Iranul amenință cu „războiul total” în cazul unui atac. SUA trimit o grupare navală în regiune, iar mai multe companii aeriene își suspendă zborurile

Iranul va trata orice atac asupra teritoriului său drept un „război total” și va răspunde „în cel mai dur mod posibil”, a declarat un oficial iranian, pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite și al desfășurării unei importante forțe navale americane în regiune.

Un oficial militar iranian a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că armata se află în stare de alertă maximă, în așteptarea sosirii grupării de luptă care însoțește portavionul american USS Abraham Lincoln.

„Avem această desfășurare militară, și sperăm că nu e destinată unei confruntări militare reale, dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu posibil. Acesta e motivul pentru care suntem în stare de alertă maximă”, a afirmat oficialul.

Amenințările vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat trimiterea „unei flote uriașe” în apele din apropierea Iranului. Liderul de la Casa Albă a precizat, la bordul Air Force One, că navele sunt desfășurate „pentru orice eventualitate” și că situația este atent monitorizată.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus Trump.

Anterior, presa internațională a relatat că portavionul nuclear USS Abraham Lincoln și grupul său de atac ar fi părăsit Marea Chinei de Sud, îndreptându-se spre Oceanul Indian, în apropierea Orientului Mijlociu.

Pe fondul escaladării tensiunilor, mai multe companii aeriene occidentale au anunțat suspendarea zborurilor în regiune. Air France și KLM au decis anularea curselor către și dinspre Israel, Dubai și Arabia Saudită cel puțin până duminică, invocând riscuri de securitate, potrivit Times of Israel.

De asemenea, grupul Lufthansa a prelungit suspendarea zborurilor de noapte către Israel până la sfârșitul lunii ianuarie, măsura afectând companiile Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines și Eurowings.

Situația tensionată dintre Washington și Teheran este amplificată și de avertismentele președintelui Trump privind reprimarea protestelor anti-regim din Iran, liderul american susținând că desfășurarea militară are și un rol de descurajare.