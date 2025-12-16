search
Marți, 16 Decembrie 2025
Analiză Taxe și impozite mai mari din 2026. Un expert explică impactul asupra bugetelor românilor

Analize Adevărul
Publicat:

Noile măsuri fiscale din 2026 vor fi resimțite direct în bugetele familiilor, prin taxe mai ridicate și controale mai stricte asupra veniturilor. Pentru populație, impactul se traduce prin costuri mai mari, creșterea costului de trai, ajustări în modul de consum și o prudență crescută în privința economisirii și investițiilor personale

Cineva face calcule urmărind cu degetul cifrele dintr-un tabel
Taxe și impozite mai mari înseamnă bani mai puțini în buzunarul românilor. Foto Shutterstock

Creșterea impozitelor pe proprietăți, autovehicule și venituri din dividende va exercita presiune asupra bugetului personal, dar oferă în același timp oportunități de optimizare și investiții eficiente fiscal, a explicat pentru „Adevărul” expertul contabil și consultant fiscal Adrian Ghencea.

Pentru persoanele fizice, pachetul legislativ include:

• majorarea impozitelor locale pentru locuințe la 80%, clădiri și autovehicule;

• eliminarea unor facilități pentru autovehiculele hibride;

• creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%;

• extinderea contribuțiilor sociale datorate de PFA și de cei cu activități independente.

Pentru a face față noilor măsuri fiscale din 2026, românii au nevoie de o abordare mai atentă și mai strategică asupra finanțelor personale, recomandă consultantul fiscal Adrian Ghencea. Adaptarea timpurie poate reduce presiunea pe buget și poate transforma schimbările fiscale în oportunități.

Recomandări strategice

• Planificarea bugetară și revizuirea cheltuielilor și economiilor.

• Evaluarea patrimoniului și optimizarea activelor impozabile.

• Investiții în active eficiente fiscal.

• Monitorizarea legislației și conformarea la termene și obligații.

• Digitalizarea plăților și evidențelor fiscale personale.

România se pregătește să introducă un pachet amplu de ajustări fiscale, cu impact direct asupra tuturor persoanelor fizice (proprietari de imobile, posesori de autovehicule, investitori și profesioniști independenți). Pe ansamblu, pachetul de schimbări fiscale pentru 2026 are un impact amplu. Pentru persoanele fizice, presiunea principală va veni din majorarea impozitelor pe locuințe și autovehicule, ceea ce poate afecta bugetele familiilor”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul fiscal Adrian Ghencea, fondator Ghencea & Asociații.

Una dintre cele mai importante schimbări privește impozitele locale, în special cele pe clădiri. Valoarea impozabilă a locuințelor va crește semnificativ, deoarece baza de calcul va fi actualizată cu valori mai ridicate per metru pătrat. În plus, consiliile locale nu vor mai putea reduce cotele de impozitare sub nivelurile stabilite în 2025, ceea ce înseamnă că multe persoane fizice vor plăti impozite mai mari pentru apartamente, case și alte tipuri de imobile, iar firmele care dețin spații comerciale sau industriale vor resimți și ele o creștere a impozitelor pe clădiri.

Taxele auto cresc de la 1 ianuarie

O categorie separată de modificări vizează impozitarea autovehiculelor. De la 1 ianuarie 2026, impozitele auto vor crește pentru majoritatea categoriilor de motoare, în unele cazuri chiar cu procente considerabile. Reducerea de 50% pentru mașinile hibride va fi eliminată, fiind înlocuită cu o reducere opțională de maximum 30%, lăsată la latitudinea autorităților locale.

Mai mult, autovehiculele electrice – care până acum au beneficiat de scutire completă – vor fi supuse unei taxe anuale modeste, dar simbolic importantă, ceea ce marchează o schimbare de direcție în politicile fiscale privind mobilitatea. Toate aceste ajustări vor crește costul anual de deținere a unui vehicul, indiferent că vorbim despre persoane fizice, firme sau ONG-uri, mai ales că o parte dintre scutirile acordate acestor organizații vor fi eliminate.

Un alt domeniu afectat este cel al scutirilor locale. Diverse categorii de terenuri și clădiri, inclusiv unele cu destinație agricolă sau socială, vor pierde o parte din facilități, ceea ce va transforma mai multe entități în contribuabili care anterior nu aveau obligații fiscale locale. ONG-urile sunt printre categoriile afectate, atât prin eliminarea scutirilor pentru unele tipuri de autovehicule, cât și prin restrângerea scutirilor pe clădiri sau terenuri, în funcție de activitatea desfășurată.

Expertul în consultanță fiscală a făcut o analiză a măsurilor care apar constant în proiectele și analizele publicate recent (incl. Proiect L213/2025). 

Principalele modificări fiscale aplicabile din 2026

1. Majorarea valorii impozabile pentru clădiri și creșterea cotelor minime

• Ce se schimbă: Valoarea impozabilă pe mp crește semnificativ (în unele cazuri +2,7x); consiliile locale nu pot reduce cota sub nivelul din 2025; anumite scutiri sunt eliminate.

• Efect economic: Impozite mai mari pentru locuințe și spații comerciale; venituri locale în creștere; presiune suplimentară pe bugetele firmelor cu patrimoniu imobiliar.

2. Majorarea impozitelor auto și schimbarea regulilor pentru hibride/EV

• Ce se schimbă: Impozite auto mai mari pentru aproape toate categoriile (ex.: +100% la <1600 cm³; +50% până la 2000 cm³); reducerea facilităților pentru hibride (reducere opțională max 30%); introducerea unei taxe fixe de 40 lei/an pentru vehicule electrice.

• Efect economic: Creșterea costurilor pentru proprietarii auto; stimulente reduse pentru vehicule electrice; potențială schimbare a structurii parcului auto în anii următori.

3. Eliminarea / restrângerea scutirilor locale

• Ce se schimbă: Eliminarea scutirilor pentru terenuri degradate/poluate, clădiri sanitare private, sere/solare; reducerea sau eliminarea scutirilor auto pentru ONG-uri.

• Efect economic: Mai mulți contribuabili devin plătitori; venituri locale crescute; costuri suplimentare pentru ONG-uri și pentru activități agricole.

4. Creșteri generale ale impozitelor locale

• Ce se schimbă: Primăriile primesc mandat de majorare a impozitelor și restricții privind scăderea cotelor; reevaluările devin principalele instrumente pentru reducerea evaziunii.

• Efect economic: Venituri locale mai mari, dar presiune asupra consumului, costurilor firmelor și pieței imobiliare; risc de nemulțumire în rândul contribuabililor.

Beneficii și riscuri pentru români

Specialistul a făcut și o analiză SWOT combinată (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Riscuri) a măsurilor fiscale pentru români

Punctele tari

• Standardizarea și clarificarea bazei de impozitare reduce deciziile arbitrare și facilitează planificarea bugetului.

• Scutirile parțiale pentru mașini electrice sau investiții sustenabile pot stimula economiile și deciziile de investiții pe termen lung.

• Predictibilitate fiscală pe termen mediu pentru imobile, autovehicule și venituri din dividende.

Puncte slabe

• Presiune financiară majoră din impozitele pe locuințe, mașini și contribuțiile sociale.

• Reducerea rentabilității proprietăților și a investițiilor prin impozite mai mari și scutiri eliminate.

• Complexitate administrativă și risc de neconformare accidentală, cu penalități.

Oportunități

• Investiții mai eficiente în active cu deduceri sau scutiri (autovehicule electrice, imobile pentru închiriere legală).

• Reducerea evaziunii fiscale personale prin clarificarea și standardizarea regulilor.

• Adoptarea tehnologiilor digitale pentru gestionarea plăților și evidenței fiscale.

Riscuri și amenințări

• Creșterea costului de trai și diminuarea puterii de cumpărare.

• Reducerea veniturilor nete din dividende și activități independente.

• Posibila ajustare a comportamentului economic, cu scăderea investițiilor personale în proprietăți sau mașini.

• Risc de neconformare din cauza complexității fiscale.

Impact macroeconomic se va simți. Noile măsuri fiscale vor genera pe termen scurt o creștere a veniturilor la buget, o reducere a economiei gri și o eliminare treptată a firmelor-fantomă, însă cu riscul de a pune presiune pe consum și pe ritmul investițiilor private.

Pentru populație, efectele se traduc prin presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor, schimbarea comportamentelor de consum și economisire și o posibilă scădere a atractivității investițiilor personale în proprietăți, autovehicule sau alte active cu fiscalitate în creștere.

