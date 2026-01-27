Peste 6.000 de morți confirmați în Iran după protestele reprimate violent. Sunt anchetate alte 17.000 de decese potențiale.

Un ONG pentru drepturile omului a confirmat marți, 27 ianuarie, moartea a peste 6.000 de persoane în timpul protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul lunii ianuarie, în timp ce investigațiile continuă asupra altor peste 17.000 de decese potențiale, relatează AFP.

Organizațiile internaționale acuză autoritățile iraniene de o reprimare extrem de dură, însă întreruperea aproape totală a internetului începând cu 8 ianuarie îngreunează verificarea independentă a bilanțului, potrivit agenției internaționale de presă, citate de Agerpres.

Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, au fost confirmate până acum 6.126 de decese, astfel: 5.777 de manifestanți, 86 de minori, 214 membri ai forțelor de securitate și 49 de trecători. ONG-ul anunță că analizează încă 17.091 de cazuri raportate.

Cel puțin 41.880 de persoane au fost arestate

ONG-ul estimează, de asemenea, că cel puțin 41.880 de persoane au fost arestate. Există acuzații potrivit cărora forțele de securitate ar fi ridicat protestatari răniți direct din spitale, acuzații respinse de Ministerul Sănătății iranian, care susține că toți cetățenii pot primi îngrijiri fără teama de a fi reținuți.

Autoritățile de la Teheran au publicat, săptămâna trecută, primul lor bilanț oficial: 3.117 morți, dintre care 2.427 ar fi, potrivit acestora, membri ai forțelor de ordine sau simpli trecători.

Cifrele diferă însă radical între surse: canalul de opoziție Iran International, cu sediul în străinătate, susține că a documentat peste 36.500 de morți, invocând inclusiv documente clasificate și surse din interiorul aparatului de securitate, în timp ce ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, vorbește despre 3.428 de manifestanți uciși, dar avertizează că bilanțul real ar putea depăși 25.000 de victime.