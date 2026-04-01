Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
De ce ar putea alege Trump weekendul prelungit de Paște pentru o operațiune terestră în Iran

Atunci când Trump vorbea despre un conflict care ar putea dura „patru până la șase săptămâni”, nu era neapărat o exagerare. Mai degrabă, un indiciu. O etapă inițială menită să slăbească capacitatea Iranului de a reacționa — fie pentru recuperarea uraniului îmbogățit, fie pentru ocuparea unor puncte strategice din Golf.

Pușcași marini americani/FOTO:X
În paralel, însă, Casa Albă a avut grijă să transmită constant piețelor financiare că finalul este aproape. O strategie vizibilă: amenințări dure urmate rapid de mesaje liniștitoare. Un balans calculat, menit să evite panica economică.

Trump mizează, ca de atâtea ori, pe propria capacitate de a controla jocul — chiar și atunci când logica sau contextul nu sunt de partea sa. Un tipar deja cunoscut.

Între timp, realitatea din teren pare să confirme că nu este vorba doar de vorbe. Trupele americane se mobilizează. Forțe expediționare de pușcași marini, parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată și unități speciale — toate converg către regiune.

Scenariul care se conturează nu este al unui război de lungă durată, ci al unor operațiuni rapide, punctuale, menite să securizeze zonele-cheie din apropierea Strâmtorii Hormuz și să elimine amenințările la adresa transportului maritim.

Momentul ales? Deloc întâmplător. O perioadă în care piețele sunt închise — weekendul prelungit de Paște, când bursele din SUA și Europa nu funcționează. Fereastra perfectă pentru acțiuni militare „scurte și decisive”.

Astfel apare o întrebare care nu mai pare deloc speculativă: se pregătește o ofensivă terestră de Paște?

Cu Trump, certitudinile sunt rare. Dar tiparele — din ce în ce mai vizibile.

Cât ar dura o eventuală invazie americană în Strâmtoarea Ormuz?

O posibilă intervenție terestră a Statelor Unite în zona Strâmtorii Ormuz sau pe insula Kharg ar putea dura săptămâni sau chiar luni, în funcție de amploarea și obiectivele operațiunii, potrivit unor evaluări divergente din interiorul administrației americane.

Surse din domeniul apărării israeliene, citate de Jerusalem Post, au indicat că evoluția războiului cu Iranul depinde în mare măsură de o decizie a președintelui Donald Trump: lansarea unei invazii terestre — fie și limitate — sau încheierea rapidă a conflictului, cu includerea controlului asupra rutei maritime în negocierile postbelice.

Durata unei astfel de operațiuni rămâne incertă. Niciun oficial nu estimează că ar putea fi finalizată în mai puțin de câteva săptămâni, însă opiniile variază între scenarii de scurtă durată și unele mult mai extinse.

Diferențele de evaluare par să reflecte nu doar incertitudini militare, ci și obiective distincte. Estimările de ordinul „săptămânilor” ar putea viza operațiuni limitate — raiduri punctuale și intensificarea loviturilor aeriene — în timp ce scenariile de „luni” ar implica o prezență militară mai amplă și de durată.

Creșterea prețurilor la combustibil în Statele Unite a evidențiat rapid impactul conflictului. În decurs de două săptămâni, prețul benzinei a urcat de la aproximativ 3 dolari pe galon la aproape 4 dolari, amplificând presiunea asupra administrației de la Washington pentru a acționa în vederea redeschiderii rutei maritime.

Planificatorii militari iau în calcul reacția Iranului

Inițial, strategia s-ar fi bazat pe lovituri aeriene și pe posibilitatea unei schimbări de regim la Teheran sau a unei capitulări negociate. Însă, pe măsură ce conflictul a continuat, a devenit evident că puterea aeriană nu poate elimina complet amenințările, precum dronele, rachetele sau minele navale, dispersate în zonă.

Chiar și în cazul distrugerii unui număr mare de ținte, Iranul ar putea menține presiunea asupra traficului maritim dacă reușește să lovească sporadic nave comerciale, descurajând astfel tranzitul.

În acest context, desfășurarea a mii de pușcași marini americani în regiune a fost interpretată ca un semnal al pregătirii unor operațiuni mai ample. Cu toate acestea, întârzierile în lansarea unei intervenții au alimentat ipoteza că planurile sunt mai complexe decât se anticipa inițial.

Unele surse sugerează că estimările optimiste ar proveni de la oficiali politici sau militari favorabili extinderii conflictului, în timp ce evaluările mai prudente ar reflecta poziția celor care avertizează asupra riscului unui angajament de durată.

Un scenariu de durată ar putea implica nu doar operațiuni punctuale, ci și controlul efectiv al unor zone limitate din Iran, ceea ce ar necesita resurse suplimentare și ar putea prelungi semnificativ conflictul.

De asemenea, planificatorii militari iau în calcul reacția Iranului și riscul ca o intervenție inițial restrânsă să escaladeze într-un conflict mai amplu, pentru a asigura controlul durabil asupra strâmtorii.

Un alt factor este posibilitatea combinării acțiunilor militare cu negocieri diplomatice, desfășurate în paralel, ceea ce ar putea prelungi durata totală a operațiunii.

Ambiguitatea privind calendarul ar putea fi, în sine, o strategie menită să mențină incertitudinea în rândul autorităților iraniene. Totuși, această abordare comportă riscuri, în special dacă Statele Unite vor trebui, la un moment dat, să obțină un acord diplomatic și nu se pot baza exclusiv pe presiunea militară.

Deși aceste estimări nu oferă răspunsuri clare, ele ilustrează complexitatea deciziilor aflate în joc și miza ridicată a conflictului, care va determina atât evoluția războiului, cât și durata acestuia.

