mediul rural și cu munca pământului.

Spiru Haret a încetat din viaţă pe 17 decembrie 1912, la vârsta de 61 de ani.

1936: S-a născut Papa Francisc, al 266-lea episcop al Romei

Papa Francisc (Jorge Mario Bergoglio) s-a născut la 17 decembrie 1936, în capitala argentiniană, Buenos Aires, într-o familie de italieni. Tatăl său, Mario Bergoglio, a fost contabil, iar mama sa, Regina Sivori, se ocupa de casă şi de creşterea celor cinci copii pe care îi aveau.

A obţinut diploma de licenţă ca tehnician chimist, apoi a ales să devină preot, urmând seminarul diecezan. Pe 11 martie 1958 a intrat în noviciat în Societatea lui Iisus (Ordinul Iezuit). Şi-a completat studiile umaniste în Chile, iar în 1963, după ce s-a întors în Argentina, şi-a dat licenţa în filosofie la Colegiul San José din San Miguel.

A fost profesor de literatură şi psihologie la Colegiul Inmaculada din Santa Fé, între 1964 şi 1965, discipline pe care le-a predat şi la Colegiul del Salvador din Buenos Aires (1966).

La 13 martie 2013, la ieșirea din conclavul însărcinat să-l aleagă pe succesorul papei demisionar Benedict al XVI-lea, cardinalul protodiacon Jean-Louis Tauran a pronunțat celebra formulă Habemus papam, anunțând lumii alegerea cardinalului Jorge Mario Bergoglio sub numele de Francisc.

Papa Francisc a refuzat să locuiască în fastuosul Palat Apostolic, preferând Casa Sfânta Marta, o reședință mai modestă. A purtat pantofi ortopedici, nu roșii, a mers cu mașini mici, nu cu limuzine blindate.

„Biserica trebuie să fie un spital de campanie după o bătălie”, spunea adesea, făcând apel la o misiune pastorală centrată pe compasiune și apropiere de oameni, nu pe dogmă sau autoritate rigidă.

A fost ales cu un mandat clar: reforma curiei romane, adică a aparatului birocratic intern al Vaticanului. Dar Francisc a mers mai departe. A deschis dezbateri delicate: rolul femeii în Biserică, abordarea pastorală față de persoanele LGBTQ+, divorțul, abuzurile sexuale comise de clerici.

În ultimii ani, starea de sănătate i s-a deteriorat vizibil. A folosit frecvent scaunul cu rotile, a fost supus mai multor operații, dar nu și-a pierdut umorul sau determinarea. A lăsat în urmă o Biserică poate mai divizată decât a găsit-o, dar cu porți mai larg deschise.

Pe 21 aprilie 2025, Suveranul Pontif a încetat din viață.

1989: Revoluția Română la Timișoara. Ceaușescu ordonă să se tragă în manifestanți

17 decembrie 1989 a fost cea mai sângeroasă zi a Revoluției. Forțele de represiune au pus în aplicare ordinele venite de la București și au început să tragă în manifestanți.

Stenograma teleconferinţei arată că Nicolae Ceauşescu era nemulţumit că în „restabilirea ordinii” de la Timişoara s-a procedat prea blând.

„În Timişoara a fost atacat şi sediul comitetului judeţean de partid şi nu s-a reacţionat cum trebuie, s-a întors şi obrazul celălalt, parcă ar fi fost Isus Hristos”, le-a spus Ceauşescu generalilor trimişi la Timişoara.

După ora 18.30, din ordinul generalului Vasile Milea, întreaga armată română execută indicativul „Radu cel Frumos“, iar efectivele sunt dotate cu armament și muniție de război.

„Pentru îndeplinirea dispozițiilor lui Ceaușescu, începând cu ora 19:00, forțele de ordine, armata, declanșează represiunea asupra manifestanților, deschizând focul cu muniție de război. Se trag sute de mii de cartușe, chiar dacă acțiunile provocatoare încetaseră. În două ore au fost ucise 59 de persoane și rănite alte 185. Violențele continuă până târziu în noapte”, mai arată IICCMER.

Bilanț final: 66 de morți, aproape 200 de răniți.

Confruntări au avut loc în jurul Catedralei şi în Piaţa Operei, în Calea Lipovei, Calea Aradului, Piaţa Traian, Băile Neptun, Calea Girocului şi Calea Buziaşului.

2007: A început demolarea fostului Stadion Național pentru a face loc Arenei Naționale

Stadionul Național Lia Manoliu a fost un stadion multifuncțional din București, România, având o capacitate de 60.120 de locuri. A fost construit în 1953 și avea denumirea Stadionul 23 August, fosta zi națională a țării.

Înaintea demolării sale în anul 2007, era folosit pentru a găzdui meciuri de fotbal sau rugby, concursuri de atletism sau concerte de muzică pop sau rock. Acesta a fost situat în „complexul sportiv Lia Manoliu”.

Astăzi, Arena Națională, cunoscută și ca Stadionul Național, este un stadion de fotbal pe care se dispută în general meciurile echipei naționale de fotbal, finala Cupei României și meciul din Supercupa României, precum și meciurile clubului FCSB.

Cu o capacitate de 55.634 de spectatori, este cel mai mare stadion din țară și primul stadion de elită UEFA din România, succedat de Cluj Arena. Construcția arenei al cărei proprietar este Primăria Municipiului București a fost finalizată în 2011, având un cost total de aproximativ 235 milioane de euro.

În 2012 arena a găzduit Finala UEFA Europa League, aceasta fiind prima finală europeană găzduită de România. Pe 6 noiembrie 2015, stadionul a fost închis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru că nu avea autorizație pentru acoperișul retractabil.

La data de 1 aprilie 2016, Arena Națională și-a redeschis porțile găzduind partida Dinamo - Astra (1-4) și din acel moment cel mai mare stadion al țării poate susține legal evenimente sportive după o pauză de aproximativ 6 luni.

Pe 11 mai 2024, a fost stabilită a doua cea mai mare audiență, pe Arena Națională au fost prezenți 54.673 de spectatori, la partida FCSB–CFR Cluj, la capătul căreia roș-albaștrii au primit trofeul și medaliile de campioni.

2018: A murit artista Anca Pop

Anca Pop, născută pe 22 octombrie 1984, în Moldova Nouă, Caraș-Severin, a fost o cântăreață română-canadiană.

Cunoscută sub numele de scenă Shamanca, a cântat cu muzicianul iugoslav Goran Bregović şi a scris două dintre piesele de pe albumul lui, „Champagne for Gypsies“.

În vara lui 2017, ea şi-a lansat propriul album în Japonia, acolo unde locuia la momentul respectiv. Printre piesele sale se numără „Free Love“, „Super Cool“, „Ring Around“, „Loco Poco“ şi „Ederlezi“.

Artista a decedat la data de 17 decembrie 2018 după ce a pierdut controlul volanului din motive necunoscute, iar mașina a plonjat în Dunăre, lângă comuna Svinița, în timp ce artista se îndreptase spre casă pentru a petrece sărbătorile care se apropriau împreună cu familia.