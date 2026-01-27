„Consecințe distrugătoare” anunțate de Iran față de UE, dacă Gardienii Revoluției vor fi declarați organizație teroristă

Iranul a avertizat marţi asupra unor „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Uniunea Europeană va decide să clasifice Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) drept organizaţie teroristă, aşa cum a propus Italia.

Teheranul l-a convocat pe ambasadorul Italiei şi a condamnat drept „iresponsabile” declaraţiile ministrului italian de Externe, Antonio Tajani, care a anunţat că va solicita joi omologilor săi din UE includerea CGRI pe lista organizaţiilor teroriste, relatează AFP și News.ro, citând presa de stat iraniană.

Potrivit presei de stat Irna, Ministerul iranian de Externe a cerut Italiei să-şi „reconsidere poziţia greşită” şi a avertizat asupra unor repercusiuni grave dacă propunerea va fi susţinută la nivel european.

Antonio Tajani a motivat iniţiativa prin „pierderile suferite de populaţia civilă în timpul manifestaţiilor” din Iran. Protestele au izbucnit la sfârşitul lunii decembrie cu revendicări economice şi s-au transformat ulterior, potrivit autorităţilor iraniene, în „revolte orchestrate din străinătate” împotriva regimului.

Surse diplomatice de la Bruxelles au declarat că cele 27 de state membre ale UE se pregătesc să adopte noi sancţiuni împotriva unor lideri de rang înalt ai Gardienilor Revoluţiei. Totuşi, în lipsa unei unanimităţi, este puţin probabil ca includerea CGRI pe lista organizaţiilor teroriste să fie aprobată.

Autorităţile iraniene au anunţat recent că cel puţin 3.117 persoane au murit în timpul manifestaţiilor, dintre care 2.427 ar fi membri ai forţelor de securitate sau civili. Organizaţiile pentru drepturile omului susţin însă că bilanţul real este mult mai mare. Protestele au fost înăbuşite printr-o amplă represiune, însoţită de întreruperi fără precedent ale comunicaţiilor la nivel naţional.

Cifrele diferă însă radical între surse: canalul de opoziție Iran International, cu sediul în străinătate, susține că a documentat peste 36.500 de morți, invocând inclusiv documente clasificate și surse din interiorul aparatului de securitate, în timp ce ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, vorbește despre 3.428 de manifestanți uciși, dar avertizează că bilanțul real ar putea depăși 25.000 de victime.