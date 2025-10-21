Prima ipoteză oficială despre obiectul misterios care a lovit un avion Boeing la 11.000 de metri altitudine, ducând la rănirea unui pilot şi aterizarea forţată a aeronavei

Apar primele declaraţii privind incidentul aviatic de duminică, în care un Boeing a fost lovit la 11.000 de metri de un obiect necunoscut. Cioburile parbrizului l-au rănit pe pilot, iar avionul a aterizat forţat la în Salt Lake City.

Prima ipoteză privind obiectul „misterios” care a lovit un Boeing 737 MAX 8 al United Airlines la altitudinea de 11.000 de metri indică un balon meteorologic drept cauză posibilă a incidentului.

Evenimentul s-a produs duminică 19 octombrie, în timpul zborului 1093, care avea ca traseu Denver - Los Angeles. Cioburile parbrizului spart l-au rănit pe unul dintre cei doi piloți, care a suferit o tăietură la braț, iar aeronava a fost nevoită să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul Salt Lake City.

Potrivit autorităţilor, după ce cioburile au pătruns în cabină, rănind unul dintre piloţi, celălalt a menținut controlul asupra aeronavei până la aterizare. Odată ajunși la sol, pasagerii au fost transferați pe o altă aeronavă, iar Boeing-ul avariat a rămas în custodia echipei de mentenanță pentru evaluarea completă a daunelor.

„Zborul 1093 a aterizat în siguranță în Salt Lake City pentru a inspecta daunele aduse parbrizului. O altă aeronavă a preluat pasagerii pentru Los Angeles, iar echipa noastră de mentenanță inspectează în prezent aeronava”, a transmis atunci compania United Airlines într-un comunicat.

La început, în presa internațională au fost vehiculate mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca avionul să fi fost lovit de resturi spațiale sau de un meteorit. Totuși, ancheta preliminară a început să clarifice circumstanțele în care a avut loc incidentul aviatic.

John Dean, cofondator și CEO al companiei WindBorne, a declarat că avionul a intrat în coliziune cu unul dintre baloanele meteorologice operate de compania sa.

„Da, cred că a fost un balon WindBorne (…) Sistemul este conceput să nu prezinte un risc pentru viața umană în caz de coliziune, chiar și în cel mai rău scenariu. Acest lucru se încadrează în limitele de greutate ale FAA (…)

Sunt surprins să văd ciobirea internă a parbrizului. Consider acest lucru extrem de îngrijorător și inacceptabil în caz de coliziune, indiferent de reglementările oficiale. A rănit un pilot, lucru pe care nu-l accept absolut deloc”, a declarat John Dean, citat de e Figaro.

Baloanele meteorologice operate de WindBorne funcționează în colaborare cu guvernul SUA și cu Administrația Federală a Aviației (FAA). Ele sunt ușoare, echipate cu senzori pentru măsurători atmosferice și monitorizate constant de piloți de la sol.

În mod normal, acestea sunt proiectate să nu pună în pericol aeronavele comerciale, însă incidentul de duminică a arătat că și un obiect ușor poate provoca daune serioase atunci când lovește parbrizul unui avion aflat în zbor la altitudine mare.

Investigațiile continuă pentru a stabili detaliile exacte ale coliziunii, inclusiv traiectoria balonului și modul în care acesta a ajuns în calea aeronavei. FAA și autoritățile federale americane colaborează cu experții WindBorne pentru a preveni astfel de incidente în viitor și pentru a determina dacă este nevoie de modificări în procedurile de securitate aeriană.