Trump este „complet nebun” și a distrus ordinea mondială, spune un fost premier din Spania. „Un prost căruia i se dă puterea își distruge poporul”

Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a declarat marți că președintele american Donald Trump este „complet nebun” și tratează lumea întreagă ca pe „servitoarea sa”. El consideră că liderul de la Casa Albă a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui dialog public organizat de două fundații.

Felipe Gonzalez a pus pe seama lui Trump prăbușirea ordinii internaționale construite în perioada postbelică și a criticat dur modul în care acesta exercită puterea.

„Eu personal cred, şi o spun cu tot respectul, că Trump este complet nebun. Un prost căruia i se dă puterea îşi distruge poporul. Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”, a afirmat fostul șef al guvernului, care a condus Spania între 1982 și 1996, potrivit EFE, citat de Agerpres.

El a mai susținut că Trump a accelerat fragmentarea lumii în sfere de influență și a contribuit la amplificarea instabilității globale, comportându-se ca și cum restul statelor ar fi „în slujba sa”.

Totodată, Felipe Gonzalez a atras atenția asupra creșterii inegalităților sociale la nivel mondial.

„Dacă 20% din populaţie deţine mai mult de 80% din bogăţie, atunci nu este bine”, a avertizat acesta, subliniind că astfel de dezechilibre pot genera tensiuni și tulburări sociale.

Referindu-se la Uniunea Europeană, fostul premier a descris-o drept o structură „catatonică” (n.r. manifestare psihomotoare a schizofreniei, caracterizată printr-o stare de fixare a corpului în anumite poziții, conduită stereotipă și stupoare mintală) și excesiv de birocratizată, care „reglementează tot ceea ce creează alții”.

În opinia sa, UE și-a pierdut viziunea și capacitatea de inițiativă, însă, în contextul actual marcat de acțiunile lui Donald Trump, trebuie să reacționeze ferm și să încerce să își impună respectul pe scena internațională.