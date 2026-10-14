Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, acuzată că s-a prezentat drept avocată, deși nu are licență: „Constituie cel puțin o contravenție penală”

Noua purtătoare de cuvânt a președintelui SUA, Donald Trump, Katie Zacharia, s-a descris în repetate rânduri drept avocată, însă nu există dovezi publice că ar fi fost autorizată să profeseze în statele americane în care a locuit.

Katie Zacharia Foto: Youtube/The White House

Întrebată marți, 13 octombrie, după prima sa conferință de presă la Casa Albă, în ce stat a promovat examenul de admitere în barou, aceasta a răspuns în mod surprinzător: „Când m-am mutat în China”.

Potrivit unei analize realizate de The Guardian, numele său nu figurează în registrele profesionale din 38 de state, precum și din Washington DC și Insulele Virgine Americane, acolo unde listele avocaților erau disponibile public.

După prima sa conferință de presă, descrisă drept nesigură și criticată pe scară largă, un reporter l-a întrebat pe Trump în ce stat a promovat Zacharia examenul de admitere în barou.

Președintele, care o prezentase drept avocată atunci când i-a anunțat numirea, s-a întors către ea și a întrebat-o: „În ce stat?”. Ea a răspuns: „Când m-am mutat în China”.

Ziarul citat scrie că diploma sa în drept este autentică, aceasta absolvind facultatea în 2011. Cu toate acestea, obținerea unei diplome nu echivalează cu autorizarea de a profesa ca avocat, iar până acum nu a apărut nicio dovadă că aceasta ar fi fost admisă în barou, potrivit publicației Popular Information.

Într-o declarație ulterioară adresată presei, Zacharia a afirmat că a „practicat dreptul tranzacțiilor internaționale, având toate acreditările necesare”. Casa Albă nu a precizat dacă aceasta a promovat vreun examen de admitere în barou.

„Să te prezinți drept avocat constituie cel puțin o contravenție penală”

Profilul de LinkedIn al lui Katie Zacharia o prezintă drept consilier juridic al organizației conservatoare Fix California, fondată de un apropiat al lui Trump. Deși a locuit în California, baroul statului a transmis că nu există înregistrări care să ateste că aceasta ar fi fost autorizată să profeseze ca avocată.

„Baroul din California nu are nicio înregistrare care să arate că Kate Sharon Zacharia sau Kate Sharon Black — inclusiv variantele cu prenumele Katie — ar fi fost autorizată să profeseze ca avocat în California.

Karoline Leavitt părăsește funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe la câteva săptămâni după revenirea din concediul de maternitate

Din cauza legilor privind confidențialitatea, Baroul poate confirma doar dacă o persoană a promovat examenul de admitere, nu și dacă l-a susținut”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției. Black este numele său de dinaintea căsătoriei.

Până acum, Zacharia nu a fost acuzată de vreo infracțiune. Organizația Campaign for Accountability a sesizat însă Baroul din California, cerând o anchetă privind posibila inducere în eroare a publicului.

Legislația statului prevede că practicarea avocaturii fără autorizație poate fi pedepsită cu o amendă de până la 1.000 de dolari și un an de închisoare.

„Există o diferență între a avea o diplomă în drept și a fi avocat. Pentru a deveni avocat, trebuie să fii autorizat, ceea ce presupune promovarea examenului de admitere în barou.

Să te prezinți drept avocat [...] constituie cel puțin o contravenție penală”, a declarat Richard Painter, profesor de drept la Universitatea din Minnesota și fost consilier-șef pentru etică al Casei Albe în timpul administrației lui George W. Bush.

Mai multe publicații nu au găsit dovezi că Zacharia ar fi fost autorizată să profeseze ca avocată în SUA, inclusiv în California, Texas și Washington DC. Deși a lucrat la o firmă de avocatură din Beijing, cetățenii străini nu pot obține licență de avocat în China.

Zacharia îl lăuda în trecut pe Elon Musk în mai multe postări

Numirea sa la Casa Albă a atras atenția și asupra unor postări mai vechi, șterse între timp, în care promova teorii ale conspirației și îl lăuda pe Elon Musk.

La 22 mai 2022, noua purtătoare de cuvânt a descris miliardarul din domeniul tehnologiei, aliat al lui Trump, drept „based” — termen folosit în limbajul online pentru a aprecia o persoană considerată autentică sau curajoasă.

Ea a explicat că termenul este folosit atunci când vrei să recunoști că cineva este el însuși, „curajos și unic” sau că nu îi pasă ce cred ceilalți.

Într-o altă postare din același an, Zacharia a răspuns unui utilizator care distribuise o fotografie intens mediatizată în care Musk apărea alături de Ghislaine Maxwell, complice a infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Fotografia fusese realizată la petrecerea organizată de revista Vanity Fair după gala Oscarurilor din 2014.

„Oh, haideți, a răspuns deja la asta. #știreveche”, a scris Zacharia.

Musk nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein și a negat că ar fi cunoscut-o pe Maxwell. El a susținut că aceasta a apărut în fotografie după ce s-a strecurat în cadru fără să fie invitată.

În postări șterse, Zacharia îl lăuda pe Elon Musk pentru orientarea sa politică spre republicani, însă anul trecut i-a pus la îndoială loialitatea din cauza investițiilor în China.

De asemenea, aceasta ceruse suspendarea dreptului habeas corpus și distribuise acuzații nefondate de pedofilie la adresa unor politicieni și celebrități, inclusiv John Podesta, vizat de teoria conspirației „Pizzagate”.