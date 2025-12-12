Ploile record din statul Washington au forțat evacuarea a circa 100.000 de oameni, în contextul în care râul Skagit, la nord de Seattle, este așteptat să depășească nivelul istoric. Autoritățile avertizează că inundațiile ar putea avea un caracter fără precedent.

Potrivit autorităților locale, potopul din această săptămână reprezintă primul test real pentru digurile și sistemul de drenaj modernizate după ultima inundație majoră, din 2021. Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, i-a îndemnat pe oameni să respecte ordinele de evacuare, scrie Bloomberg.

„Înțelegem că mulți oameni au trecut prin inundații serioase în trecut și pot avea impresia că pot face față și de data aceasta”, a declarat Ferguson. „Nivelurile de inundație pe care le anticipăm au un potențial istoric.”

Ploile sunt cauzate de un „râu atmosferic” persistent, care aduce umezeală de origine tropicală și lovește nord-vestul Statelor Unite încă de la sfârșitul săptămânii trecute. În ultimele cinci zile, în unele zone din vestul statului Washington au căzut peste 41 de centimetri de precipitații, a declarat Johnny Burg, meteorolog la biroul din Seattle al Serviciului Național de Meteorologie.

Sursa: X / @PresstvExtra

Combinația dintre ploile abundente și temperaturile neobișnuit de ridicate pentru zonă a declanșat scurgeri de apă și topirea zăpezilor din munții din apropiere, punând o presiune suplimentară asupra râurilor și pâraielor din regiune. Potrivit serviciului meteorologic, ploile ar urma să se diminueze până sâmbătă dimineață, însă un nou episod de vreme umedă este așteptat să înceapă mai târziu, duminică.

Joi, principalele autostrăzi care traversează Munții Cascade au fost închise, în timp ce echipele intervenite încercau să degajeze resturile aduse de ape. Inundațiile și alunecările de teren au blocat drumuri în 12 dintre cele 39 de comitate ale statului.

Sursa: X / @DerekBil

În provincia canadiană vecină British Columbia, aproximativ 400 de proprietăți au primit ordine de evacuare, potrivit unei informări guvernamentale de joi dimineață. Porțiuni extinse ale principalelor autostrăzi care ies din Vancouver spre est au fost închise din cauza inundațiilor și a resturilor. De asemenea, circulația spre sud prin unul dintre cele trei puncte majore de trecere a frontierei dintre British Columbia și statul Washington a fost suspendată pentru a facilita evacuările, au transmis autoritățile locale.

Guvernatorul Ferguson a declarat stare de urgență la nivel de stat miercuri. Joi, atât democrați, cât și republicani din delegația statului Washington în Congres au semnat o scrisoare prin care îi solicită președintelui Donald Trump să aprobe rapid cererea guvernatorului pentru declararea unei situații de urgență la nivel federal.

Un purtător de cuvânt al Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a precizat că solicitarea guvernatorului este analizată, iar agențiile sunt în contact permanent cu autoritățile statale și locale.