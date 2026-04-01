Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Principala temere a statelor din Golf după ce Trump a lăsat de înțeles că va încheia curând războiul

Război în Orientul Mijlociu
Lideri din statele Golfului exercită presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a se asigura că orice încheiere a războiului cu Iranul va impune limitări pe termen lung asupra capacităților Teheranului, pe fondul temerilor că o încetare prematură a ostilităților ar putea lăsa nerezolvate amenințări majore la adresa regiunii, relatează Jerusalem Post, citând surse.

FOTO SHUTTERSTOCK
Potrivit a două surse familiarizate cu subiectul, președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-au avertizat în ultimele zile pe Trump să nu pună capăt conflictului înainte de a asigura limitări semnificative ale influenței militare a Iranului. Mesajul lor, transmis în conversații private, reflectă neliniștea profundă din capitalele din Golf cu privire la modalitatea în care s-ar putea încheia războiul și la ce ar mai fi capabil să facă Iranul ulterior.

„Nimeni nu știe cum sau când Trump va decide să încheie războiul, astfel că toate statele din Golf sunt îngrijorate”, a declarat una dintre surse.

În centrul acestor temeri se află posibilitatea ca Iranul să iasă din conflict încă capabil să amenințe statele vecine și să perturbe rutele maritime esențiale, în special Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol înainte de război.

Atât liderii Emiratelor, cât și cei ai Arabiei Saudite consideră conflictul actual drept o oportunitate strategică rară de a slăbi semnificativ capacitatea Iranului de a-și proiecta puterea în regiunea Golfului. În discuții purtate cu ușile închise, aceștia au îndemnat oficialii americani să nu accepte un final care să lase postura militară a Teheranului practic intactă.

„Mesajul lor către Trump și alți oficiali americani de rang înalt este că este o «oportunitate istorică» și că orice final al conflictului ar trebui să lase Iranul incapabil să reia tiparul de coerciție care i-a definit postura regională”, au spus sursele.

Iranul nu ar trebui să iasă din război păstrându-și pârghiile

În public, oficialii din Emiratele Arabe Unite au exprimat exigențe similare. Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, a declarat recent că orice soluție negociată trebuie să includă garanții privind reluarea atacurilor din partea Iranului, precum și compensații pentru pierderile de vieți omenești și daunele aduse infrastructurii.

Gargash a subliniat, de asemenea, că, din perspectiva Abu Dhabi, un simplu armistițiu nu ar fi suficient. În schimb, el a cerut restricții concrete asupra programului nuclear al Iranului, precum și asupra capacităților sale de drone și rachete și asupra comportamentului său în Strâmtoarea Ormuz.

Arabia Saudită a fost mai rezervată în declarațiile publice, însă persoane familiarizate cu poziția regatului afirmă că Riyadhul a susținut în privat continuarea conflictului până când Iranul nu va mai reprezenta o amenințare regională serioasă.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale războiului rămâne controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Oficialii din Golf se tem că Statele Unite ar putea accepta încheierea războiului fără a restabili pe deplin libertatea de navigație prin această rută vitală. Aceste îngrijorări au fost amplificate de un articol apărut în The Wall Street Journal care indica faptul că Trump le-ar fi spus consilierilor că ar fi dispus să încheie conflictul chiar dacă strâmtoarea rămâne în mare parte închisă.

Subiectul a fost abordat și în cadrul unui briefing la Casa Albă în 30 martie 2026, când purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a prezentat obiectivele de război administrației americane. Ea a menționat distrugerea marinei iraniene, eliminarea capacităților de rachete balistice, demontarea infrastructurii industriale de apărare și împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară.

Totuși, întrebată dacă redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz reprezintă un obiectiv central, Leavitt a răspuns că administrația lucrează în această direcție, dar nu a definit-o  explicit drept o prioritate a operațiunii.

Pentru statele din Golf, care au suportat săptămâni de atacuri cu rachete și drone, această diferență de abordare a amplificat temerile că definiția succesului la Washington s-ar putea să nu coincidă cu propriile exigențe de securitate.

Această ambiguitate survine în contextul în care Trump transmite semnale mixte privind evoluția conflictului. Deși a avertizat Iranul că ar trebui să redeschidă strâmtoarea sau se va confrunta cu atacuri asupra infrastructurii critice, el a sugerat totodată că o soluție negociată ar putea fi aproape, el semnalând că ar fi reticent în a se angaja într-o campanie militară prelungită pentru a securiza ruta maritimă.

Pentru liderii din Golf, miza depășește conflictul imediat, concentrându-se asupra situației de după război și asupra capacității Iranului de a-și relua amenințările la nivel regional.

„Situația trebuie să se încheie cu limitarea amenințării nucleare, a dronelor, a rachetelor și a agresiunii iraniene în Strâmtoarea Ormuz”, a conchis Gargash, reflectând o opinie tot mai răspândită în rândul liderilor din regiune.

