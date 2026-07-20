Motivul pentru care Donald Trump trimite în hangar noul Air Force One, primit de la Qatar

Președintele american Donald Trump a anunțat că noul avion Air Force One, primit din partea Qatarului, va fi retras temporar din serviciu și trimis în hangar pentru o serie de modernizări menite să-i consolideze sistemele de securitate.

Liderul de la Casa Albă a declarat că aeronava va rămâne aproximativ o lună la sol pentru a fi „îmbunătățită la maximum”, pe fondul preocupărilor apărute în legătură cu nivelul său de protecție, potrivit AFP, citată de News.ro.

Anunțul lui Trump vine după ce publicația The New York Times a relatat că Boeingul 747-8 folosit de președintele SUA nu dispune de aceleași sisteme de contramăsuri antirachetă cu care este echipată actuala flotă prezidențială.

„Are multe capacităţi, dar, din câte înţeleg, timp de aproximativ o lună, ei îl vor trimite să-l amplifice la maximum”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, în timp ce se întorcea la Washington după finala Cupei Mondiale de fotbal disputată la New Jersey.

Îngrijorări privind securitatea aeronavei

Noul Air Force One a fost utilizat pentru prima dată de președintele american la 1 iulie. Totuși, semne de întrebare au apărut după summitul NATO din Turcia, când Donald Trump a ales să revină cu vechea aeronavă prezidențială.

Președintele a minimizat însă criticile și a explicat că avionul a fost direcționat ulterior către o bază militară din Marea Britanie pentru a putea fi analizat de specialiștii militari.

O soluție temporară până la sosirea noilor aeronave

Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de actualele avioane prezidențiale aflate în serviciu încă din anii 1990, pe care le consideră depășite tehnologic.

Aalte două aeronave Boeing destinate programului Air Force One sunt așteptate să intre în serviciu în următorii ani, după o serie de întârzieri și creșteri semnificative ale costurilor de producție.

Amintim că patru jurnalişti ai publicaţiei americane New York Times, care au relatat despre presupusele preocupări legate de securitatea noului avion prezidenţial Air Force One donat președintelui SUA, Donald Trump, de Qatar, au fost chemați în instanță.