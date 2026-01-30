Acuzații explozive din arhiva Epstein la adresa lui Bill Gates: „Mă implorați să șterg emailurile despre boala cu transmitere sexuală”

Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA scot la lumină o serie de afirmații controversate atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein, referitoare la Bill Gates.

Potrivit unor e-mailuri datate 18 iulie 2013, Epstein susținea că Gates ar fi avut relații sexuale cu femei din Rusia, ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală și i-ar fi cerut acestuia antibiotice pentru a le oferi pe ascuns soției sale de atunci, Melinda Gates, potrivit Daily Mail Online care le-a publicat vineri.



Mesajele, găsite în forma unor emailuri pe care Epstein și le-ar fi trimis sieși, exprimă nemulțumirea acestuia față de faptul că relația sa cu Gates s-ar fi deteriorat după șase ani de apropiere:

„Pentru a adăuga insultă la rană, mă implorați să șterg emailurile referitoare la boala dumneavoastră cu transmitere sexuală, rugămintea dumneavoastră să vă ofer antibiotice pe care să le puteți da pe ascuns Melindei și descrierea penisului dumneavoastră”.

În aceleași documente, Epstein pare să fi încercat să redacteze o scrisoare în numele lui Boris Nikolic, fost consilier apropiat al lui Gates, în care acesta și-ar fi anunțat demisia din cadrul fundației Bill & Melinda Gates.

Presupuse solicitări „imorale” sau „nepotrivite” pe care Gates i le-ar fi făcut

În textul atribuit lui Nikolic, apar o serie de acuzații privind presupuse solicitări „imorale” sau „nepotrivite” pe care Gates i le-ar fi făcut. Printre ele se numără obținerea de medicamente, gestionarea unor presupuse relații extraconjugale și alte situații prezentate drept problematice. Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost verificată, iar documentele sunt parte dintr-un volum mare de materiale eliberate de autorități.

Gates a negat în repetate rânduri orice comportament nepotrivit

Bill Gates a negat în repetate rânduri orice comportament nepotrivit și a afirmat că regretă asocierea cu infractorul sexual Epstein, care a murit în detenție în 2019, în timp ce aștepta procesul într-un caz de trafic sexual.

Odată cu documentele amintite, au fost publicate și fotografii nedatate în care Gates apare alături de Epstein.

Melinda și Bill Gates au divorțat în 2021, iar presa americană a relatat că relația lui Gates cu Epstein ar fi contribuit la decizia separării, deși detaliile nu au fost făcute publice de către Melinda.

Reprezentanții lui Bill și Melinda Gates au fost contactați pentru comentarii în urma apariției noilor documente.

Trei milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini, majoritatea pornografice

Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a precizat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte "pornografie".

Pentru a li se proteja identitatea, chipurile tuturor femeilor ce apar în aceste imagini şi videoclipuri au fost blurate, cu excepţia complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

La sfârşitul lunii decembrie, guvernul SUA, care publică acest dosar uriaş sub constrângerea unei legi adoptate de Congres şi pe care preşedintele Donald Trump a promulgat-o cu ezitări, publicase deja zeci de mii de documente

Aceste documente au confirmat ramificaţiile politice ale cazului, oferind o imagine a reţelei spectaculoase de conexiuni politice a miliardarului care s-a sinucis în detenţie în anul 2019, după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism.

Documentele publicate în decembrie 2025 au adus mai multe întrebări decât răspunsuri.

N-au trecut neobservate fotografiile fostului preşedinte democrat Bill Clinton împreună cu Jeffrey Epstein sau cu femei ale căror chipuri au fost blurate, în alte fotografii de acelaşi fel fiind observat şi Donald Trump.

Vechile legături de prietenie dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.

Donald Trump a mai susţinut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare şi că habar nu avea de practicile acestuia. Actualul preşedinte susţine de asemenea că nu a călătorit "niciodată" cu avionul privat al lui Epstein, deşi numele său apare de opt ori pe lista pasagerilor acestui avion între anii 1993 şi 1996.