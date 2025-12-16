search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă. Sfaturile esențiale ale specialiștilor auto

0
0
Publicat:

Aproximativ jumătate dintre mașinile care circulă în România intră în sezonul rece fără pregătirea minimă necesară, potrivit unei analize de specialitate care arată că procentul este si mai mare în orașe, unde drumurile scurte, traficul aglomerat și amânarea reviziilor fac ca mașinile să fie și mai vulnerabile la frig.

O mașină rulează pe carosabilul plin de zăpadă, în viscol
M ulți șoferi pornesc la drum fără echipamentele necesare. Foto 123 RF

Iarna aduce situații imprevizibile: blocaje, creșteri bruște ale consumului electric, îngheț, porniri dificile ale mașinilor. Cu toate acestea, mulți conducători auto pornesc la drum fără echipamente simple și accesibile, de care ajung să aibă nevoie exact în momentele critice.

Din perspectiva specialiștilor, setul minimal pentru sezonul rece include cabluri de pornire, spray de degivrare pentru parbriz și încuietori, lopată, mănuși groase, pătură, racletă și perie pentru zăpadă, precum și lichid pentru parbriz rezistent la temperaturi negative. Pe traseele montane, lanțurile antiderapante nu mai sunt o recomandare, ci o necesitate.

Absența acestor elemente se regăsește frecvent în situațiile în care mașinile rămân blocate pe marginea drumului sau șoferii sunt nevoiți să aștepte intervenții de urgență în condiții meteo dificile.

Sistemele mașinii aflate sub presiune în sezonul rece

Temperaturile scăzute afectează direct bateria, instalația electrică și mecanismele expuse umezelii și sării. Bateria este cea mai sensibilă componentă: după 3–4 ani de utilizare, riscul de cedare crește semnificativ, iar după o noapte cu îngheț pot apărea defectări bruște, fără avertismente prealabile.

Alte zone sensibile includ sistemul de răcire (antigel uzat, furtunuri îmbătrânite, termostat blocat), sistemul de încărcare și pornire (alternator, electromotor), ștergătoarele și mecanismul lor, precum și instalația de iluminare, care trebuie să funcționeze impecabil în condiții de vizibilitate redusă, se arată în analiza AutoEco.

În mediul urban, drumurile scurte amplifică problemele: bateria nu se încarcă suficient, iar uzura generală este accelerată, mai ales în perioadele cu temperaturi negative și trafic intens.

Bateriile auto, în topul vânzărilor iarna

Majoritatea șoferilor cumpără piese și consumabile abia după apariția problemelor, susțin specialiștii. În paralel, se observă o creștere treptată a achizițiilor preventive din partea celor care au avut dificultăți iarna trecută și nu vor să repete experiența.

Citește și: De ce românii preferă mașini în culori neutre

În lunile noiembrie–ianuarie:

• comenzile pentru baterii auto cresc cu 40–70%;

• ștergătoarele înregistrează creșteri de aproximativ 50%;

• lichidul de parbriz de iarnă și antigelul cresc cu până la 60%;

• filtrele de habitaclu au creșteri de 30–40%, pe fondul problemelor de aburire a geamurilor;

• anvelopele de iarnă ating cel mai ridicat vârf sezonier, cu creșteri de până la 80%.

Aceste evoluții arată că presiunea sezonului rece asupra componentelor esențiale este constantă și previzibilă, iar o parte importantă a achizițiilor este generată de defecțiuni deja apărute.

Iarna aduce aceleași tipuri de situații în fiecare an, însă diferențele apar în modul în care șoferii se pregătesc înainte de sezonul rece. Aproximativ jumătate dintre mașinile din România pornesc la drum fără verificările elementare, iar acest lucru se vede rapid în numărul de avarii, intervenții de urgență și blocaje. Bateria rămâne componenta cea mai vulnerabilă, mai ales în orașe, unde drumurile scurte și traficul intens accelerează uzura. Observăm tot mai des că problemele costisitoare nu au la bază defecte spectaculoase, ci detalii aparent minore: lichid de parbriz nepotrivit, ștergătoare rigide, antigel vechi sau lipsa unor echipamente simple în portbagaj. Un minim de pregătire poate preveni multe dintre situațiile întâlnite iarna, însă acest gest încă este amânat de o parte importantă a șoferilor”, transmit specialiștii.

Recomandări pentru sezonul rece

Pentru șoferii din mediul urban, care fac în principal drumuri scurte, un „kit minimal” pentru iarnă ar trebui să includă lichid de parbriz de iarnă, ștergătoare în stare bună, spray pentru dezghețat, cabluri de pornire, presiune corectă în anvelope și o baterie verificată sau înlocuită preventiv.

Pentru drumurile lungi sau traseele spre zone montane, lista trebuie completată cu lanțuri antiderapante, lopată, pătură, lanternă, power bank și o verificare prealabilă a sistemelor electrice, inclusiv a alternatorului.

Problemele apar frecvent peste noapte: baterii descărcate, lichide înghețate, ștergătoare rupte.

Accesul rapid la produse, inclusiv prin ridicare la orice oră din easybox, reduce perioada în care mașina rămâne imobilizată și permite intervenții rapide imediat ce a fost identificată o problemă.

Analiza arată că sezonul rece pune constant presiune pe componentele esențiale ale mașinii, iar lipsa unei pregătiri minime amplifică riscurile în trafic. Verificarea bateriei, schimbarea lichidelor, înlocuirea ștergătoarelor și completarea setului de echipamente de iarnă rămân pași simpli, dar decisivi pentru a evita avarii și situații neprevăzute în lunile cu temperaturi scăzute.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe toți
fanatik.ro
image
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Nou impozit introdus pentru o categorie de români. "Taxă peste taxă"
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
playtech.ro
image
Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Jurnalista Simona Popescu s-a stins din viață! Aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, la doar 59 de ani
kanald.ro
image
Anunț pentru șoferii cu mașini pe benzină și motorină: UE prelungește viața motoarelor clasice și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Pensionarii din România care vor primi bani în plus de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Cliff Richards foto Profimedia jpg
Suferința lui Cliff Richards de Sărbători. Apelul disperat pe care îl face cântărețul de 85 de ani
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?