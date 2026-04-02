Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Discursul lui Trump despre războiul din Iran crește prețul petrolului: „Îi vom duce înapoi în epoca de piatră”. Niciun cuvânt despre NATO

„Actualizarea importantă” promisă de președintele Donald Trump privind războiul din Iran s-a transformat, miercuri seară, mai degrabă într-un apel întârziat către alegătorii americani, în încercarea de a obține sprijin pentru un conflict declanșat în urmă cu mai bine de o lună, comentează CNN.

Trump a ținut primul discurs oficial de la începutul războiului FOTO EPA-EFE

UPDATE - Piețele „nu interpretează discursul ca fiind unul pozitiv”. Prețul petrolului explodează

Acțiunile au scăzut, dolarul s-a apreciat, iar prețul petrolului a crescut după ce Donald Trump nu a oferit un calendar clar privind încheierea conflictului.

Perspectivele privind finalul războiului de o lună dintre SUA, Israel și Iran au susținut piețele globale și au dus anterior la scăderea dolarului de la maximele recente, în ultimele două sesiuni, după o lună martie dificilă, în care creșterea abruptă a prețului petrolului a destabilizat activele de risc.

Totuși, bursele au revenit pe scădere după ce Trump a declarat că SUA vor lovi Iranul „extrem de dur” în următoarele două-trei săptămâni și vor „aduce țara înapoi în Epoca de Piatră”.

Contractele futures pe acțiunile din SUA au scăzut cu 0,67%, iar cele europene erau în coborâre cu 0,1%.

Indicele MSCI pentru Asia-Pacific (fără Japonia) a pierdut 0,75%, iar indicele Nikkei din Japonia a inversat trendul și a închis în scădere cu 0,79%, într-o sesiune volatilă.

Prețul petrolului crește după ce Trump promite continuarea războiului

Prețul petrolului Brent, reperul global, a crescut cu peste 4%, depășind 105 dolari pe baril, după ce Trump a promis continuarea conflictului pentru încă câteva săptămâni și a reiterat amenințarea de a bombarda centralele electrice ale Iranului dacă acesta nu acceptă condițiile impuse.

WTI, reperul petrolier al SUA, a urcat cu peste 3% după discurs, depășind 103 dolari pe baril, notează CNN.

De la începutul războiului, în urmă cu mai bine de o lună, Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, rută prin care trece aproximativ 20% din petrolul la nivel global. Situația a declanșat o criză energetică globală, ducând la creșterea accelerată a prețurilor și la depășirea pragului de 4 dolari pe galon pentru benzina din SUA.

Cu toate acestea, în discursul de miercuri, Trump a minimalizat impactul situației, susținând că SUA nu „au nevoie” de această rută și sugerând că este dispus să încheie conflictul fără redeschiderea accesului prin strâmtoare. Potrivit acestuia, responsabilitatea ar trebui să revină aliaților SUA.

Reacția imediată a piețelor a stârnit un comentariu ironic din partea comentatoarei conservatoare Ann Coulter, care a publicat pe platforma X o captură de ecran cu creșterea contractelor futures pe petrol, însoțită de mesajul: „Discursul magnific al lui Trump a dat rezultate! Bravo, domnule președinte!”.

Prețul aurului scade după discurs

Prețul aurului a inversat tendința și a scăzut cu peste 1% joi, întrerupând o serie de patru zile consecutive de creșteri, după ce Donald Trump a declarat că SUA vor continua războiul din Iran în următoarele săptămâni, potrivit Reuters.

Aurul spot a scăzut cu 1,3%, la 4.694,48 dolari uncia, la ora 02:02 GMT, în timp ce contractele futures pe aur din SUA au coborât cu 1,9%, până la 4.723,70 dolari.

Anterior, cotațiile urcaseră cu peste 1%, atingând cele mai ridicate niveluri din 19 martie, înainte de declarațiile lui Trump.

„Aurul se retrage după două zile excelente, în condițiile în care președintele Trump a avut un ton destul de belicos, făcând referire la planuri agresive pentru următoarele săptămâni... acest lucru sugerează că optimismul din ultimele zile a fost exagerat și că urmează o corecție, înainte de weekendul prelungit”, a declarat traderul independent de metale Tai Wong.

Știre inițială

Într-un discurs de aproximativ 20 de minute, Trump a prezentat atacul SUA ca pe represalii pentru aproape o jumătate de secol de violențe atribuite Iranului și aliaților săi, susținând că statul nu poate fi lăsat să dezvolte arma nucleară.

El a evidențiat progresele militare realizate de SUA în ultimele săptămâni, descriind campania de bombardamente drept „victorii cum puțini au mai văzut vreodată”. Totodată, a cerut răbdare, calificând războiul drept o „investiție” în viitorul americanilor.

Cu toate acestea, nu a oferit un răspuns nou la întrebarea principală care preocupă electoratul: când se va încheia conflictul.

„Sunt încântat să spun că aceste obiective strategice de bază se apropie de finalizare”, a declarat Trump, fără să ofere detalii suplimentare despre strategia de ieșire, limitându-se la a-și repeta promisiunea că va bombarda Iranul „înapoi în epoca de piatră” în următoarele două-trei săptămâni.

De ce ar putea alege Trump weekendul prelungit de Paște pentru o operațiune terestră în Iran

Președintele nu a clarificat nici care este finalitatea concretă a războiului, inclusiv dacă intenționează să trimită trupe terestre pentru a prelua uraniul îmbogățit al Iranului sau pentru a-i reduce capacitatea de a controla strâmtoarea strategică Strâmtoarea Ormuz.

Războiul din Iran „se apropie de final”

Donald Trump le-a transmis americanilor că războiul din Iran este „aproape de final”, estimând că implicarea SUA va mai dura încă două-trei săptămâni.

„În această seară, sunt încântat să spun că aceste obiective strategice de bază se apropie de finalizare”, a afirmat el într-un discurs susținut în prime-time.

„Am făcut totul. Marina lor nu mai există. Forțele aeriene nu mai există. Rachetele lor sunt aproape epuizate sau distruse. Împreună, aceste acțiuni vor paraliza armata Iranului, îi vor distruge capacitatea de a susține proxy-uri teroriste și îi vor elimina posibilitatea de a construi o bombă nucleară”, a spus Trump.

Anterior, Casa Albă a transmis într-un comunicat că obiectivele SUA în Iran „au fost clare și constante: distrugerea arsenalului de rachete balistice și a capacității de producție, anihilarea marinei, întreruperea sprijinului pentru grupările teroriste și împiedicarea principalului stat sponsor al terorismului din lume să obțină arma nucleară”.

SUA vor lovi Iranul „extrem de dur” în următoarele săptămâni

Trump a indicat că SUA sunt pregătite să intensifice operațiunile militare în următoarele două-trei săptămâni.

„Îi vom lovi extrem de dur în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom duce înapoi în epoca de piatră, acolo unde le este locul”, a declarat el.

„Între timp, discuțiile continuă”, a adăugat președintele. „Schimbarea de regim nu a fost obiectivul nostru. Nu am spus niciodată asta, dar schimbarea de regim s-a produs, deoarece toți liderii lor inițiali au murit. Sunt cu toții morți.”

Noii lideri ai Iranului, „mai puțin radicali”

Trump a susținut că noii lideri ai Iranului sunt „mai puțin radicali și mult mai rezonabili”, în contextul în care oficialii americani negociază, prin intermediari, o posibilă încheiere a conflictului.

El a reiterat ideea că SUA ar fi obținut o schimbare de regim, afirmând că „toți liderii inițiali au murit”, și a precizat că Washingtonul monitorizează ținte-cheie în paralel cu negocierile.

„Dacă nu se ajunge la un acord, vom lovi foarte puternic fiecare centrală electrică a lor, probabil simultan”, a spus Trump.

Acesta a adăugat că SUA nu au atacat infrastructura petrolieră a Iranului, deși ar fi „cea mai ușoară țintă”, deoarece o astfel de acțiune nu le-ar mai lăsa „nicio șansă de supraviețuire sau reconstrucție”.

Trump cere aliaților să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a declarat că aliații SUA ar trebui să fie cei care redeschid Strâmtoarea Ormuz, îndemnându-i să „își adune curajul” și să preia controlul asupra rutei maritime esențiale.

„Mergeți la strâmtoare și preluați-o, protejați-o, folosiți-o pentru voi înșivă. Partea dificilă a fost făcută, așa că ar trebui să fie ușor”, a spus el.

În ciuda creșterii costurilor energiei, Trump a minimalizat impactul închiderii strâmtorii asupra SUA, susținând că țara nu are nevoie de această rută.

În același timp, a afirmat că traficul maritim „se va relua de la sine” după război, în pofida declarațiilor repetate ale Iranului privind menținerea blocadei asupra pasajului prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Poate Trump să retragă SUA din NATO? Este posibil din punct de vedere legal?

Deși Trump a spus că recucerirea strâmtorii ar fi „ușoară”, armata americană nu a încercat până acum să escorteze petrolierele prin zonă, din cauza amenințării iraniene.

„Țările lumii care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să se ocupe de acest pasaj. Trebuie să îl prețuiască”, a declarat el.

Trump nu a menționat NATO

Trump nu a abordat direct NATO în discurs, deși, într-un interviu acordat anterior agenției Reuters, a spus că își va exprima nemulțumirea față de alianță pentru lipsa de sprijin în atingerea obiectivelor SUA în Iran, notează Reuters.

Relațiile transatlantice s-au tensionat în al doilea mandat al său, după ce aliații europeni au respins solicitarea de a contribui la securizarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump a declarat în același interviu că ia „absolut” în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, alianță ratificată de Senatul SUA în 1949.

Nu este pentru prima dată când liderul american evocă această posibilitate, el reușind în trecut să pună presiune pe statele membre pentru a-și crește cheltuielile de apărare.

