Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă. Sfaturile esențiale ale specialiștilor auto

Aproximativ jumătate dintre mașinile care circulă în România intră în sezonul rece fără pregătirea minimă necesară, potrivit unei analize de specialitate care arată că procentul este si mai mare în orașe, unde drumurile scurte, traficul aglomerat și amânarea reviziilor fac ca mașinile să fie și mai vulnerabile la frig.

Iarna aduce situații imprevizibile: blocaje, creșteri bruște ale consumului electric, îngheț, porniri dificile ale mașinilor. Cu toate acestea, mulți conducători auto pornesc la drum fără echipamente simple și accesibile, de care ajung să aibă nevoie exact în momentele critice.

Din perspectiva specialiștilor, setul minimal pentru sezonul rece include cabluri de pornire, spray de degivrare pentru parbriz și încuietori, lopată, mănuși groase, pătură, racletă și perie pentru zăpadă, precum și lichid pentru parbriz rezistent la temperaturi negative. Pe traseele montane, lanțurile antiderapante nu mai sunt o recomandare, ci o necesitate.

Absența acestor elemente se regăsește frecvent în situațiile în care mașinile rămân blocate pe marginea drumului sau șoferii sunt nevoiți să aștepte intervenții de urgență în condiții meteo dificile.

Sistemele mașinii aflate sub presiune în sezonul rece

Temperaturile scăzute afectează direct bateria, instalația electrică și mecanismele expuse umezelii și sării. Bateria este cea mai sensibilă componentă: după 3–4 ani de utilizare, riscul de cedare crește semnificativ, iar după o noapte cu îngheț pot apărea defectări bruște, fără avertismente prealabile.

Alte zone sensibile includ sistemul de răcire (antigel uzat, furtunuri îmbătrânite, termostat blocat), sistemul de încărcare și pornire (alternator, electromotor), ștergătoarele și mecanismul lor, precum și instalația de iluminare, care trebuie să funcționeze impecabil în condiții de vizibilitate redusă, se arată în analiza AutoEco.

În mediul urban, drumurile scurte amplifică problemele: bateria nu se încarcă suficient, iar uzura generală este accelerată, mai ales în perioadele cu temperaturi negative și trafic intens.

Bateriile auto, în topul vânzărilor iarna

Majoritatea șoferilor cumpără piese și consumabile abia după apariția problemelor, susțin specialiștii. În paralel, se observă o creștere treptată a achizițiilor preventive din partea celor care au avut dificultăți iarna trecută și nu vor să repete experiența.

În lunile noiembrie–ianuarie:

• comenzile pentru baterii auto cresc cu 40–70%;

• ștergătoarele înregistrează creșteri de aproximativ 50%;

• lichidul de parbriz de iarnă și antigelul cresc cu până la 60%;

• filtrele de habitaclu au creșteri de 30–40%, pe fondul problemelor de aburire a geamurilor;

• anvelopele de iarnă ating cel mai ridicat vârf sezonier, cu creșteri de până la 80%.

Aceste evoluții arată că presiunea sezonului rece asupra componentelor esențiale este constantă și previzibilă, iar o parte importantă a achizițiilor este generată de defecțiuni deja apărute.

„Iarna aduce aceleași tipuri de situații în fiecare an, însă diferențele apar în modul în care șoferii se pregătesc înainte de sezonul rece. Aproximativ jumătate dintre mașinile din România pornesc la drum fără verificările elementare, iar acest lucru se vede rapid în numărul de avarii, intervenții de urgență și blocaje. Bateria rămâne componenta cea mai vulnerabilă, mai ales în orașe, unde drumurile scurte și traficul intens accelerează uzura. Observăm tot mai des că problemele costisitoare nu au la bază defecte spectaculoase, ci detalii aparent minore: lichid de parbriz nepotrivit, ștergătoare rigide, antigel vechi sau lipsa unor echipamente simple în portbagaj. Un minim de pregătire poate preveni multe dintre situațiile întâlnite iarna, însă acest gest încă este amânat de o parte importantă a șoferilor”, transmit specialiștii.

Recomandări pentru sezonul rece

Pentru șoferii din mediul urban, care fac în principal drumuri scurte, un „kit minimal” pentru iarnă ar trebui să includă lichid de parbriz de iarnă, ștergătoare în stare bună, spray pentru dezghețat, cabluri de pornire, presiune corectă în anvelope și o baterie verificată sau înlocuită preventiv.

Pentru drumurile lungi sau traseele spre zone montane, lista trebuie completată cu lanțuri antiderapante, lopată, pătură, lanternă, power bank și o verificare prealabilă a sistemelor electrice, inclusiv a alternatorului.

Problemele apar frecvent peste noapte: baterii descărcate, lichide înghețate, ștergătoare rupte.

Accesul rapid la produse, inclusiv prin ridicare la orice oră din easybox, reduce perioada în care mașina rămâne imobilizată și permite intervenții rapide imediat ce a fost identificată o problemă.

Analiza arată că sezonul rece pune constant presiune pe componentele esențiale ale mașinii, iar lipsa unei pregătiri minime amplifică riscurile în trafic. Verificarea bateriei, schimbarea lichidelor, înlocuirea ștergătoarelor și completarea setului de echipamente de iarnă rămân pași simpli, dar decisivi pentru a evita avarii și situații neprevăzute în lunile cu temperaturi scăzute.