„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran”. Trump amenință că flota este mai mare decât cea trimisă în Venezuela

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că o „armadă masivă” se îndreaptă spre Iran, mai mare decât cea trimisă în Venezuela. Marți, portavionul nuclear USS Abraham Lincoln a fost trimis în Orientul Mijlociu.

„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare forță, determinare și un scop clar. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă către Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă va fi necesar.

Sperăm că Iranul va veni rapid „la masa negocierilor” și va accepta un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – un acord bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!

Așa cum i-am spus Iranului și înainte: FACEȚI UN ACORD! Nu au făcut-o, iar rezultatul a fost „Operațiunea Midnight Hammer”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai grav! Nu lăsați să se întâmple din nou.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Legat de trimitera portavionului nuclear, Air Forces Central, componenta aeriană a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a precizat că exercițiile au ca scop testarea capacității de a desfășura, dispersa și susține puterea aeriană de luptă în regiune.

Oficialii americani susțin că manevrele urmăresc întărirea parteneriatelor regionale și pregătirea pentru un răspuns rapid și flexibil în caz de criză.

Tensiunile au escaladat după represiunea sângeroasă a protestelor din Iran, declanșate de criza economică și devalorizarea monedei naționale. Organizații pentru drepturile omului vorbesc despre mii de morți, în timp ce autoritățile de la Teheran recunosc oficial peste 3.100 de victime.

Donald Trump a amenințat anterior cu lovituri militare dacă regimul iranian va continua execuțiile și represiunile. Ulterior, a declarat că „uciderile s-au oprit”, dar a lăsat deschisă opțiunea unei intervenții: „Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție. Poate nu va trebui să o folosim.”

În același timp, administrația americană afirmă că este deschisă dialogului.

„Iranul vrea să facă o înțelegere. Au sunat de mai multe ori. Vor să vorbească”, a spus Trump într-un interviu recent.