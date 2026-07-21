 Furtunile au provocat pagube în cinci județe și în București. Cele mai mari probleme, în Prahova | adevarul.ro
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Foto Furtunile au provocat pagube în cinci județe și în București. Cele mai mari probleme, în Prahova

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Furtunile din ultimele zile au produs pagube în 20 de localități din cinci județe și în București, unde zeci de locuințe și gospodării au fost inundate. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde alunecările de teren și aluviunile au blocat temporar traficul pe DN1 și au avariat infrastructura rutieră.

FOTO: ISU Prahova
FOTO: ISU Prahova

„Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 20 localități din 5 județe (BC, BZ, IF, PH, VS) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 42 case, 54 curți, 16 beciuri, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 10 imobile și degajarea a 40 copaci prăbușiți, fiind avariate 9 autovehicule”, transmite ISU Prahova într-un comunicat.

Cele mai importante efecte s-au înregistrat în cinci localități din județul Prahova: Breaza, Comarnic, Cornu, Adunați și Bușteni.

Pe DN1, în dreptul localităților Breaza și Comarnic, traficul rutier a fost blocat temporar pentru îndepărtarea aluviunilor aduse de scurgerile de pe versanți. În localitatea Adunați, deplasarea terenului a afectat terasamentul drumului și o locuință, iar la Cornu, o surpare de versant a blocat ambele sensuri de mers pe DN1.

FOTO: ISU Prahova
FOTO: ISU Prahova

În urma incidentului, o autoutilitară în care se aflau două persoane a fost avariată, însă acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. La Bușteni au continuat intervențiile pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteo din 19 iulie 2026.

Circulația rutieră a fost blocată pe 1 drum național (DN 1/PH) din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil, precum și a copacilor prăbușiți.

„În data de 20.07.2026 pentru gestionarea efectelor produse, la nivelul județului Prahova s-a acționat cu un total de 249 lucrători și 69 mijloace din care:

  • 25 mijloace și 130 cadre – ISUJ PH;
  • 44 mijloace și 119 cadre – ISUJ AG, ISUJ BV, ISU B-IF, ISUJ CV, ISUJ DB, ISUJ TR și USISU Ciolpani.

În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

În localitățile Adunați și Bușteni, fenomenele hidrometeorologice extreme au provocat distrugeri ale infrastructurii rutiere prin cedarea structurală a elementelor de scurgere, distrugerea stratului de uzură al carosabilului prin eroziune și blocarea platformei rutiere cu depuneri de aluviuni.”

Autoritățile adaugă că marți, 21 iulie,  aproximativ 200 cadre vor continua acțiunile de înlăturare a efectelor negative (evacuarea apei, decolmatarea șanțurilor, îndepărtarea aluviunilor și noroiului) în localitățile Breaza și Bușteni.

„Comisii mixte și echipe de specialitate se vor deplasa în teren pentru a demara procesul de evaluare și centralizare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în toate localitățile afectate.

Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile transmise de autorități, să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească permanent informările oficiale privind evoluția situației operative. Pentru informații privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU.”

FOTO: ISU Prahova
FOTO: ISU Prahova

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