Încă un avion Boeing 737 aterizează de urgenţă, după declanşarea unei alarme de incendiu. Este al doilea incident în mai puţin de o lună

Un nou incident aviatic ridică semne de întrebare asupra siguranței aeronavelor Boeing 737-800. Un avion al companiei Qantas a aterizat de urgență la Auckland, după o alarmă de incendiu la bord, la mai puțin de o lună de la un caz asemănător petrecut în Japonia.

Un avion Boeing 737-800 al companiei Qantas, care zbura vineri, 26 septembrie, pe ruta Sydney - Auckland, a fost obligat să aterizeze de urgență după ce sistemele de bord au semnalat un posibil incendiu în compartimentul de marfă, ceea ce a declanșat protocolul de urgență.

La bord se aflau 156 de pasageri, care au fost evacuați fără probleme. Ulterior, compania aeriană a precizat că ar putea fi vorba de o alarmă falsă, însă incidentul a stârnit îngrijorări serioase, potrivit Reuters.

Momente de panică la bord

Printre cei 156 de pasageri s-a numărat și Janice Peterson, prezentatoare la un post de televiziune, care a povestit că zborul a decurs normal până în ultima oră, când atmosfera s-a schimbat brusc.

„Am văzut membrii echipajului de cabină îngrijorați, deplasându-se rapid spre partea din spate a avionului, conform instrucțiunilor pilotului. Părea ceva neobișnuit”, a spus ea.

Pasagerii nu au fost informați imediat ce se întâmplă, dar pilotul a anunțat ulterior că a fost detectat fum în cala de marfă şi le-a dat acestora instrucţiuni pentru evacuare.

„A menționat și posibilitatea de a folosi toboganele de evacuare”, a relatat jurnalista.

La sol, cinci echipaje de pompieri au verificat aeronava și nu au găsit urme de incendiu.

„Totul a fost clarificat în aproximativ 10 minute, iar situația a fost gestionată profesionist, cu agitație minimă”, a adăugat Peterson.

Un purtător de cuvânt al Companiei Qantas a declarat că piloții au primit „în mod intermitent semnale privind un posibil incendiu în compartimentul de marfă” și că aeronava urmează să fie inspectată de ingineri pentru a afla cauza.

În cursul dimineţii de vineri, Aeroportul din Auckland a anunțat că pista a fost redeschisă rapid, dar s-au înregistrat întârzieri ușoare la plecări și sosiri.

Incident asemănător în Japonia, luna trecută

Situația amintește de un alt caz recent, produs pe 12 septembrie, când un Boeing 737-800 aparținând United Airlines a fost deviat către Osaka, Japonia, după ce pilotul a raportat suspiciuni de incendiu.

Aeronava decolase din Tokyo și transporta 135 de pasageri și 7 membri ai echipajului. Evacuarea s-a făcut pe tobogane, iar două persoane au fost rănite ușor. Nici în acel caz nu a fost descoperit vreun incendiu, dar ministerul japonez al Transporturilor a catalogat evenimentul drept „incident grav” și a deschis o anchetă oficială.

Îngrijorări tot mai mari legate de siguranţă

Valul de incidente care implică aeronave Boeing nu se opreşte doar la aceste două situaţii, iar fiecare nou caz adâncește criza de imagine a gigantului american din industria aeronautică.

La sfârșitul lunii august, un Boeing 777 aparținând companiei Air China, care decolase de la Londra cu destinația Beijing și transporta 265 de persoane, a fost forțat să efectueze o aterizare neprogramată în Siberia după ce piloții au raportat o defecțiune la motor.

Nici luna iulie nu a fost lipsită de probleme. Un alt Boeing, de data aceasta un 737-800 operat de compania rusă S7, a fost obligat să se întoarcă la aeroportul de unde decolase, la Soci, având ca destinație Novosibirsk. Autoritățile ruse nu au oferit explicații detaliate privind natura defecțiunii, dar incidentul a fost perceput ca un nou semn de întrebare asupra fiabilității acestor aparate.

Lovitură de imagine pentru Boeing

Reputația Boeing, deja afectată de ani de scandaluri și probleme tehnice, a fost grav lovită de seria de incidente din 2024. Presiunile au fost atât de mari încât au dus la demisia directorului executiv al companiei, în timp ce Congresul american a deschis o anchetă oficială asupra practicilor de siguranță ale producătorului, investigând modul în care sunt gestionate verificările și procedurile interne.

Cel mai grav accident s-a produs pe 12 iunie 2024, când un Boeing 787-8 „Dreamliner” s-a prăbușit în orașul Ahmedabad, din vestul Indiei.

Tragedia, catalogată drept unul dintre cele mai grave accidente aviatice din ultimele decenii, a marcat și un moment negru în istoria Boeing: a fost primul accident mortal în care a fost implicat vreodată „Dreamliner-ul”, aeronava fanion a companiei.

Accidentul a accentuat îngrijorările generale privind siguranța flotei Boeing și a zguduit încrederea publicului în compania care, ani la rând, a fost sinonimă cu standardele de excelență în aviație.