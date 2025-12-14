Motorul unui avion United Airlines a luat foc la decolare. Aeronava s-a întors de urgență la Washington

Un Boeing 777-200ER al companiei americane United Airlines a fost nevoit să se întoarcă sâmbătă după ce a decolat de pe aeroportul Washington Dulles, cu destinaţia Tokyo Haneda, din cauza unei defecţiuni a motorului care a provocat un incendiu în apropierea pistei, relatează AFP.

„La scurt timp după decolare, zborul United 803 s-a întors la Washington Dulles şi a aterizat în siguranţă pentru a remedia o problemă de pierdere de putere a unuia dintre motoarele sale”, a explicat compania aeriană, precizând că nu au fost raportate victime printre cei 275 de pasageri şi cei 15 membri ai echipajului.

Aceştia urmau să ajungă la destinaţie la bordul unui alt avion, a cărui decolare era programată mai târziu în cursul zilei.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a aeroportului Dulles, cel mai mare din capitala americană, avionul a decolat în jurul orei locale 12:20 (19:20, ora României), iar defecţiunea la motor „a aprins tufişurile din apropierea pistei de decolare”.

Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a postat pe X că o bucată din capacul motorului avionului s-a desprins şi a luat foc, provocând un incendiu la sol pe aeroport.

Site-ul specializat AirLive a explicat că „în urma incidentului, avionul a fost văzut făcând manevre (...) pentru a se descărca de combustibil, o procedură crucială de siguranţă pentru a reduce greutatea avionului înainte de a încerca o aterizare de urgenţă”.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului a adăugat: „Incendiul a fost stins, iar avionul s-a întors la Dulles, aterizând în siguranţă în jurul orei 13:30 şi a fost inspectat de pompierii aeroportului”.

Pista afectată a trebuit să fie închisă „pentru o perioadă limitată de timp, dar Dulles dispune de mai multe piste, iar celelalte operaţiuni de zbor nu au fost afectate”, a menţionat reprezentanta aeroportului.

Autoritatea americană de aviaţie (FAA) a explicat că avionul s-a întors la Dulles după ce a suferit o „defecţiune a motorului la decolare”, fără a oferi alte detalii, precizând că va investiga incidentul.

De asemenea, Agenţia americană pentru siguranţa transporturilor (NTSB) a anunţat că este în curs de colectare a datelor referitoare la eveniment, ceea ce îi va permite să decidă oportunitatea deschiderii unei anchete oficiale.

Conform numărului de înmatriculare, avionul a fost livrat în noiembrie 1998 companiei Continental Airlines – care a fost ulterior absorbită de United Airlines – şi este echipat cu două motoare General Electric, devenite GE Aerospace în 2024.