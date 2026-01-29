Nicki Minaj anunță că a obținut „cardul de aur” al lui Donald Trump și că este în curs de obținere a cetățeniei americane

Cântăreața rap Nicki Minaj a dezvăluit miercuri că a obținut controversatul „Gold Card” promovat de președintele Donald Trump în domeniul imigrației și că se află în proces de finalizare a documentelor pentru obținerea cetățeniei americane.

Artista a publicat pe platforma X o imagine cu „Trump Gold Card”, o schemă de imigrație descrisă drept o cale accelerată și exclusivistă către cetățenie. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al programului, cardul presupune, după finalizarea verificărilor, o donație de un milion de dolari, menită să demonstreze că solicitantul va aduce beneficii substanțiale Statelor Unite. În plus, aplicanții trebuie să achite o taxă nerambursabilă de procesare de 15.000 de dolari către Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), precum și eventuale taxe suplimentare către Departamentul de Stat, în funcție de situație.

Inițial, Minaj a postat imaginea cardului cu mesajul „Welp”, stârnind speculații privind statutul său de rezidență. Ulterior, artista a clarificat situația, precizând că este în plin proces de obținere a cetățeniei americane. „Finalizăm documentele de cetățenie chiar în acest moment, conform dorinței minunatului, amabilului și fermecătorului meu președinte”, a scris artista, adăugând că a primit „cardul de aur Trump gratuit”.

Înainte de obținerea acestui statut, Nicki Minaj era rezident permanent legal în Statele Unite. Artista s-a mutat din Trinidad și Tobago în SUA în copilărie și a dezvăluit abia în 2024 că, în ciuda succesului său internațional și a veniturilor ridicate, nu deținea cetățenia americană.

Anunțul a fost făcut la doar câteva ore după ce Minaj a apărut alături de Donald Trump la un summit dedicat promovării inițiativei „Trump Accounts”, un program destinat creării de conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru cetățenii americani sub 18 ani.

Potrivit The New York Post, contribuțiile asociate inițiativei ar putea presupune investiții cuprinse între 150.000 și 300.000 de dolari pentru susținătorii artistei, în vederea creării de conturi dedicate copiilor acestora, sub denumirea „Barbz”.

În cadrul evenimentului, Nicki Minaj și-a exprimat public sprijinul față de președintele Trump. „Probabil că sunt cea mai mare admiratoare a președintelui și asta nu se va schimba. Nu îi vom lăsa să scape cu intimidările și campaniile de denigrare. Are multă forță în spate și Dumnezeu îl protejează”, a declarat artista.